Estados Unidos

La investigación secreta que permitió al FBI localizar en Vietnam a Emylee Thai, la dueña del laboratorio que orquestó un fraude millonario a Medicare

Agentes federales rastrearon durante casi tres años a la propietaria de ApolloMDx, acusada de defraudar al programa federal en USD 142 millones

Emylee Thai facturó cifras millonarias al gobierno con análisis de ADN falsos a adultos mayores y escapó a Vietnam en un avión privado. Tras casi dos años prófuga, una cacería global logró acorralarla.

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La noche del 8 de diciembre de 2022, un monitor de rastreo GPS dejó de funcionar en algún punto del Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas. Su portadora, Emylee Thai, dueña de un laboratorio clínico en Texas, había abordado un vuelo chárter con una identidad falsa y viajaba rumbo a Vietnam, donde permanecería oculta durante casi tres años. Detrás quedaba una estafa de aproximadamente USD 142 millones contra el programa federal Medicare, diseñada para lucrar con análisis genéticos sin respaldo médico aplicados a pacientes adultos mayores.

La persecución terminó cuando el director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó su captura en territorio vietnamita gracias a una operación coordinada con fuerzas de seguridad internacionales. El arresto, anunciado el 14 de septiembre, cierra una de las fugas más elaboradas registradas en casos de fraude sanitario federal en años recientes.

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Estafa con pruebas genéticas que los médicos nunca utilizaron

La red comenzó a operar a fines de 2019. Según el acta de acusación presentada ante el Tribunal de Distrito del Sur de Texas el 12 de julio de 2022, Thai era propietaria de ApolloMDx, LLC —renombrado luego Artemis DNA TX, LLC—, un laboratorio inscrito en Medicare con sede en el Condado de Harris, Texas, que ofrecía servicios de análisis genético a beneficiarios del programa en todo el país.

Retrato frontal de una mujer con cabello oscuro y liso, mirada directa, boca ligeramente abierta. Fondo azul claro liso
El FBI confirmó la captura de Emylee Thai en Vietnam después de una operación coordinada con fuerzas de seguridad internacionales. (FBI)

El esquema funcionaba a través de sobornos encubiertos: Thai contrató mercadólogos que le enviaban órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de pacientes a cambio de un porcentaje de los reembolsos obtenidos. El documento judicial precisa que ese porcentaje llegó al 35% de lo que Medicare pagaba por cada análisis remitido. Los pagos se disfrazaban como “salario fijo” mediante contratos falsos para encubrir su naturaleza ilícita.

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El fraude no se limitaba a facturar pruebas innecesarias: Thai y sus cómplices también alteraron órdenes médicas para incluir diagnósticos falsos y manipularon fechas de servicio para hacer creer que una misma muestra de ADN había sido recolectada en múltiples días distintos, lo que les permitía presentar varios cobros por un solo análisis. Medicare pagaba alrededor de USD 8.295 por cada prueba de genética cardiovascular. En total, el laboratorio presentó facturas por USD 142 millones y cobró cerca de USD 95 millones de forma ilícita, según consta en la acusación.

Imagen dividida de una mujer con cabello oscuro; a la izquierda sin gafas, a la derecha con gafas de montura negra. Fondo blanco y objetos difuminados
ApolloMDx, el laboratorio de Emylee Thai en Texas, facturó a Medicare USD 142 millones por pruebas genéticas sin respaldo médico. (FBI)

El gran jurado presentó cargos contra ella por conspiración para cometer fraude en la atención médica, conspiración para defraudar al gobierno y pago de sobornos vinculados a programas públicos de salud. Las acusaciones no implican condena y deben resolverse en el proceso judicial.

Thai se quitó el grillete electrónico, abordó un vuelo y cruzó la frontera sin ser detectada

Tras su arresto inicial, un juez le concedió la libertad bajo fianza con la obligación de usar un dispositivo de monitoreo de ubicación. El plan de evasión se ejecutó cinco meses después. Thai retiró el grillete, abordó el vuelo con identidad falsa y cruzó la frontera sin que ningún control lo advirtiera.

Mapa mundial con un hilo rojo entre Estados Unidos y Vietnam, un avión en miniatura, una foto de búsqueda, billetes y carpetas en un corcho.
Emylee Thai se quitó el grillete electrónico, abordó un vuelo chárter y salió del país sin ser detectada, lo que derivó en nuevas órdenes de arresto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día siguiente, después de que los intentos de contactarla fracasaran, un juez federal emitió una orden de arresto. El tribunal del Sur de Texas añadió una segunda orden en julio de 2023, por destrucción y alteración de registros en una investigación federal. La acusación contempla además la confiscación de propiedades a su nombre en Irvine, California, y Houston, Texas.

Para aumentar la presión, el FBI ofreció una recompensa de hasta USD 150.000 por información que condujera a su arresto y condena, e incorporó a Thai en su lista de estafadores más buscados con sus alias conocidos: Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai. La fuga terminó cuando agentes del FBI, en coordinación con autoridades internacionales, la localizaron y detuvieron en Vietnam, donde permanecía desde al menos 2023.

La captura se enmarca en la mayor operación antifraude sanitario de la historia del Departamento de Justicia

El arresto se inscribe en el National Health Care Fraud Takedown 2026: 455 acusados en 56 distritos federales, USD 6.500 millones en reclamaciones presuntamente falsas y cooperación con Estonia, Filipinas y Turquía para capturar fugitivos en el exterior.

Una publicación en red social junto a un cartel de búsqueda del FBI sobre Emylee Thai cruzado por un sello rojo con la palabra capturada
La publicación del director del FBI, Kash Patel, en la red social X y la ficha oficial que confirma la captura de Emylee Thai tras estar prófuga desde 2022. (@FBIDirectorkash - FBI)

Thai es la sexta persona de la lista de defraudadores más buscados del FBI detenida desde la creación de ese registro, hace tres meses. Patel indicó que los seis casos acumulan presuntos fraudes por más de USD 2.000 millones y que los imputados habían permanecido prófugos durante más de 4.000 días en conjunto.

“No hay caso demasiado grande, esquema demasiado complejo ni escondite demasiado remoto”, declaró el Fiscal General Auxiliar Colin M. McDonald en el comunicado del Departamento de Justicia. La agencia trabaja con sus socios internacionales para concretar el traslado de Thai a territorio estadounidense y someterla a juicio.

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