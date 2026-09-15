Nueva York enviará cheques de hasta USD 200 para aliviar las facturas de energía

Nueva York enviará cheques de reembolso energético de hasta USD 200 a 8,2 millones de hogares para aliviar las facturas de energía (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

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Unos 8,2 millones de hogares de Nueva York recibirán cheques de reembolso energético de hasta USD 200 a partir del lunes 21 de septiembre, de acuerdo con la información difundida por la gobernadora Kathy Hochul y recogida por CBS New York. Los pagos se enviarán por correo y el proceso continuará hasta diciembre.

La medida contempla un desembolso de USD 1.000 millones para residentes que cumplan con los requisitos fiscales y de ingresos establecidos por el estado. Hochul presentó la iniciativa como un mecanismo de alivio ante el aumento de los costos energéticos que enfrentan los hogares neoyorquinos.

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Los pagos se enviarán automáticamente hasta diciembre

Los cheques de reembolso energético se distribuirán por correo desde el lunes 21 de septiembre y el proceso seguirá hasta diciembre (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los beneficiarios no deberán completar formularios ni realizar una inscripción para acceder al dinero. CBS New York informó que el gobierno estatal enviará los cheques de forma automática a quienes hayan presentado su declaración de impuestos de 2024 dentro del plazo correspondiente.

Para recibir el reembolso energético, las personas deben haber sido residentes de tiempo completo en el estado durante el año fiscal analizado, cumplir con el nivel de ingresos exigido y no haber sido incluidas como dependientes en la declaración de otra persona.

El cronograma comenzará el próximo lunes y se extenderá durante los meses de otoño. La distribución por correo implica que la fecha de llegada puede variar entre los hogares, aun cuando todos los destinatarios cumplan las condiciones anunciadas por las autoridades.

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La administración de Nueva York no comunicó en la información citada un sistema alternativo para reclamar el pago por internet o solicitar una revisión antes del envío. Por ese motivo, quienes reúnan los requisitos deberán aguardar la llegada del cheque a la dirección asociada con su presentación fiscal.

El monto dependerá de los ingresos y el tipo de declaración

El estado de Nueva York destinará USD 1.000 millones a residentes que cumplan los requisitos fiscales y de ingresos del programa (Periódico de la Energía)

El valor del cheque será distinto de acuerdo con la modalidad de declaración tributaria y el ingreso informado por cada hogar. Las parejas que presentaron una declaración conjunta y registraron ingresos inferiores a USD 150.000 recibirán USD 200, precisó el medio local.

En tanto, quienes declararon conjuntamente ingresos de entre USD 150.000 y USD 300.000 obtendrán un pago de USD 150. Para los contribuyentes individuales con ingresos por debajo de USD 150.000, el monto fijado será de USD 100.

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La información divulgada no detalló pagos para declarantes individuales que superen ese umbral ni para declaraciones conjuntas con ingresos mayores a USD 300.000. El alcance del programa se concentra, por lo tanto, en los contribuyentes que encajen dentro de las franjas económicas informadas por el gobierno estatal.

El beneficio está vinculado a la declaración de 2024, por lo que la presentación de impuestos de otros años no figura entre las condiciones mencionadas. También será indispensable que la declaración haya sido entregada a tiempo, tal y como explicó CBS New York al detallar los criterios de elegibilidad.

Hochul vinculó el programa con el alza de las facturas energéticas

La gobernadora difundió el anuncio en sus redes sociales y sostuvo que la ayuda busca responder a la presión que generan las boletas de electricidad y otros servicios para las familias. “¿Las altas facturas de energía los están dejando en shock?”, planteó Hochul en un mensaje citado por el canal.

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La mandataria afirmó que las políticas de Washington y “la guerra de Trump en Irán” están elevando los costos para los residentes, una caracterización expresada por ella en ese pronunciamiento. “Ustedes merecen algo de alivio”, aseguró al defender el envío de fondos estatales.

“Por eso estamos destinando USD 1.000 millones para ayudar a los neoyorquinos que tienen dificultades con los altos costos de energía”, declaró la gobernadora. Finalmente, pidió a los potenciales beneficiarios que estén atentos a la llegada del cheque durante el otoño.

El inicio de los envíos marcará la puesta en marcha práctica de esta asistencia, que alcanzará a millones de hogares sin necesidad de una solicitud adicional, siempre que sus datos fiscales de 2024 cumplan con los parámetros establecidos por el estado.

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