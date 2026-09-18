Mundo

El petróleo cayó por tercera jornada consecutiva por la expectativa de una reanudación parcial del principal oleoducto saudí

Los valores del Brent y del WTI retrocedieron por tercera rueda seguida, tras versiones de que Riad restablecería al menos 50% de un conducto clave atacado con drones, en un contexto de Ormuz casi cerrado

El petróleo cerró en baja por la expectativa de una reanudación parcial del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita y por la propuesta de Emmanuel Macron sobre reservas estratégicas. (EFE/Luis Tejido)
El petróleo cerró en baja por la expectativa de una reanudación parcial del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita y por la propuesta de Emmanuel Macron sobre reservas estratégicas. (EFE/Luis Tejido)
Guardar

El petróleo cerró en baja este viernes ante las expectativas de una reanudación parcial del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita y después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, propusiera evaluar la liberación de reservas estratégicas. El Brent terminó en USD 103,87 por barril y el West Texas Intermediate (WTI), en USD 100,30.

La baja fue la tercera consecutiva para el crudo de referencia europeo, que acumuló una caída cercana al 3% desde el comienzo de la semana. Las cotizaciones habían alcanzado antes máximos de casi cuatro meses, en un mercado afectado por las restricciones al tránsito marítimo y los daños en infraestructura energética saudí.

PUBLICIDAD

La caída del petróleo respondió a la expectativa de que Arabia Saudita recupere al menos la mitad de la capacidad de su oleoducto Este-Oeste, paralizado tras ataques con drones. Esa eventual reanudación aliviaría parte de las limitaciones para exportar crudo saudí por el mar Rojo, mientras el estrecho de Ormuz permanece prácticamente bloqueado.

El Brent para entrega en noviembre perdió 0,91% y cerró en USD 103,87 en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, USD 0,95 menos que en la sesión anterior. El WTI para entrega en octubre retrocedió 1,58%, hasta USD 100,30.

Norman Liebke, analista de Commerzbank, atribuyó el movimiento del mercado a las versiones sobre la infraestructura saudí. “Esta caída se debe casi por completo a las informaciones de prensa según las cuales Arabia Saudita tiene la intención de restablecer, en los próximos días, la capacidad del oleoducto Este-Oeste al menos al 50%”.

PUBLICIDAD

El Brent terminó en USD 103,87 por barril y el WTI cerró en USD 100,30 tras una tercera caída consecutiva del crudo europeo. (EFE/str)
El Brent terminó en USD 103,87 por barril y el WTI cerró en USD 100,30 tras una tercera caída consecutiva del crudo europeo. (EFE/str)

El conducto adquirió mayor peso desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, al permitir la salida por el mar Rojo de parte de las exportaciones bloqueadas por el cierre del estrecho de Ormuz, al otro lado de la península arábiga.

Liebke advirtió que una puesta en marcha efectiva podría profundizar el descenso de las cotizaciones. “Si las operaciones llegaran efectivamente a reanudarse como se ha anunciado, los precios del petróleo podrían registrar una nueva caída, aún más pronunciada”.

El retroceso durante la jornada estuvo limitado por informaciones de que Aramco, la petrolera estatal saudí, no entregaría crudo a clientes europeos el próximo mes. Bloomberg informó, con base en personas familiarizadas con el asunto, que al menos dos refinerías no recibirán cargamentos y que la medida alcanzaría a todos los compradores europeos.

La caída del petróleo se vinculó con la posible recuperación de al menos la mitad de la capacidad del oleoducto Este-Oeste, afectado por ataques con drones. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)
La caída del petróleo se vinculó con la posible recuperación de al menos la mitad de la capacidad del oleoducto Este-Oeste, afectado por ataques con drones. (EFE/TATYANA ZENKOVICH)

Las dificultades se suman a la restricción de la navegación en Ormuz. El jueves cruzaron cuatro buques de carga, frente a un promedio cercano a 16 barcos diarios durante los 10 días previos, según datos preliminares de transporte marítimo conocidos el viernes.

Macron anunció que convocará en las próximas semanas a una reunión del Grupo de los Siete (G7) para analizar una eventual liberación de reservas energéticas de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). “Tendremos en las próximas semanas un G7 dedicado a estos asuntos energéticos (...) para considerar las opciones de una posible liberación de reservas estratégicas”.

En marzo, los países de la AIE liberaron 400 millones de barriles tras el inicio de la guerra en Oriente Medio, el 28 de febrero, luego de ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. La propuesta francesa moderó las tensiones sobre el abastecimiento, mientras el organismo británico UKMTO detectó dos nuevos ataques contra cargueros entre el miércoles y el viernes.

