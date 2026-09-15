Estados Unidos

Vandalizan la estatua de Charlie Kirk a tres días de su inauguración en Phoenix: rocían pintura roja, tachan a Jesús y escriben "Satán"

El monumento sufrió graves daños durante la mañana del domingo, lo que motivó el inicio de una investigación policial. Desde Turning Point USA calificaron el ataque como un acto "diabólico" y prometieron restaurar la obra homenaje al activista asesinado

La Policía de Phoenix abrió una investigación tras recibir los primeros llamados el domingo 13 de septiembre. Fuente: X: @tylerbowyer

Guardar

La estatua de bronce de Charlie Kirk, recién instalada frente a la sede de Turning Point USA (TPUSA) en Phoenix, Arizona, amaneció vandalizada el domingo 13 de septiembre, tres días después de su inauguración. Imágenes difundidas por la organización mostraron también una cara con expresión de enojo dibujada sobre el pecho del monumento.

La estatua amaneció con pintura roja en el rostro y el cuello, una mueca dibujada en el pecho, el nombre de Jesús tachado en el cartel memorial de la base, una cruz y la palabra “Satán” escrita encima. La Policía de Phoenix confirmó el inicio de una investigación, según informaron Fox News y The Guardian.

PUBLICIDAD

La estatua fue instalada el 10 de septiembre para marcar el primer aniversario del asesinato de Kirk

El monumento, de aproximadamente 2,4 metros de altura (8 pies), fue comisionado por TPUSA al escultor de Utah Quintin McCann. Según Fox News, McCann comenzó a trabajar en el retrato de Kirk la misma noche en que el activista fue asesinado. “La muerte de alguien a quien nunca conocí jamás me había impactado tanto”, declaró el artista al canal FOX 10 Phoenix.

Estatua de bronce de un hombre manchada con pintura roja, colocada frente a una cerca blanca con flores y banderas de Estados Unidos en su base
La estatua de Charlie Kirk fue develada el 10 de septiembre de 2026 para recordar el primer aniversario de su asesinato en un evento de TPUSA en la Universidad de Utah Valley. (@tylerbowyer)

La pieza fue develada el 10 de septiembre de 2026, exactamente un año después de que Kirk fuera baleado durante un evento de TPUSA en la Universidad de Utah Valley, en Orem, Utah. La estatua representa a Kirk con su característica remera con la inscripción “Freedom” y un collar con una cruz; quienes lo conocieron señalaron que la escultura reproduce detalles como su anillo de casado.

PUBLICIDAD

Kirk tenía 31 años al momento de su muerte. La estatua estaba instalada en el exterior de la sede pero, según Fox News, la organización planeaba trasladarla al interior del edificio antes de fin de semana por razones de seguridad.

La policía de Phoenix recibió los primeros llamados a las 8:09 de la mañana del domingo

Las autoridades indicaron que los llamados por la vandalización del memorial llegaron a partir de las 8:09 de la mañana, en referencia al área de 4900 East Beverly Road. Efectivos policiales se trasladaron al lugar y abrieron una investigación formal. “Los oficiales respondieron al lugar y el incidente está bajo investigación”, indicó la fuerza en una declaración citada por Fox News.

Un cartel con la imagen de un hombre tachada con una X roja, situado sobre flores, velas y banderas estadounidenses
La vandalización de la estatua de Charlie Kirk incluyó pintura roja, una inscripción de “Satán” y daños en el cartel memorial con referencias a Jesús y a una cruz. (@TPUSA)

Hasta el domingo por la tarde, no se habían registrado arrestos ni se habían difundido descripciones de sospechosos. La policía solicitó a quien tuviera información que se comunicara con las autoridades o con la línea de denuncias anónimas Silent Witness al 480-WITNESS.

Turning Point USA anunció que revisará las cámaras de seguridad y colaborará con las autoridades

Tyler Bowyer, director de operaciones de TPUSA, fue uno de los primeros en llegar al lugar mientras los investigadores trabajaban en la escena. En publicaciones en X acompañadas de fotografías de los daños, describió el ataque y anunció que la organización aguardaría la liberación del sitio para proceder con la limpieza.

Captura de pantalla de una publicación digital con texto en español y dos imágenes de una estatua y un letrero con pintura roja
Turning Point USA anunció que restaurará la estatua de Charlie Kirk, reemplazará los carteles dañados y revisará las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. (@TPUSA)

En un comunicado, TPUSA sostuvo que los autores tomaron “una decisión intencional” al tachar el nombre de Jesús en el cartel adyacente y calificó el hecho como “diabólico”. La organización cerró su declaración con una cita del Evangelio de Juan: “Si el mundo los odia, sepan que me odió a mí primero”.

En un tuit del 13 de septiembre, TPUSA confirmó que restauraría la estatua y reemplazaría los carteles dañados, al tiempo que revisaría las grabaciones de seguridad y colaboraría con las fuerzas del orden para identificar a los responsables.

Erika Kirk, al frente de la organización, prometió que el vandalismo no silenciará el legado de su esposo

Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk y CEO de TPUSA, reaccionó con una declaración pública en la que aseguró que la organización repondría la estatua y restauraría el cartel dañado. Citó palabras que atribuyó a su esposo —“deberíamos construir dos estatuas por cada estatua que derriben”— y afirmó que la bala que mató a su marido solo amplificó su voz, y que la pintura haría lo mismo con su legado.

