Nueva York ordena desinfectar diez torres por un brote de legionelosis en el Bronx este martes

Nueva York ordenó limpiar y desinfectar diez torres de enfriamiento por un brote de legionelosis en el Bronx

Guardar

La ciudad de Nueva York ordenó que 10 torres de enfriamiento vinculadas a un brote de legionelosis en el Bronx sean limpiadas y desinfectadas antes de que termine este martes 15 de septiembre. La medida se adoptó después de que las autoridades sanitarias detectaran bacterias del género Legionella en instalaciones de edificios ubicados principalmente en los barrios de Morrisania y Melrose.

El Departamento de Salud de la ciudad informó que el conglomerado de casos dejó una persona fallecida y nueve diagnósticos confirmados. De ese grupo, tres pacientes permanecían hospitalizados al momento de la actualización divulgada por CBS New York el domingo por la noche.

PUBLICIDAD

Las autoridades locales enviaron la orden de remediación a los propietarios el sábado, con un plazo de 48 horas para completar el proceso. La exigencia contempla el vaciado, la limpieza y la desinfección de las torres que arrojaron resultados positivos en las pruebas realizadas durante la semana pasada, de acuerdo con el medio estadounidense.

Las instalaciones positivas se concentran en Morrisania y Melrose

Las torres con resultados positivos por Legionella se concentran principalmente en los barrios de Morrisania y Melrose, en el sur del Bronx

El foco de la investigación sanitaria se encuentra en el sur del Bronx, donde los equipos municipales tomaron muestras de distintas torres de enfriamiento. Estas estructuras se utilizan para expulsar el calor de sistemas de aire acondicionado y otros mecanismos industriales, y pueden generar gotas de agua suspendidas en el aire.

PUBLICIDAD

El Departamento de Salud sostuvo ante CBS New York que la remediación integral es obligatoria en todos los sitios con resultados positivos. La orden busca eliminar cualquier presencia de la bacteria y reducir una posible exposición en las zonas donde se identificó el grupo de casos.

Entre los diez equipos señalados figura una torre ubicada en el Yankee Stadium. Un portavoz del estadio aseguró que la instalación fue intervenida de inmediato y que los trabajos concluyeron el domingo por la mañana. “Drenamos, limpiamos y desinfectamos la torre en cuestión”, indicó el vocero en una declaración recogida por la cadena.

PUBLICIDAD

La entidad también aclaró que un resultado positivo por PCR no permite establecer si las bacterias detectadas estaban vivas o muertas, ni confirma que una torre haya sido el origen de la exposición. “Solo las bacterias vivas pueden causar la enfermedad”, manifestó el portavoz, quien añadió que no había casos asociados con el estadio.

La prueba de cultivo determinará si había bacterias vivas

El Departamento de Salud de Nueva York dio a los propietarios 48 horas para vaciar, limpiar y desinfectar las torres de enfriamiento

Tras los análisis iniciales, la ciudad comenzó estudios de cultivo para determinar si las muestras contenían Legionella viable cuando fueron recolectadas. El representante del Yankee Stadium precisó que esos resultados pueden demorar hasta dos semanas.

El comisionado de Salud de Nueva York, Alister Martin, afirmó que las autoridades buscan reconstruir el historial de cumplimiento mensual de las torres bajo investigación. “Estamos trabajando para identificar todos los datos sobre el historial de cumplimiento mensual de esas torres de enfriamiento”, declaró a CBS New York.

PUBLICIDAD

Martin añadió que el organismo sanitario había cumplido sus inspecciones anuales de las instalaciones. La investigación, sin embargo, continúa para determinar si existe una conexión directa entre las torres con resultados positivos y las personas que contrajeron la enfermedad.

El alcalde Zohran Mamdani pidió a quienes vivan, trabajen o hayan visitado el área afectada que consulten con un profesional de salud si presentan síntomas similares a los de la gripe. “Quiero asegurar a los neoyorquinos que estamos actuando con rapidez para contener la propagación”, afirmó en declaraciones difundidas por la emisora.

La legionelosis no se transmite de persona a persona

La legionelosis se contrae al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada con la bacteria Legionella, explicó Martin. No se transmite entre personas, aunque los síntomas pueden agravarse si no reciben atención médica, señaló el comisionado.

PUBLICIDAD

Entre las señales de alerta figuran tos, fiebre, dificultad para respirar, dolores musculares, dolor de cabeza, cansancio, confusión y trastornos gastrointestinales. El funcionario indicó que esas manifestaciones pueden aparecer entre dos y 14 días después de la exposición.

La Asociación Americana del Pulmón, citada por CBS New York, sostiene que la bacteria puede crecer en agua dulce templada y en sistemas como torres de enfriamiento, jacuzzis, grandes redes de plomería y fuentes decorativas.

El Departamento de Salud celebrará una reunión informativa con vecinos este martes a las 18.00 en Metropolitan College, mientras continúan las tareas de desinfección y se esperan los resultados de los cultivos.

PUBLICIDAD