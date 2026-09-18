Estados Unidos

Alertan por el aumento de lesiones infantiles con bicicletas eléctricas y scooters en EEUU

Médicos de Long Island informaron que los accidentes afectan incluso a menores de 16 años y advierten sobre la velocidad, la falta de casco y el uso de vehículos no aptos para circular

Calle moderna del sur de Florida con edificios, palmeras, personas en bicicletas y patinetes eléctricos, automóviles, dos policías y un cartel de velocidad.
Los médicos de Long Island alertaron por el aumento de lesiones infantiles con bicicletas eléctricas y scooters entre niños y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En los hospitales de Long Island, los traumatólogos alertaron sobre un aumento de lesiones graves por bicicletas eléctricas y scooters entre niños y adolescentes. La preocupación se concentra en menores de 16 años, edad mínima para conducir una bicicleta eléctrica en el estado de Nueva York, que sufrieron accidentes a alta velocidad y, en muchos casos, sin casco.

El reporte de CBS New York, publicado el 17 de septiembre, recoge las advertencias de médicos de Northwell Health y de autoridades del condado de Suffolk. Los especialistas asociaron los siniestros con daños comparables a los que provocan los vehículos motorizados, en un contexto de mayor circulación de estos dispositivos durante el verano.

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Los hospitales de Northwell reciben cerca de 40 pacientes graves cada año

Adolescente en bicicleta eléctrica gris en una calle concurrida. Viste camiseta azul, jeans, mochila, auriculares. Fondo urbano borroso de personas y vehículos.
La red de hospitales de Northwell atiende cerca de 40 pacientes graves por año por lesiones vinculadas a bicicletas eléctricas y scooters (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Richard Scriven, especialista en trauma del Hospital Universitario South Shore, indicó que la red de hospitales de Northwell atiende alrededor de 40 pacientes por año con lesiones graves vinculadas a estos vehículos. La cifra incluye casos que requirieron hospitalización.

Hemos atendido a pacientes de 8 años e incluso menores que quizá no poseen una bicicleta eléctrica propia, pero usan la de sus amigos o la de sus hermanos mayores”, afirmó Scriven en declaraciones recogidas por CBS New York.

El médico sostuvo que la velocidad y la falta de protección agravan las consecuencias de los choques. “Con frecuencia, estos niños van muy rápido sin casco y sufren lesiones devastadoras en la cabeza”, aseguró. El informe televisivo señaló además que algunos de esos accidentes han sido mortales.

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Las advertencias alcanzan tanto a las bicicletas eléctricas como a los scooters eléctricos. Aunque se presentan como medios de transporte recreativos o de movilidad cotidiana, los especialistas consultados marcaron diferencias con las bicicletas convencionales por su potencia y la velocidad que pueden desarrollar.

La policía advierte sobre multas y bicicletas que alcanzan 80 kilómetros por hora

Adolescente en bicicleta eléctrica blanca con casco turquesa, moviéndose en una calle urbana flanqueada por varios autos estacionados y edificios al fondo.
La policía de Suffolk informó que los padres o adultos pueden recibir multas si permiten que menores de 16 años usen bicicletas eléctricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La legislación de Nueva York prohíbe que los menores de 16 años operen bicicletas eléctricas. De acuerdo con la policía, los padres o adultos que permitan esa práctica pueden enfrentar multas, una medida que busca reforzar la responsabilidad de quienes compran o facilitan estos equipos.

El comisionado de Policía del condado de Suffolk, Kevin Catalina, comparó el riesgo de entregar una e-bike a un menor sin protección con una decisión de extrema peligrosidad. “Permitir que un hijo de 14 años conduzca una bicicleta eléctrica, en particular sin casco, realmente no es muy distinto de darle un arma cargada”, afirmó ante el medio estadounidense.

Las autoridades locales informaron que la policía confiscó más de 200 bicicletas eléctricas que no eran aptas para circular en las calles del condado durante 2026. Algunas de ellas pueden alcanzar 80 kilómetros por hora, una velocidad que eleva el riesgo de lesiones en caso de caída o colisión.

Ed Romaine, ejecutivo del condado de Suffolk, remarcó que esa cantidad solo contempla los vehículos detectados por los agentes. “Esas son las que encontramos”, manifestó, de acuerdo con el reporte de CBS New York.

Especialistas comparan las lesiones con accidentes de vehículos motorizados

La doctora Cornelia Griggs, investigadora de prevención de lesiones infantiles de la Universidad de Harvard, sostuvo que las e-bikes no deben equipararse a una bicicleta tradicional. A su juicio, muchos menores no conocen las normas de tránsito necesarias para circular de manera segura.

Si no le compraría a su hijo una motocicleta o un ciclomotor, por favor no le compre una bicicleta eléctrica”, expresó Griggs. La especialista añadió que los cuadros que observan los equipos de trauma se asemejan más a las lesiones causadas por vehículos que a las de un accidente común en bicicleta.

David Regina, subjefe de Patrulla de la Policía de Suffolk, planteó que parte del problema radica en el desconocimiento sobre las características de los equipos que se adquieren. “Muchas personas no entienden qué están comprando ni qué podrían estar entregando a sus hijos”, declaró.

El informe difundido desde Long Island coloca el uso de casco, el control de la edad de los conductores y la legalidad de los vehículos entre los aspectos señalados por médicos y autoridades para reducir los accidentes entre menores.

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