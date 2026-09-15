Estados Unidos

La Corte Suprema mantiene suspendidas las nuevas reglas del servicio postal para las boletas por correo

El tribunal rechazó el pedido de la administración de Donald Trump para aplicar la normativa antes de las legislativas de noviembre y sostuvo, en una orden sin firma, que el Gobierno tiene pocas chances de revertirla

La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo bloqueadas las reglas del USPS para las boletas por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)
La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo bloqueadas las reglas del USPS para las boletas por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre (REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo)
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La Corte Suprema de Estados Unidos mantuvo bloqueadas las nuevas reglas del Servicio Postal para las boletas enviadas por correo, una medida que impide su aplicación antes de las elecciones legislativas de noviembre. La decisión rechazó el pedido de la administración del presidente Donald Trump, que buscaba poner en vigencia la normativa mientras continúa el proceso judicial, informó CBS News.

En una orden breve y sin firma, el tribunal señaló que el Gobierno “tiene pocas probabilidades de triunfar” en su intento de revertir la medida cautelar dictada por una corte federal. De esta manera, la regulación quedará suspendida hasta que se resuelva la demanda presentada por estados gobernados por demócratas y organizaciones defensoras del derecho al voto.

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La disposición del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) había sido aprobada a fines de agosto. Su aplicación coincidía con el período en que varios estados ya habían comenzado a enviar las boletas a los electores que votan por correo.

La norma exigía cambios en sobres y registros electorales

La regulación del Servicio Postal exigía sobres para boletas por correo con nuevos diseños y códigos de barras únicos, además de registros de votantes en un portal digital (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)
La regulación del Servicio Postal exigía sobres para boletas por correo con nuevos diseños y códigos de barras únicos, además de registros de votantes en un portal digital (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La reglamentación establecía que los sobres utilizados para las boletas por correo debían cumplir nuevas exigencias de diseño, incluidos códigos de barras únicos. Además, las autoridades electorales estatales y locales debían presentar información sobre los votantes a través de un portal digital.

El USPS había advertido que devolvería a las oficinas electorales los envíos que no respetaran esas condiciones. Funcionarios de distintos estados aseguraron que la implementación resultaba difícil por los plazos disponibles y por la cercanía de las elecciones de mitad de mandato.

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Los estados demandantes sostuvieron ante los tribunales que cumplir las exigencias a tiempo sería imposible. También afirmaron que millones de ciudadanos podrían quedar sin la posibilidad de votar por correo, mientras que algunos podrían perder directamente su oportunidad de sufragar.

Las organizaciones que se sumaron a la demanda alertaron sobre el riesgo de problemas operativos. En sus presentaciones judiciales, describieron el sistema como expuesto a errores, demoras y fallas técnicas que podían alterar los programas electorales estatales.

Kavanaugh consideró inviable aplicar la medida antes de noviembre

Brett Kavanaugh afirmó que aplicar la medida antes de noviembre sería arbitrario y caprichoso porque las autoridades electorales no tienen tiempo suficiente para adaptarse (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)
Brett Kavanaugh afirmó que aplicar la medida antes de noviembre sería arbitrario y caprichoso porque las autoridades electorales no tienen tiempo suficiente para adaptarse (REUTERS/Rebecca Cook/File Photo)

Los jueces conservadores Samuel Alito y Clarence Thomas votaron en contra de mantener la suspensión. Ambos consideraron que los estados que cuestionan las reglas probablemente no lograrán probar que la política es contraria a la ley.

El juez Brett Kavanaugh, también identificado con el sector conservador, se sumó a la mayoría. En su opinión, existe una posibilidad razonable de que la regulación definitiva entre dentro de las facultades legales del Servicio Postal.

Sin embargo, Kavanaugh afirmó que obligar a los estados a implementar el sistema antes de los comicios de noviembre sería “arbitrario y caprichoso”. A su juicio, esa aplicación inmediata vulneraría la Ley de Procedimiento Administrativo porque las autoridades electorales no tienen tiempo suficiente para adaptar sus mecanismos de forma razonable.

La administración Trump había defendido las reglas bajo el argumento de que buscaban reducir los riesgos de fraude en el voto por correo. El procurador general D. John Sauer sostuvo en documentos presentados ante la Corte que se trataba de una modalidad de fraude que podría afectar votos válidos y la confianza pública en el proceso electoral.

No obstante, CBS News indicó que el Gobierno no presentó pruebas de un fraude electoral generalizado asociado al voto por correo. El medio también recordó que Trump utilizó esa modalidad para votar en elecciones de Florida durante este año.

El conflicto judicial comenzó con una orden de Trump en marzo

La disputa se originó tras una orden ejecutiva firmada por Trump a fines de marzo. El documento instruía al USPS a diseñar un plan para regular el correo electoral y al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar listados de residentes que fueran ciudadanos estadounidenses en cada estado.

La jueza federal de Massachusetts Indira Talwani bloqueó inicialmente partes centrales de esa orden. El 24 de agosto, la Corte Suprema suspendió aquella decisión en una votación de 6 a 3, al considerar que la demanda había sido presentada antes de que el Servicio Postal terminara de definir sus medidas.

Luego de que la agencia publicara la normativa definitiva, dos docenas de estados promovieron una nueva demanda. Talwani emitió el 27 de agosto una orden temporal para frenar las reglas durante 14 días y, después, la reemplazó por una medida cautelar de mayor duración.

Un juez federal de Washington también bloqueó las disposiciones el domingo, en respuesta a una demanda presentada por el Comité Nacional Demócrata y otras organizaciones. Durante una audiencia, Talwani advirtió que la política podía causar la exclusión de votantes y cuestionó la falta de precisiones del USPS sobre el funcionamiento del portal.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró el fallo de la Corte Suprema. “Este cambio de último momento podría haber llevado nuestras elecciones al caos”, afirmó en un comunicado recogido por CBS News. La Casa Blanca no había respondido a una solicitud de comentarios del medio al momento de la publicación.

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