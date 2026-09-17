Estados Unidos

Florida distribuye más de 10 millones de dólares para captar nuevos agentes policiales

El programa estatal otorgará pagos netos de 5.000 dólares a 1.506 efectivos recién incorporados, con el objetivo de cubrir vacantes y atraer policías certificados de otros estados

Un oficial de policía camina junto a un SUV de patrulla azul y blanco del Departamento de Policía de Palm Beach, con luces encendidas y palmeras al fondo
Florida distribuirá más de 10 millones de dólares en bonificaciones para captar nuevos agentes policiales (EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)
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Florida entregará más de 10 millones de dólares en bonificaciones para 1.506 agentes policiales recién incorporados, como parte de una política estatal que busca reforzar la contratación en las fuerzas de seguridad y atraer efectivos de otras zonas de Estados Unidos.

Cada uno de los beneficiarios recibirá un pago único neto de USD 5.000, informó CBS News. La administración estatal cubre las retenciones impositivas para que los nuevos integrantes de los cuerpos policiales perciban el monto completo anunciado.

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La medida corresponde al Programa de Bonificaciones para el Reclutamiento de Agentes del Orden, creado en 2022. La iniciativa admite tanto a quienes comienzan su carrera en el sector como a policías certificados en otros estados que se trasladan a territorio floridano y cumplen con los requisitos de contratación.

El programa alcanzó a casi 12.500 policías desde 2022

Un sheriff de Florida destaca las colaboraciones de la policía local con ICE. (Florida Sheriff's Association)
El programa de bonificaciones para agentes del orden benefició a casi 12.500 policías desde 2022 en Florida (Florida Sheriff's Association)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, encabezó el anuncio en el centro de entrenamiento de la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco, cerca de Land O’ Lakes. Durante el acto, sostuvo que el estado pretende poner en valor la tarea de los agentes y ampliar la capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad.

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Queríamos demostrar que esta es una profesión noble e importante para la seguridad de nuestras comunidades y para la vitalidad de Florida”, afirmó DeSantis durante la conferencia recogida por CBS News.

La más reciente entrega incluyó a 38 reclutas del condado de Pasco, algunos de los cuales recibieron sus cheques durante la actividad. Con esta ronda, el programa acumula casi 12.500 agentes beneficiados y una inversión estatal superior a 83 millones de dólares desde su puesta en marcha.

El gobierno estatal no presentó un detalle de la cantidad de receptores por agencia ni por condado. Sin embargo, los datos divulgados indican que el incentivo ha tenido alcance en distintos cuerpos de seguridad que operan en Florida.

Las agencias buscan cubrir vacantes ante la caída de aspirantes

Las agencias policiales de Florida buscan cubrir vacantes ante la caída de aspirantes a la profesión (AP)
Las agencias policiales de Florida buscan cubrir vacantes ante la caída de aspirantes a la profesión (AP)

El sheriff del condado de Pasco, Chris Nocco, aseguró que las entidades policiales afrontan dificultades para completar sus plantillas, debido a una disminución de personas interesadas en ingresar a la profesión.

El número de personas que quiere entrar a las fuerzas del orden está disminuyendo”, señaló Nocco. El sheriff agregó que los estímulos económicos permiten a las agencias competir por una cantidad limitada de candidatos.

El funcionario también advirtió que los departamentos deben ofrecer remuneraciones y beneficios que acompañen el aumento del costo de vida. Bajo esa lógica, el bono de reclutamiento funciona como un complemento al salario inicial y a otras condiciones de empleo disponibles para los agentes.

La administración de DeSantis ha presentado estos pagos como una herramienta para atraer tanto a nuevos graduados de academias como a efectivos con experiencia previa en otros estados. Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir las condiciones de certificación y contratación establecidas por las autoridades de Florida.

El presupuesto prevé fondos para bonos y aumentos salariales

El presupuesto de Florida para el ejercicio fiscal 2026-2027 asignó 20 millones de dólares para sostener el programa de reclutamiento. A esa cifra se suman otros 19,8 millones de dólares destinados a aumentos salariales de los agentes estatales juramentados.

Durante el período fiscal anterior, el estado elevó a USD 60.000 el salario base mínimo de esos funcionarios. También aprobó incrementos de 10% para los agentes que inician su carrera y de 15% para los veteranos con al menos cinco años de servicio.

Además de las bonificaciones, el Ejecutivo estatal ha impulsado becas para cubrir los costos de formación en academias policiales, recursos de bienestar y programas educativos dirigidos a estudiantes de secundaria. Las acciones forman parte de la estrategia oficial para ampliar el número de postulantes en un contexto de competencia entre agencias por personal capacitado.

La nueva partida presupuestaria mantendrá vigente el programa de incentivos mientras las agencias locales y estatales continúan con sus procesos de contratación para cubrir las vacantes disponibles.

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