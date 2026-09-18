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El adiós de Ozzy Osbourne con Black Sabbath se convirtió en película: cuándo se estrena y qué artistas participaron

La formación clásica no tocaba junta desde hacía más de dos décadas. El reencuentro quedó documentado en un film que muestra detalles y el backstage del recital celebrado en julio de 2025 en Birmingham

Black Sabbath - Ozzy Osbourne - Back to the Beginning
Ozzy Osbourne y los miembros originales de Black Sabbath durante el concierto de despedida “Back To The Beginning” en Birmingham (Instagram/@ozzyosbourne)
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Una película sobre el último concierto de Ozzy Osbourne y Black Sabbath se estrenará el 28 de octubre y llevará a las salas una versión de “Back To The Beginning”, el recital celebrado en julio de 2025 en Birmingham, Inglaterra, que reunió por última vez a la formación clásica del grupo.

La película reunirá el concierto y escenas detrás del escenario

Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning” condensará en cerca de 100 minutos un evento que se extendió durante más de ocho horas.

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Según informó RockFM, la producción incluirá imágenes registradas por equipos profesionales, testimonios de los músicos y secuencias filmadas detrás del escenario durante el show realizado en Villa Park.

La película “Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning” llevará a los cines imágenes del último show de la formación clásica (REUTERS/Sachin Ravikumar)
La película “Ozzy & Black Sabbath: Back To The Beginning” llevará a los cines imágenes del último show de la formación clásica (REUTERS/Sachin Ravikumar)

El film recuperará la última actuación conjunta de Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward y Osbourne. La reunión tuvo un significado particular para la banda, ya que los cuatro miembros de la formación original no tocaban juntos desde hacía más de dos décadas. El recital fue concebido como una despedida ante los seguidores del cantante y del grupo.

Black Sabbath se formó en Birmingham a finales de la década de 1960, por lo que el regreso al escenario de su ciudad de origen agregó un componente simbólico a la noche. El título del concierto, “Back To The Beginning”, aludió a ese vínculo con los primeros años de la banda y con el lugar donde se consolidó su formación inicial.

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El último show de Ozzy Osbourne junto a Black Sabbath, semanas antes de su muerte
El film incluirá actuaciones, testimonios de los músicos y escenas registradas detrás del escenario en Villa Park

La adaptación cinematográfica mostrará las actuaciones de la jornada y los momentos previos a la despedida. El montaje buscará reunir la escala de un concierto en un estadio con el material que documentó las conversaciones y preparativos de los músicos antes de la presentación final.

Villa Park recibió a bandas de distintas generaciones

El evento contó con la participación de Guns N’ Roses, KoRn, Tool, Slayer, Pantera, Metallica, Alice In Chains, Gojira, Anthrax y Steven Tyler, vocalista de Aerosmith. La programación reunió a artistas de distintas generaciones del rock y el metal alrededor del regreso de Black Sabbath.

La cita también tuvo un fin benéfico. De acuerdo con la información difundida por RockFM, el concierto recaudó 11 millones de libras y fue presentado como el mayor recital solidario de la historia. El carácter benéfico formó parte de la convocatoria, junto con la reunión de la alineación que integraron Osbourne, Iommi, Butler y Ward.

Steve tyler, Tom Morello, Andrew Watt y Chad Smith - crédito @CarlosOnoro / x
Metallica, Guns N’ Roses, Tool y otras figuras del rock y el metal participaron de la despedida de Black Sabbath (crédito @CarlosOnoro / x)

La dirección de la versión para cines estuvo a cargo de Ben Wainwright-Pearce, mientras que Tim van Someren dirigió la transmisión en directo del concierto. La producción corresponde a Mercury Studios, en colaboración con Trafalgar Releasing, compañía responsable de la distribución internacional en salas.

La película permitirá volver a ver una noche que fue seguida en directo desde distintos países. La edición cinematográfica reunirá las actuaciones de los invitados, el repertorio de Black Sabbath y el tramo final del show protagonizado por Osbourne junto a sus antiguos compañeros.

Sharon Osbourne explicó el origen de la despedida

Sharon Osbourne, esposa y representante del cantante, contó que el proyecto surgió de una conversación con Ozzy. Según relató, el músico quería volver a actuar frente a su público para despedirse y agradecer el acompañamiento recibido a lo largo de su trayectoria.

Sharon Osbourne contó que el regreso al escenario nació del deseo de Ozzy de despedirse de sus seguidores (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
Sharon Osbourne contó que el regreso al escenario nació del deseo de Ozzy de despedirse de sus seguidores (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Ken Danquah y Andrea Dunn, codirectores de Mercury Studios, señalaron que la última actuación de Osbourne con Black Sabbath debía tener una exhibición en cines. Los ejecutivos sostuvieron que la película funciona como una continuación de la retransmisión en directo que permitió seguir el concierto fuera de Birmingham.

Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, definió el recital como un acontecimiento cultural y consideró que su estreno en salas ampliará el alcance de aquella despedida. La película buscará preservar en pantalla el cierre de una etapa que reunió a los cuatro integrantes de la formación clásica.

El proyecto traslada a los cines la intención que expresó Osbourne antes del concierto: volver una vez más al escenario para despedirse de sus seguidores. La función del 28 de octubre mostrará ese adiós a través de un montaje que combina la actuación, el archivo del evento y los momentos registrados fuera del escenario.

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