Dos hombres fueron hospitalizados tras un tiroteo a las afueras de un restaurante en el noroeste de Atlanta

Dos hombres fueron hospitalizados tras un tiroteo frente a un restaurante del noroeste de Atlanta en Howell Mill Road (Captura de video)

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Dos hombres fueron hospitalizados después de que un tiroteo frente a un restaurante del noroeste de Atlanta dejara a uno de ellos en condición crítica. El hecho ocurrió poco después de la medianoche del jueves 17 de septiembre, en el bloque 1500 de Howell Mill Road, informó CBS News Atlanta.

Agentes de la Policía de Atlanta acudieron al restaurante Daiquiri Factory tras recibir un aviso por disparos. Al llegar, hallaron a dos hombres con heridas de bala y solicitaron asistencia médica, relató el medio local.

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Los equipos de emergencia trasladaron a ambos al Hospital Memorial Grady. Funcionarios consultados por CBS News Atlanta confirmaron que uno de los heridos permanece en estado crítico, aunque no difundieron información sobre el alcance de las lesiones del segundo hombre.

Una discusión habría precedido al intercambio de disparos

La investigación preliminar indica que una discusión en el exterior del restaurante derivó en el tiroteo en Atlanta (REUTERS)

La investigación preliminar apunta a que el tiroteo comenzó a raíz de una discusión en el exterior del restaurante. Las autoridades creen que el enfrentamiento verbal escaló hasta convertirse en un episodio armado, aseguró la Policía de Atlanta a la cadena local.

Hasta el momento, los investigadores no han detallado cuántas personas participaron en la pelea inicial ni han establecido si alguno de los dos hombres heridos estuvo involucrado en ella. Tampoco se ha precisado si hubo más personas lesionadas durante el incidente.

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La información conocida se limita a lo comunicado por las autoridades y recogido por CBS News Atlanta: los disparos ocurrieron fuera del establecimiento y llevaron a la movilización de agentes y paramédicos durante la madrugada.

Dos vehículos abandonados quedaron bajo análisis policial

La Policía de Atlanta informó que dos vehículos podrían estar vinculados con el tiroteo. Uno de los automóviles fue encontrado abandonado y envuelto en llamas cerca de Detroit Avenue, un punto situado a poca distancia del lugar donde se registraron los disparos.

El segundo vehículo fue localizado abandonado dentro de la jurisdicción policial conocida como Zona 5. Ese automóvil tenía múltiples impactos de bala, tal y como indicó el departamento policial en la información difundida tras la intervención.

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Ambos vehículos fueron retirados del lugar y quedaron bajo custodia para su procesamiento como posible prueba. Los investigadores deberán determinar si fueron utilizados por personas relacionadas con el hecho, si pertenecen a víctimas o sospechosos, o si su presencia responde a otra circunstancia.

La policía no ha informado qué tipo de análisis realizará sobre los automóviles ni si se recuperaron armas, casquillos u otros elementos. Esos detalles tampoco han sido divulgados por funcionarios a CBS News Atlanta.

Las autoridades no identificaron a las víctimas ni a sospechosos

Los nombres de los dos hombres hospitalizados no fueron revelados. La Policía de Atlanta tampoco comunicó la identidad de posibles sospechosos, arrestos ni órdenes de búsqueda relacionadas con el caso.

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La ausencia de información sobre los involucrados impide establecer públicamente qué motivó la discusión o si existía alguna relación previa entre las personas que participaron. Las autoridades no han señalado, además, si el restaurante era el objetivo del ataque o si el episodio se produjo exclusivamente en el área exterior.

El Departamento de Policía de Atlanta mantiene abierta la investigación y pidió a quienes tengan datos que puedan contribuir al esclarecimiento que se comuniquen con la institución. Por ahora, el estado crítico de uno de los heridos y los dos vehículos recuperados son los principales elementos confirmados por las autoridades.

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