“Dios no será burlado”, escribió, en declaraciones recogidas por Fox News. Erika Kirk asumió la conducción de TPUSA tras el asesinato de su marido y prometió continuar el movimiento que él construyó.

Legisladores republicanos de Arizona condenaron el ataque en redes sociales

La vandalización generó reacciones inmediatas en el espectro conservador. El representante federal Abe Hamadeh, republicano por Arizona, calificó el hecho como “verdaderamente atroz” y sostuvo que ni los empleados de TPUSA, ni la familia de Kirk, ni sus amigos merecían ese trato.

Su colega Andy Biggs, también republicano, lo describió como “un mal absoluto”. Bowyer aprovechó para cuestionar a la gobernadora demócrata de Arizona, Katie Hobbs, a quien acusó de no haber buscado la bipartidización tras el asesinato de Kirk, y señaló su veto a un proyecto de ley que buscaba dar el nombre de Kirk a la autopista Loop 202.

Hobbs, en su carta de veto de marzo, condenó la violencia política pero argumentó que las decisiones de nomenclatura de rutas deben quedar en manos del organismo estatal competente y mantenerse al margen de la política partidaria. TPUSA publicó además un video de los daños y convocó a sus seguidores a votar en las elecciones de mitad de mandato.

Temas Relacionados

Charlie KirkPhoenixVandalismoEstados UnidosEstados Unidos NoticiasAsesinatoEEUUArizona

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del lunes 14 de septiembre de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del lunes 14 de septiembre de 2026

El jefe de Nvidia rechazó frenar la IA con Trump en altavoz: "No vamos a dejar que pase"

Jensen Huang puso al presidente en altavoz frente al auditorio. Nvidia es la primera gigante de la IA que se niega a desacelerar

El jefe de Nvidia rechazó frenar la IA con Trump en altavoz: "No vamos a dejar que pase"

Estados Unidos sancionó al banco ruso VTB por ayudar a Irán a esquivar el bloqueo financiero

El Tesoro golpea a la segunda entidad financiera de Rusia dentro de la ofensiva "Operation Economic Outcast", lanzada en agosto en medio de la guerra que libran Washington e Israel contra el régimen iraní desde febrero.

Estados Unidos sancionó al banco ruso VTB por ayudar a Irán a esquivar el bloqueo financiero

Estados Unidos busca convertir a Venezuela en un nuevo centro energético mundial para desplazar a Medio Oriente

El secretario del Interior, Doug Burgum, destacó el potencial del petróleo y el carbón venezolano, y afirmó que este último podría destinarse tanto a la exportación como a la generación eléctrica para reconstruir la red nacional del país caribeño

Estados Unidos busca convertir a Venezuela en un nuevo centro energético mundial para desplazar a Medio Oriente

Estados Unidos negó que un petrolero haya impactado una mina en Ormuz y acusó a Irán de atacarlo dos veces

Teherán afirmó que la embarcación quedó envuelta en llamas tras ingresar en una zona que considera restringida, mientras Washington sostuvo que el buque ya había quedado inoperativo tras un ataque anterior y que posteriormente fue alcanzado nuevamente cuando se encontraba frente a las costas de Omán

Estados Unidos negó que un petrolero haya impactado una mina en Ormuz y acusó a Irán de atacarlo dos veces

TECNO

Así son las nuevas gafas VR de Steam que muestran imágenes en 5K y tiene más de 130 juegos

Así son las nuevas gafas VR de Steam que muestran imágenes en 5K y tiene más de 130 juegos

Microsoft prohibirá a su IA fabricar armas y sugerir hábitos alimentarios poco saludables

El peligro invisible en tu celular: WhatsApp y SMS encabezan la ola de estafas impulsadas por IA

ChatGPT no garantiza que tus conversaciones sean privadas: así puede acceder OpenAI a ellas

El primer iPhone plegable debuta en los Emmy de la mano de John Ternus, el nuevo CEO de Apple

ENTRETENIMIENTO

Una familia, un crimen y 30 años de silencio en la nueva serie Catedrales

Una familia, un crimen y 30 años de silencio en la nueva serie Catedrales

“Gestioné muy mal mi relación con Hollywood, pero siempre para mi beneficio”: la particular autocrítica de Russell Crowe

El día que Julia Roberts recordó la primera vez que leyó el guion de Notting Hill: “Qué estupidez sería hacer esto”

Robots, desiertos e inteligencia artificial: 10 películas sobre el fin del mundo que marcaron al cine de ciencia ficción

Mientras compagina el cine de autor con Marvel, Sebastian Stan propone una película para ‘El soldado de invierno’: “Podría ser de bajo presupuesto”

MUNDO

La economía china cayó en el último mes arrastrada por el consumo débil y la crisis inmobiliaria

La economía china cayó en el último mes arrastrada por el consumo débil y la crisis inmobiliaria

Japón cruza una barrera histórica: ya son más de 100.000 los habitantes que superan los 100 años

Dinamarca denunció que un buque de guerra ruso disparó dos begalas hacia un helicóptero en el mar Báltico

Rusia calificó de “muy buena” la propuesta de Trump de alcanzar una tregua con Ucrania, pero no la confirmó

Por qué Leonardo DiCaprio compró una isla de 42 hectáreas en Belice y qué ocurrió con su plan para proteger peces y manatíes