Estados Unidos

“Este lugar dejará de existir”: la dolorosa advertencia a los residentes de Nueva Orleans para abandonar la ciudad que se hunde

Un alarmante estudio científico confirma que la metrópoli de Luisiana cruzó el punto de no retorno climático. Ahora, miles de familias afrontan la dura encrucijada de iniciar una evacuación definitiva o quedar atrapadas por el mar

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Inundacion Nueva Orleans portada
Un estudio publicado en Nature Sustainability concluyó que Nueva Orleans ya superó el “punto de no retorno” frente al cambio climático y enfrenta un futuro bajo el agua antes de fin de siglo (Reuters)

Nueva Orleans ya perdió la batalla contra el mar. Lo que resta por decidir es si sus 360.000 habitantes se van a tiempo o esperan a que el agua tome la decisión por ellos. Esa es la conclusión de un estudio publicado en mayo de 2026 en la revista Nature Sustainability, y es también la pregunta que desvela a Debra Campbell, presidenta de A Community Voice, organización comunitaria con unos 9.000 miembros en la ciudad.

“Nadie quiere irse de su casa”, dijo Campbell. Pero agregó algo que pocos funcionarios se atreven a decir en voz alta: “Puede llegar el momento en que no podamos volver. Este lugar estará bajo el agua y dejará de existir”.

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Lo que dice la ciencia sobre el futuro de la ciudad

El estudio de Nature Sustainability no deja margen para la ambigüedad: Nueva Orleans cruzó un “punto de no retorno” ante el cambio climático. El nivel del mar en el sur de Luisiana subirá entre 3 y 7 metros, las tres cuartas partes de los humedales costeros desaparecerán y la línea de costa retrocederá hasta 100 kilómetros tierra adentro.

El 99% de los habitantes de la ciudad vive en zonas de riesgo severo de inundación, la mayor exposición de cualquier urbe en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello)
El 99% de los habitantes de la ciudad vive en zonas de riesgo severo de inundación, la mayor exposición de cualquier urbe en Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello)

La ciudad, que ya se asienta en una cuenca por debajo del nivel del mar, podría quedar rodeada por el Golfo de México antes de que termine este siglo. El 99% de la población vive hoy en zona de riesgo severo de inundación, la peor exposición de cualquier ciudad de Estados Unidos.

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Jesse Keenan, experto en adaptación climática de la Universidad de Tulane y coautor del estudio, no eligió palabras suaves: “En términos de paleoclima, Nueva Orleans ya está perdida; la pregunta es cuánto tiempo le queda”. Y fue más directo aún: “Nueva Orleans está en estado terminal”.

Los que se niegan a irse y los que ya se fueron

La tensión entre quedarse y marcharse tiene nombre y apellido en esta ciudad.

Steve Picou, músico y planificador ambiental, tomó la decisión hace tres años, cuando la prima de su seguro de hogar pasó de USD 900 a unos USD 9.000 anuales en el transcurso de dos décadas. Se mudó a Opelousas, a unos 210 kilómetros al noroeste, a 20 metros sobre el nivel del mar. “Somos una especie indicadora”, advirtió Picou. “Pronto, otras personas van a tener activos inmobiliarios varados y no tendrán adónde ir”.

Los residentes se debaten entre quedarse o sumarse a un éxodo hacia lugares más seguros, como Vicksburg y Natchez, donde ya se analizan planes para recibir a desplazados climáticos (REUTERS/Kathleen Flynn)
Los residentes se debaten entre quedarse o sumarse a un éxodo hacia lugares más seguros, como Vicksburg y Natchez, donde ya se analizan planes para recibir a desplazados climáticos (REUTERS/Kathleen Flynn)

Campbell y su organización ya dieron un paso concreto: viajaron a explorar Vicksburg y Natchez, en Mississippi, como posibles destinos de refugio climático. En esas reuniones, autoridades y residentes de ambas ciudades recibieron bien la idea y discutieron la rehabilitación de viviendas vacías y el uso de instalaciones públicas como albergues temporales. “Les dije: ‘Vamos. Vamos en éxodo’”, relató Campbell. “‘No vamos a ser una carga; buscamos empleo, queremos que nuestros hijos vayan a la escuela’”.

