Alerta en Arabia Saudita por un nuevo ataque aéreo: hay humo cerca del aeropuerto de Riad

El humo se eleva desde el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid tras los ataques de los hutíes, en Riad, Arabia Saudita (REUTERS/Stringer)

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Arabia Saudita activó una alerta aérea en Riad durante la madrugada del sábado, la primera desde que se reanudaron los combates en Yemen, después de que residentes oyeron explosiones en la capital, informó la agencia AFP.

Las autoridades advirtieron de una “amenaza aérea hostil” tras emitir una serie de alertas de emergencia. En tanto, según informó el sitio especializado FlightRadar24, el aeropuerto internacional de Riad experimenta “perturbaciones importantes”, con vuelos cancelados o retrasados.

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Los habitantes recibieron poco antes de las 03:00 un mensaje que advertía que la zona enfrentaba una amenaza aérea hostil y les pedía permanecer bajo techo. Periodistas de la agencia oyeron dos explosiones, y la defensa civil saudí levantó la alerta media hora después.

Asimismo, dos residentes observaron humo negro y llamas que emanaban de una zona cercana al aeropuerto internacional de Riad.

Un hombre de 27 años que vive en el norte de Riad relató que sus ventanas temblaron tras la alarma. Otro vecino de la zona central describió el episodio como “aterrador” y dijo que la demora de la señal de seguridad aumentó su ansiedad.

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Arabia Saudita activó una alerta aérea en Riad tras explosiones registradas en la capital durante la madrugada del sábado. (REUTERS/Stringer)

La guerra civil yemení comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná y otras regiones. Arabia Saudita encabezó una intervención militar en marzo de 2015 para respaldar al Gobierno reconocido internacionalmente.

El control hutí del estrecho de Bab al-Mandab

Los hutíes avanzaron este mes sobre extensas áreas de Yemen y anunciaron la toma de toda la costa del mar Rojo, una operación que les dio el control del estrecho de Bab al-Mandab. La ofensiva dejó bajo presión al Gobierno yemení respaldado por Riad y añadió un nuevo riesgo al comercio marítimo internacional, ya afectado por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz.

El grupo, apoyado por el régimen de Irán, sostuvo que la ruta marítima no enfrenta amenazas salvo para los buques saudíes. Arabia Saudita es uno de los principales exportadores mundiales de crudo, y sus envíos a través del estrecho disminuyeron desde julio, según datos de la firma de seguimiento marítimo Kpler.

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Riad acusó esta semana a los hutíes de atacar La Meca y calificó el hecho como un “cobarde ataque terrorista” contra la ciudad sagrada del islam. Los rebeldes rechazaron la acusación y la definieron como una “mentira gastada”.

Los rebeldes hutíes volvieron a lanzar ataques contra territorio saudí (Centro de Prensa de las Fuerzas Armadas Yemeníes/Distribución vía REUTERS)

La respuesta militar saudí y el respaldo estadounidense

Arabia Saudita lanzó decenas de ataques aéreos contra posiciones hutíes, pero no logró detener su avance. El reino pidió apoyo militar a Estados Unidos, aunque Washington rechazó la semana pasada atacar a los rebeldes a pedido de Riad, según Axios.

El Departamento de Estado estadounidense aprobó el jueves la venta de 48 cazas F-35 por USD 24.300 millones al reino para ayudarlo a disuadir amenazas presentes y futuras. La decisión llegó en medio de casi siete meses de guerra entre Estados Unidos e Irán.

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Los hutíes informaron que instalaron radares y excavaron túneles en los territorios costeros recién conquistados. Dos fuentes del grupo dijeron a AFP que miembros de la Guardia Revolucionaria iraní visitaron la zona durante los últimos días.

Los combates renovados desplazaron a más de 112.000 personas y llevaron a casi 3.000 yemeníes a cruzar el mar hacia Djibouti, según Naciones Unidas.