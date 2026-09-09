Atlanta ofrece reembolsos de hasta USD 1.600 para comprar bicicletas eléctricas: quiénes pueden solicitarlos

Atlanta abrió una nueva ronda de reembolsos para bicicletas eléctricas con USD 1 millón en fondos y más de 400 subsidios disponibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Atlanta abrió una nueva etapa de su programa de reembolsos para bicicletas eléctricas, con 1 millón de dólares destinados a financiar más de 400 subsidios para residentes de la ciudad. La convocatoria comenzó el martes 8 de septiembre y permanecerá disponible hasta el martes 22 de septiembre, en una iniciativa que busca ampliar el acceso a formas de movilidad de menor costo y con menos emisiones, de acuerdo con lo informado por CBS Atlanta.

La nueva ronda del plan se apoya en la experiencia de la primera edición, que registró una demanda muy superior a la oferta disponible. El medio estadounidense detalló que en aquella instancia se presentaron más de 11.000 solicitudes, una cifra equivalente a cerca del 2% de la población de Atlanta, y que finalmente se concretó el canje de más de 580 bicicletas eléctricas.

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La segunda convocatoria apunta a hogares con distintos niveles de ingresos

La convocatoria de Atlanta para comprar bicicletas eléctricas estará abierta del 8 al 22 de septiembre para residentes de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta oportunidad, el programa tendrá un criterio de asignación basado en ingresos. Tal y como explicó CBS Atlanta, todos los reembolsos de esta nueva ronda estarán dirigidos a hogares que cumplan con determinados umbrales vinculados al ingreso medio del área.

Los residentes con ingresos por debajo del 60% del ingreso medio del área podrán acceder a un subsidio de 1.600 dólares. Quienes se ubiquen entre el 60% y el 80% de ese parámetro calificarán para un reembolso de 1.100 dólares, mientras que las personas o familias con ingresos de entre el 81% y el 140% podrán optar por una ayuda de 550 dólares.

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La selección de beneficiarios no será por orden de llegada. El medio indicó que los cupos se asignarán mediante un sorteo aleatorio, y quienes resulten elegidos podrán utilizar el beneficio para comprar cualquier bicicleta eléctrica que cumpla con los requisitos del programa en comercios adheridos.

La ciudad busca reducir el uso del auto y apoyar otras formas de traslado

Atlanta presentó un programa de reembolsos para bicicletas eléctricas con el objetivo de reducir el uso del auto y ampliar las opciones de movilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa fue presentado como una herramienta para ofrecer alternativas concretas al transporte tradicional en una ciudad fuertemente marcada por el uso del automóvil. En declaraciones recogidas por CBS Atlanta, el concejal de la ciudad, Matt Westmoreland, sostuvo que la iniciativa nació con el objetivo de ampliar las opciones de movilidad para los habitantes.

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“Hace dos años lanzamos el primer programa de reembolsos para bicicletas eléctricas del sudeste porque queríamos darles a los habitantes de Atlanta más opciones sobre cómo moverse por la ciudad”, afirmó Westmoreland. El funcionario agregó que la respuesta obtenida dejó en evidencia la demanda existente por opciones de transporte más accesibles. “Más de 11.000 residentes presentaron su solicitud y vimos de primera mano el interés por alternativas de movilidad asequibles y sostenibles”, aseguró.

Westmoreland también planteó que esta segunda etapa pretende profundizar ese objetivo. “Esta nueva ronda se apoya en ese éxito y ayudará a que más residentes puedan desplazarse sin ponerse al volante, reduciendo el tránsito y las emisiones, y respaldando a las tiendas locales de bicicletas”, dijo al medio local.

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Los primeros resultados mostraron cambios en los hábitos de viaje

La apuesta del gobierno local no se limita a facilitar compras individuales, sino que también intenta modificar patrones cotidianos de traslado. CBS Atlanta citó un informe de la Atlanta Regional Commission que analizó la experiencia de quienes recibieron el beneficio en la primera edición.

De acuerdo con ese relevamiento, una parte importante de los usuarios consultados sostuvo que redujo de manera marcada la cantidad de viajes en auto para ir al trabajo o a estudiar. Además, alrededor del 74% de los encuestados señaló que utiliza su bicicleta eléctrica al menos dos días por semana, un dato que las autoridades tomaron como indicio de uso sostenido y no ocasional.

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Ese resultado es uno de los principales argumentos con los que el programa intenta justificar una nueva inyección de fondos públicos. La combinación entre menor dependencia del vehículo particular, alivio del tránsito urbano y reducción de emisiones aparece como uno de los ejes centrales de la iniciativa, tal y como fue planteado por los funcionarios citados por el medio.

Atlanta fue una de las primeras ciudades del sudeste en aplicar este esquema

La ciudad fue, además, la primera de Georgia en poner en marcha un programa de este tipo y la tercera del sudeste de Estados Unidos, por detrás de Tampa, en Florida, y Raleigh, en Carolina del Norte, precisó CBS Atlanta.

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La nueva etapa refuerza esa estrategia y deja abierta la posibilidad de continuidad. El medio informó que la ciudad prevé habilitar un segundo período de postulación en la primavera de 2027, lo que indica que el esquema podría mantenerse en funcionamiento más allá de esta convocatoria de septiembre.