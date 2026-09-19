Mundo

Alerta en Arabia Saudita por un nuevo ataque aéreo: hay humo cerca del aeropuerto de Riad

Las autoridades advirtieron de una “amenaza aérea hostil” tras emitir una serie de alertas. También reportaron problemas con los vuelos

El humo se eleva desde el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid tras los ataques de los hutíes, en Riad, Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)
El humo se eleva desde el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid tras los ataques de los hutíes, en Riad, Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)
Guardar

Arabia Saudita activó una alerta aérea en Riad durante la madrugada del sábado, la primera desde que se reanudaron los combates en Yemen, después de que residentes oyeron explosiones en la capital, informó la agencia AFP.

Las autoridades advirtieron de una “amenaza aérea hostil” tras emitir una serie de alertas de emergencia. En tanto, según informó el sitio especializado FlightRadar24, el aeropuerto internacional de Riad experimenta “perturbaciones importantes”, con vuelos cancelados o retrasados.

PUBLICIDAD

Los habitantes recibieron poco antes de las 03:00 un mensaje que advertía que la zona enfrentaba una amenaza aérea hostil y les pedía permanecer bajo techo. Periodistas de la agencia oyeron dos explosiones, y la defensa civil saudí levantó la alerta media hora después.

Asimismo, dos residentes observaron humo negro y llamas que emanaban de una zona cercana al aeropuerto internacional de Riad.

Un hombre de 27 años que vive en el norte de Riad relató que sus ventanas temblaron tras la alarma. Otro vecino de la zona central describió el episodio como “aterrador” y dijo que la demora de la señal de seguridad aumentó su ansiedad.

PUBLICIDAD

Arabia Saudita activó una alerta aérea en Riad tras explosiones registradas en la capital durante la madrugada del sábado. (REUTERS/Stringer)
Arabia Saudita activó una alerta aérea en Riad tras explosiones registradas en la capital durante la madrugada del sábado. (REUTERS/Stringer)

La guerra civil yemení comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y otras regiones. Arabia Saudita encabezó una intervención militar en marzo de 2015 para respaldar al Gobierno reconocido internacionalmente.

El control hutí del estrecho de Bab al-Mandab

Los hutíes avanzaron este mes sobre extensas áreas de Yemen y anunciaron la toma de toda la costa del mar Rojo, una operación que les dio el control del estrecho de Bab al-Mandab. La ofensiva dejó bajo presión al Gobierno yemení respaldado por Riad y añadió un nuevo riesgo al comercio marítimo internacional, ya afectado por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

El grupo, apoyado por el régimen de Irán, sostuvo que la ruta marítima no enfrenta amenazas salvo para los buques saudíes. Arabia Saudita es uno de los principales exportadores mundiales de crudo, y sus envíos a través del estrecho disminuyeron desde julio, según datos de la firma de seguimiento marítimo Kpler.

Riad acusó esta semana a los hutíes de atacar La Meca y calificó el hecho como un “cobarde ataque terrorista” contra la ciudad sagrada del islam. Los rebeldes rechazaron la acusación y la definieron como una “mentira gastada”.

Los rebeldes hutíes volvieron a lanzar ataques contra territorio saudí (Centro de Prensa de las Fuerzas Armadas Yemeníes/Distribución vía REUTERS)
Los rebeldes hutíes volvieron a lanzar ataques contra territorio saudí (Centro de Prensa de las Fuerzas Armadas Yemeníes/Distribución vía REUTERS)

La respuesta militar saudí y el respaldo estadounidense

Arabia Saudita lanzó decenas de ataques aéreos contra posiciones hutíes, pero no logró detener su avance. El reino pidió apoyo militar a Estados Unidos, aunque Washington rechazó la semana pasada atacar a los rebeldes a pedido de Riad, según Axios.

El Departamento de Estado estadounidense aprobó el jueves la venta de 48 cazas F-35 por USD 24.300 millones al reino para ayudarlo a disuadir amenazas presentes y futuras. La decisión llegó en medio de casi siete meses de guerra entre Estados Unidos e Irán.

Los hutíes informaron que instalaron radares y excavaron túneles en los territorios costeros recién conquistados. Dos fuentes del grupo dijeron a AFP que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní visitaron la zona durante los últimos días.

Los combates renovados desplazaron a más de 112.000 personas y llevaron a casi 3.000 yemeníes a cruzar el mar hacia Djibouti, según Naciones Unidas.

