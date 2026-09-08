Un condado de Florida se encuentra en alerta sanitaria tras el aumento de casos de dengue a 59 contagios locales

El Departamento de Salud de Florida informó el 4 de septiembre que Hillsborough acumulaba 59 casos de dengue adquirido localmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Departamento de Salud de Florida informó que el condado de Hillsborough registraba 59 infecciones de dengue adquiridas localmente. La cifra superó el total estatal de 41 casos que figuraba en un reporte oficial de vigilancia difundido a fines de agosto, lo que confirma que la actividad del virus aumentó en el área de Tampa Bay durante ese período. Según la dependencia estatal, la situación motivó medidas de prevención y control de mosquitos en las zonas afectadas.

El informe de vigilancia de arbovirus de Florida, correspondiente a la semana epidemiológica 33 y actualizado el 28 de agosto, contabilizó 30 casos en Hillsborough, siete en Miami-Dade, tres en Pinellas y un caso en Palm Beach. De acuerdo con el Departamento de Salud estatal, Hillsborough, Miami-Dade y Pinellas estaban entonces bajo alertas por enfermedades transmitidas por mosquitos, mientras que otros condados permanecían bajo avisos preventivos.

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La diferencia entre los reportes oficiales muestra que los datos cambiaron antes de la publicación de una nota de Fox News el 7 de septiembre, que citó el conteo de 41 casos. Además, comunicados de los departamentos de salud de Orange, Citrus y Pasco confirmaron contagios locales en esos condados durante agosto y septiembre. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), la detección de casos locales activa investigaciones epidemiológicas y medidas de control vectorial.

Cuántos casos de dengue local había en Florida y por qué la cifra cambió

El total de 41 casos de dengue adquiridos en Florida fue publicado en el informe estatal de la semana 33. El documento precisó que 18 infecciones locales se sumaron durante ese período y que los contagios acumulados habían comenzado en julio y agosto. Según el Departamento de Salud de Florida, el desglose de los casos era de 30 en Hillsborough, siete en Miami-Dade, tres en Pinellas y un caso en Palm Beach.

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El mismo reporte indicó que 40 de los 41 casos fueron sometidos a pruebas de reacción en cadena de la polimerasa, conocidas como PCR, para identificar el serotipo del virus. El documento consignó 38 infecciones por DENV-2, dos por DENV-3 y un caso sin serotipo identificado. De acuerdo con la vigilancia estatal, también se detectaron 10 grupos de mosquitos con resultados positivos para dengue en cuatro condados.

El 4 de septiembre, el Departamento de Salud de Florida difundió una comunicación posterior que elevó a 59 el número de infecciones adquiridas localmente en Hillsborough. La agencia no publicó en ese aviso un nuevo total para todo el estado, pero la cifra de un solo condado ya era superior al acumulado estatal informado a fines de agosto. Según la dependencia, Hillsborough atravesaba un aumento inusual de la transmisión local.

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El informe epidemiológico de fines de agosto registró 41 casos de dengue local en Florida, con 30 en Hillsborough, siete en Miami-Dade, tres en Pinellas y uno en Palm Beach. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué condados se confirmaron contagios de dengue adquiridos localmente

El Departamento de Salud de Orange notificó el 2 de septiembre un caso humano de dengue adquirido localmente. La agencia informó que coordinaba acciones con Orange County Mosquito Control para ampliar la cobertura de vigilancia y prevención en las comunidades afectadas. También señaló que aplicó tratamientos focalizados para reducir la población de mosquitos en las áreas bajo seguimiento.

En Pasco, las autoridades sanitarias confirmaron el 26 de agosto un caso de dengue y anunciaron coordinación con el programa local de control de mosquitos. El Departamento de Salud del condado recomendó vaciar semanalmente recipientes que acumulen agua, cubrir la piel expuesta con ropa de manga larga cuando sea posible y utilizar repelentes registrados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, conocida como EPA.

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El Departamento de Salud de Citrus, por su parte, informó el 24 de agosto un caso local y describió medidas de respuesta que incluyeron fumigación desde vehículos, aplicación aérea de larvicidas e inspecciones focalizadas para localizar zonas de reproducción. Según el comunicado oficial, esas tareas se integraron a los esfuerzos de vigilancia y prevención desplegados por el condado.

Las medidas no son idénticas en todas las jurisdicciones. Los CDC explican que los programas de control de mosquitos realizan vigilancia, eliminan lugares de reproducción, aplican larvicidas para combatir formas inmaduras y usan insecticidas contra mosquitos adultos cuando las condiciones sanitarias lo justifican. La autoridad federal indica que, durante un brote, esos productos pueden aplicarse mediante equipos portátiles, camiones o aeronaves.

