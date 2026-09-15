Estados Unidos desplegó armas en el espacio, afirmó el secretario de la Fuerza Aérea

El secretario de la Fuerza Aérea, durante una de sus apariciones ante representantes de las fuerzas militares estadounidenses (Matt Rourke/Pool via REUTERS)

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El secretario de la Fuerza Aérea, Troy E. Meink, dijo el lunes que Estados Unidos apostó armas en la órbita terrestre, el primer reconocimiento público de ese tipo por parte de un funcionario del Pentágono, luego de años de preparativos para contrarrestar posibles despliegues de Rusia y China.

“Estamos aumentando la preparación frente a las amenazas existentes, y Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios”, afirmó en una convención en Maryland, según un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la Fuerza Aérea.

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Meink no ofreció detalles sobre el tipo de armas ni indicó cuándo fueron desplegadas. Hizo sus declaraciones en un discurso de apertura en la Conferencia Aérea, Espacial y Cibernética en National Harbor, Maryland, un foro anual organizado por la Asociación de las Fuerzas Aérea y Espacial, una organización sin fines de lucro para miembros de ambas fuerzas.

La Fuerza Espacial no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el lunes a última hora.

El Pentágono teme desde hace tiempo que China y Rusia estén avanzando en operaciones espaciales que podrían amenazar a las fuerzas terrestres estadounidenses, así como a los satélites norteamericanos.

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La sede del Departamento de Defensa, en Arlington, Virginia, desde donde se coordinan las operaciones de las fuerzas armadas en todos los dominios, incluido el espacial (REUTERS/Joshua Roberts/File Photo)

Guo Jiakun, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo el martes, en respuesta a una pregunta sobre los comentarios de Meink, que China se opone a “una carrera armamentista en el espacio exterior”.

“Instamos al lado estadounidense a que deje de expandir su fuerza militar y de prepararse para la guerra en el espacio exterior”, declaró en una rueda de prensa habitual.

El vocero de la cancillería china, en una de sus conferencias de prensa habituales, donde Beijing suele fijar su postura ante los movimientos militares de Washington (REUTERS/Florence Lo/Archivo)

En 2024, The New York Times informó que las agencias de inteligencia estadounidenses habían manifestado preocupación de que Rusia pudiera estar planeando colocar un arma nuclear en el espacio, una amenaza que podría interrumpir las redes satelitales vitales para todo, desde las comunicaciones hasta las operaciones militares.

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Poco después de que el presidente Trump regresara a la Casa Blanca el año pasado, firmó una orden ejecutiva para ampliar las defensas aéreas de Estados Unidos, incluido el desarrollo y despliegue de “interceptores basados en el espacio”.

El proyecto, denominado Cúpula Dorada, estaría diseñado para defenderse de armas como los misiles hipersónicos, que Rusia desplegó en Ucrania.

En mayo, Trump dijo que el general Michael Guetlein, vicejefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial, supervisaría el proyecto.

El presidente estadounidense, impulsor del programa de defensa orbital conocido como Cúpula Dorada (REUTERS/Kylie Cooper)

Estados Unidos, Rusia y China comenzaron a probar armas capaces de destruir satélites hace décadas, pero desde entonces Estados Unidos renunció a ese tipo de armamento porque deja campos de escombros destructivos en órbita.

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En los últimos años, la Fuerza Aérea empezó a desarrollar “armas de baja generación de escombros” capaces de interrumpir o inhabilitar satélites enemigos, dijo a The Times en una entrevista de 2024 Frank Kendall, quien se desempeñó como secretario de la Fuerza Aérea bajo el presidente Joe Biden.

El general Chance Saltzman, quien se desempeñó como jefe de operaciones espaciales de la Fuerza Espacial durante las administraciones de Biden y el segundo mandato de Trump hasta su retiro el mes pasado, le dijo a una comisión del Senado en 2023 que los nuevos sistemas de armas espaciales estarían plenamente operativos para 2026.

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El general retirado, quien lideró la Fuerza Espacial durante un período clave en el desarrollo de las capacidades orbitales del país (Eric Dietrich/U.S. Air Force/Handout via REUTERS)

Ni Kendall ni el general Saltzman especificaron cómo funcionarían los sistemas. Otros exfuncionarios del Pentágono dijeron que probablemente incluirían láseres, sistemas de microondas de alta potencia o incluso satélites estadounidenses capaces de aferrar o desplazar satélites enemigos.

Kendall dijo en 2024 que era prudente reconocer que el espacio “es un lugar que puede usarse para ventaja militar”.

“La amenaza existe”, dijo en ese momento. “Es un dominio en el que tenemos que ser competitivos”.