Nueva Orleans obtiene la máxima puntuación de riesgo de catástrofe según Cotality, pero no existe un plan nacional para reubicar a comunidades amenazadas por el clima (REUTERS/Shannon Stapleton)
Nueva Orleans obtiene la máxima puntuación de riesgo de catástrofe según Cotality, pero no existe un plan nacional para reubicar a comunidades amenazadas por el clima (REUTERS/Shannon Stapleton)

Pero no todos comparten esa urgencia. Arthur Johnson, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Sostenible del Noveno Distrito Bajo, advierte sobre el riesgo de que el debate sobre la salida paralice la inversión local. “Si hablas de marcharte, puede ser una excusa para no impulsar el desarrollo económico”, señaló Johnson.

El riesgo en números y la ausencia de un plan

Los datos de Cotality, empresa de inteligencia inmobiliaria, cuantifican lo que los investigadores describen: Nueva Orleans obtiene una puntuación de 100 sobre 100 en el índice de riesgo de catástrofes, el máximo de la escala. Eso la coloca unos 25 puntos por encima de Natchez y Vicksburg, y duplica el riesgo de ciudades del interior como Montgomery, en Alabama.

“Es la ciudad con el mayor riesgo de catástrofe del país”, confirmó Howard Botts, científico jefe de Cotality.

Infografía de ciudad inundada, camión, personas en agua. Muestra gráficos de nivel del mar, humedales, riesgos, costes y proyecto.
La infografía presenta la vulnerabilidad de Nueva Orleans por el aumento del nivel del mar, la desaparición de humedales, el alto riesgo de inundación y un proyecto de protección cancelado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema es que no existe ninguna estrategia nacional en Estados Unidos para reubicar comunidades desplazadas por el clima. La administración Trump recortó los programas federales que ayudaban a comunidades a afrontar los efectos del calentamiento global. Y el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, canceló el proyecto de desvío de sedimentos del Misisipi, valorado en USD 3.000 millones, que habría permitido recuperar tierra costera.

Para Torbjörn Törnqvist, investigador principal del estudio de Tulane, esa cancelación equivale a una “pena de muerte” para la ciudad. Törnqvist vive en Nueva Orleans y no planea irse. Eso no le impide ver con claridad lo que se avecina.

“El sentimiento general es que estamos aquí y queremos quedarnos. Lo entiendo: yo vivo aquí y no planeo irme”, dijo. “Pero necesitamos pensar de otra manera sobre la ciudad y la reubicación. Intentemos abrazarlo en lugar de negarlo”.

Qué pueden hacer los residentes ahora

Ante la falta de un plan estatal o federal, los residentes de Nueva Orleans pueden tomar decisiones propias para reducir su exposición al riesgo.

El primer paso es evaluar la situación de la propiedad con las herramientas de puntuación de Cotality. Las zonas al norte del lago Pontchartrain ofrecen menor exposición a inundaciones, al igual que ciudades del interior como Vicksburg y Natchez en Mississippi, u Opelousas en Luisiana.

Organizaciones comunitarias y expertos recomiendan evaluar el riesgo de las propiedades y anticipar decisiones, ya que el tiempo para una reubicación ordenada todavía no se agotó (Seth HERALD / AFP)
Organizaciones comunitarias y expertos recomiendan evaluar el riesgo de las propiedades y anticipar decisiones, ya que el tiempo para una reubicación ordenada todavía no se agotó (Seth HERALD / AFP)

Organizaciones como A Community Voice ya construyen redes de apoyo para facilitar un posible desplazamiento colectivo. Además, el comportamiento de las primas del seguro de hogar funciona como señal temprana: cuando suben de forma sostenida, el mercado está enviando una advertencia que los propietarios no deberían ignorar.

Seguir los avances legislativos sobre planes de reubicación climática, tanto a nivel estatal como federal, también permite anticiparse a decisiones que afectarán el valor de los inmuebles y la disponibilidad de servicios.

El tiempo no es infinito, pero tampoco se agotó mañana. Se cree que el proceso de reubicación, si empieza ahora, puede ser ordenado. Si se pospone, será un caos.

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