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El reporte estatal indicó que la mayoría de los casos de dengue en Florida fue confirmada por PCR y que predominó el serotipo DENV-2. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué significa que el dengue sea adquirido localmente

Los CDC definen como adquirido localmente un caso en el que la persona no viajó fuera de la jurisdicción de notificación durante las dos semanas anteriores al inicio de los síntomas. La categoría permite distinguir esas infecciones de los contagios vinculados con viajes a lugares donde el dengue tiene circulación frecuente. La definición no confirma por sí sola el sitio exacto de exposición de cada paciente.

El dengue se transmite principalmente a través de las picaduras de mosquitos infectados del género Aedes, entre ellos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Según los CDC, un mosquito puede infectarse después de picar a una persona que tiene el virus en la sangre y luego transmitirlo a otras personas mediante nuevas picaduras.

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Los CDC señalan que esos mosquitos depositan huevos en recipientes que contienen agua, entre ellos baldes, tazones, bebederos de animales, macetas, floreros y neumáticos. También pueden vivir dentro y fuera de las viviendas y picar durante el día o la noche. El Departamento de Salud de Florida advirtió el 4 de septiembre que incluso pequeñas cantidades de agua pueden favorecer su reproducción.

Los condados de Orange, Pasco y Citrus confirmaron en agosto y septiembre casos de dengue adquirido localmente y activaron medidas de control de mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los síntomas del dengue y cuándo buscar atención médica

El síntoma más habitual del dengue es la fiebre, que puede aparecer junto con dolor detrás de los ojos, molestias musculares, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos y erupciones cutáneas. Según los CDC, los síntomas suelen durar entre dos y siete días y la mayoría de los pacientes se recupera alrededor de una semana después de enfermar.

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Los CDC estiman que cerca de tres de cada cuatro personas infectadas no manifiesta síntomas. Entre quienes enferman, aproximadamente una de cada 20 puede desarrollar dengue grave. La agencia federal define ese cuadro como una emergencia médica porque puede provocar shock, hemorragias internas, compromiso respiratorio o daños en órganos.

Los signos de alarma suelen aparecer entre 24 y 48 horas después de que desaparece la fiebre. Los CDC recomiendan buscar atención médica inmediata ante dolor o sensibilidad abdominal, vómitos al menos tres veces en 24 horas, sangrado por nariz o encías, sangre en vómitos o heces, cansancio extremo, irritabilidad o inquietud.

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No existe un tratamiento antiviral específico contra la enfermedad. Según los CDC, las personas con fiebre o síntomas compatibles deben consultar a un profesional de salud, mantenerse hidratadas y usar acetaminofeno o paracetamol para aliviar fiebre y dolor. La agencia recomienda evitar aspirina e ibuprofeno porque pueden elevar el riesgo de sangrado.

Los CDC advierten que la fiebre es el síntoma más frecuente del dengue y que los signos de alarma exigen atención médica inmediata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué recomiendan las autoridades para reducir la transmisión

El Departamento de Salud de Florida recomienda utilizar repelentes registrados por la EPA y seguir las indicaciones de la etiqueta. La EPA incluye entre los ingredientes activos presentes en productos registrados al DEET, la picaridina, el IR3535 y el aceite de eucalipto limón. Según la agencia, el número de registro en la etiqueta indica que el producto fue evaluado para su uso previsto.

Los CDC aconsejan eliminar los recipientes que acumulen agua mediante una rutina semanal: vaciar, limpiar, cubrir, dar vuelta o desechar objetos como neumáticos, baldes, macetas, juguetes, bebederos de aves y recipientes de basura. El control de esos depósitos reduce el número de larvas antes de que se conviertan en mosquitos adultos.

En 2024, los CDC registraron 3.798 casos de dengue en los 50 estados y el Distrito de Columbia, un aumento de 359% frente al promedio anual de 2010-2023. El 97,2% estuvo asociado a viajes y el 2,8% fue adquirido localmente. Florida concentró 1.044 casos, la mayor cantidad entre los estados, con 85 contagios locales según el informe federal.

Las autoridades sanitarias de Florida mantienen la vigilancia de nuevos casos y los condados actualizan sus alertas según la evolución de los contagios. Para los residentes de las zonas afectadas, la información oficial indica que la prevención se concentra en evitar picaduras, reducir recipientes con agua acumulada y consultar a un servicio médico ante síntomas compatibles o señales de alarma.