Temas Relacionados

Arabia SauditaYemenHutíesGuerra en Medio OrienteGuerra en Irán

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU y Corea del Sur acordaron garantizar la navegación en Ormuz tras el rechazo de Seúl a desplegar tropas

La reunión entre el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio y el canciller surcoreano, Cho Hyun, dejó en claro que el país asiático está dispuesto a “contribuir sustancialmente” a la protección del tránsito en la vía marítima

EEUU y Corea del Sur acordaron garantizar la navegación en Ormuz tras el rechazo de Seúl a desplegar tropas

Arabia Saudita activó alertas aéreas en siete ciudades tras amenazas de ataques hutíes

La activación de la advertencia en la capital saudita marca la primera advertencia en Riad desde el repunte de los enfrentamientos de las últimas semanas en la región. La Defensa Civil saudita afirmó que “el peligro inmediato quedó neutralizado” en todas las zonas

Arabia Saudita activó alertas aéreas en siete ciudades tras amenazas de ataques hutíes

Corea del Norte rechazó la resolución del OIEA y dijo que su estatus nuclear es irreversible

La votación del organismo de la ONU pidió un cese inmediato de las tareas vinculadas al programa atómico y recordó que Pyongyang no puede ser reconocido como Estado con armas bajo el TNP

Corea del Norte rechazó la resolución del OIEA y dijo que su estatus nuclear es irreversible

Rusia adaptó un misil de entrenamiento para encabezar su ofensiva balística contra Ucrania: cómo funciona el RM48U

Los registros oficiales revisados por Reuters indican que esos proyectiles superaron la mitad de 228 lanzamientos en julio y a inicios de agosto, una tendencia que coincide con una caída de disparos de Iskander

Rusia adaptó un misil de entrenamiento para encabezar su ofensiva balística contra Ucrania: cómo funciona el RM48U

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita tras los ataques de los rebeldes hutíes contra la ciudad de La Meca

El teniente general Ahmed Sharif Chaudhry dijo a Arab News que su país apoyará al reino con respaldo diplomático y presencia sobre el terreno, para garantizar la seguridad de La Meca y Medina

Pakistán prometió defender a Arabia Saudita tras los ataques de los rebeldes hutíes contra la ciudad de La Meca
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Temblor hoy en México: Se registra segundo sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 4.0

Temblor hoy en México: Se registra segundo sismo en Oaxaca, ahora de magnitud 4.0

Profesor del Liceo Naval Almirante Guise denuncia represalias tras reportar casos de acoso: “Me han buscado aburrir”

Rocío Martín Berrocal, hermana pequeña de Vicky, desvela que padece cáncer de piel: “Por eso siempre llevo gorra para protegerme”

Ximena mejora tras explosión en Temascalcingo: niña de 12 años ya fue extubada en hospital de Texas

La Fiscalía pide procesar por terrorismo al autor de tres apuñalamientos en Vallecas: “Tengo que matar cristianos”

DEPORTES

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

River Plate buscará arrimarse a la cima de la Zona B en su choque ante Huracán: hora, TV y formaciones

La decisión que tomó Diego Simeone con Julián Álvarez de cara al clásico ante Real Madrid

El argentino Kevin Ramírez va por otro título internacional ante el invicto Jonathan Kogasso: hora y televisación

Preocupación en los Juegos Suramericanos: sufrió un duro KO y terminó hospitalizado

Argentina enfrentará a Turquía por la Copa Davis 2026: cruces, horarios y cómo ver los partidos en vivo

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás de la durísima autocrítica de Robert Plant sobre el concierto de Led Zeppelin en Knebworth: “Fue un concierto de...”

La historia detrás de la durísima autocrítica de Robert Plant sobre el concierto de Led Zeppelin en Knebworth: “Fue un concierto de...”

Naomi Watts da vida a una nazi infiltrada en Nueva York en ‘La esposa perfecta’: “Es un personaje como nunca había hecho antes”

Los 10 villanos de James Bond que marcaron la historia de la franquicia

Terminó la secundaria con un préstamo de su madre como único horizonte y hoy está casado con Selena Gomez: la trayectoria de Benny Blanco

Kendall Jenner respondió con humor a las versiones de un romance con Cara Delevingne: “Nunca digas nunca”