La tensión sobre el crudo y los problemas de capacidad mundial de refinación mantuvieron la presión sobre los combustibles. En Estados Unidos, el diésel alcanzó un récord de USD 6,4476 por galón de 3,78 litros, según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

En Francia, el precio medio de ese combustible para transporte superó los 2,39 euros por litro, un nuevo máximo, según un análisis de la AFP.

Temas Relacionados

PetróleoArabia SaudíEstrecho de OrmuzMedio Oriente

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rusia declaró “agente extranjero” al cineasta Andréi Zviáguintsev, autor de la película “Minotauro”

El Ministerio de Justicia acusó al director de difundir “información falsa” sobre las autoridades, meses después de que pidiera públicamente en Cannes el fin de “la carnicería” en Ucrania

Rusia declaró “agente extranjero” al cineasta Andréi Zviáguintsev, autor de la película “Minotauro”

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados y pidió no reconocerlas: “Son una farsa de la potencia ocupante”

El Ministerio de Asuntos Exteriores se refirió a la votación celebrada en la península de Crimea y en las regiones parcialmente ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y Kherson

Ucrania condenó las elecciones rusas en los territorios ocupados y pidió no reconocerlas: “Son una farsa de la potencia ocupante”

BlackCat: hackers rusos en América Latina y el engaño que pone en duda una alianza en La Habana

Es un programa malicioso usado por agentes rusos que hace estragos en empresas e instituciones gubernamentales de América Latina. Cuba sufrió uno de esos golpes y Moscú miró para otro lado. Los otros países afectados

BlackCat: hackers rusos en América Latina y el engaño que pone en duda una alianza en La Habana

El petróleo de Texas superó los 102 dólares pendiente de Medio Oriente

Los ataques en el estrecho de Ormuz y la interrupción del oleoducto Este-Oeste mantienen en vilo a los mercados, que observan de cerca la evolución del conflicto

El petróleo de Texas superó los 102 dólares pendiente de Medio Oriente

La ONU denunció más de 1.000 casos de violencia sexual durante la ofensiva rusa contra Ucrania

Danielle Bell, jefa de la Misión de Observación de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Kiev, indicó que “la cifra solo representa una fracción de la realidad”

La ONU denunció más de 1.000 casos de violencia sexual durante la ofensiva rusa contra Ucrania
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cada cuánto debes limpiar el colchón? Estos trucos caseros con limón y bicarbonato ayudan a eliminar manchas

¿Cada cuánto debes limpiar el colchón? Estos trucos caseros con limón y bicarbonato ayudan a eliminar manchas

Caso Liceo Naval: solo seis de los diez jóvenes fueron trasladados a sede del Poder Judicial

¿Es posible predecir el “mega diluvio del año”? Lo que dice la ciencia

Fiscalía solicitó cuatro meses de internamiento para seis estudiantes del Liceo Naval denunciados por presunto abuso sexual

Lilly Téllez señala “trampa” de Morena en la iniciativa para eliminar el fuero: “Nos llevan al precipicio de la dictadura”

DEPORTES

La aprobación que recibió Argentina de cara a los amistosos que será clave para reducir la pena de los futbolistas sancionados tras el Mundial

La aprobación que recibió Argentina de cara a los amistosos que será clave para reducir la pena de los futbolistas sancionados tras el Mundial

Se conocerán las peleas del Párense de Manos IV: hora y todo lo que tenés que saber

Infartante victoria para Argentina de Julieta Benedetti: ganó la dorada por menos de un segundo de diferencia sobre cinco rivales tras casi 3 horas de carrera

Copa Davis: Francisco Cerúndolo abrirá la serie ante Turquía y Thiago Tirante jugará el segundo punto

Cristiano Ronaldo volvió a ser citado en Portugal a los 41 años, pero el nuevo entrenador de la selección le dejó una advertencia

ENTRETENIMIENTO

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

Tom Cruise convirtió su transformación en “Digger” en una carrera contra el reloj: “La primera vez tomó seis horas”

Millie Bobby Brown revela la primera foto de su segundo hijo con Jake Bongiovi

Karol G brilló en Nueva Jersey al frente de su Tropitour: fuegos artificiales, mariachis y un guiño a Selena

Lady Gaga habría recurrido a una gestante subrogada para tener a su primera hija: qué se sabe

¿De qué hablaron Tom Cruise y Taylor Swift? El actor reveló el secreto de su charla en el partido de los Chiefs