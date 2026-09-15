Juicio político en Georgia: destituyen al alcalde más joven del estado tras 10 meses en el cargo por malversación y mensajes inapropiados

Jayden Williams, de 23 años, pasó de romper un récord histórico en Georgia a convertirse en el alcalde más joven del estado en enfrentar un juicio político, todo en menos de un año (CBS News Atlanta)

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Cuando Jayden Williams ganó la alcaldía de Stockbridge, una ciudad al sur de Atlanta, tenía 22 años y todavía cursaba en la Clark Atlanta University.

Su victoria lo convirtió en el funcionario electo más joven en la historia de Georgia y su caso capturó la atención de medios de todo el país. Diez meses después, el 12 de septiembre de 2026, el mismo Concejo Municipal que lo vio asumir votó para apartarlo del cargo.

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La decisión fue comunicada mediante un comunicado oficial. “El Concejo Municipal ha tomado medidas formales con respecto a la Oficina del Alcalde. El alcalde ha sido destituido del cargo”, informó la ciudad a través de ese documento.

Dos investigaciones simultáneas —una por el uso indebido de fondos públicos y otra por conducta inapropiada con un estudiante— precipitaron el juicio político.

Con poco más de 30.000 habitantes y ubicada al sur de Atlanta, Stockbridge no solía figurar en los titulares nacionales. La elección de Williams cambió eso, aunque no de la manera que el municipio esperaba (Google Maps)

Williams usó fondos municipales para gastos personales

La primera acusación que pesó sobre Williams giró en torno al uso indebido de una tarjeta de crédito municipal.

De acuerdo con lo difundido por Fox 5 Atlanta, el entonces alcalde habría cargado más de USD 4.000 en gastos personales, entre los que se contaron comidas en restaurantes, ropa, cortes de pelo y una entrada de cine.

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A eso se sumó el uso de un vehículo municipal para fines privados y más de USD 2.600 en combustible solventado con fondos de la ciudad. El caso salió a la luz después de que empleados municipales detectaron movimientos inusuales en las cuentas públicas y alertaron de inmediato a la dirección y al equipo legal de la administración.

En su testimonio durante la audiencia investigativa pública, Williams negó haber actuado con intención de apropiarse del dinero. Tal y como declaró ante los concejales, la tarjeta municipal tenía un aspecto similar a la suya personal, y que las confundió por error. Añadió que devolvió el dinero y que, para evitar confusiones futuras, reemplazó las tarjetas.

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Los movimientos inusuales en las cuentas públicas fueron detectados por empleados municipales, que alertaron a la dirección (@City of Stockbridge Government)

Mensajes inapropiados con un estudiante de secundaria

La segunda acusación involucró el intercambio de mensajes de contenido sexual e imágenes explícitas con un joven de 18 años que cursaba la escuela secundaria.

La policía determinó que Williams no cometió ninguna violación penal, dado que el estudiante era mayor de edad bajo la legislación del estado de Georgia.

Sin embargo, el caso fue derivado para una revisión administrativa por posibles conflictos éticos, ya que el joven habría tenido contacto con Williams en el marco de un programa de mentoría vinculado al municipio.

El intercambio ocurrió antes de que Williams prestara juramento, según su propia versión. Aun así, el Concejo consideró que la conducta comprometía la ética del cargo y lo incluyó en el proceso de destitución (@City of Stockbridge Government)

Williams rechazó esa caracterización. Afirmó que conoció al joven el 30 de noviembre de 2025, antes de prestar juramento como alcalde, y que el estudiante nunca participó en el programa “Alcalde por un Día”, que describió como una iniciativa diferente a un programa de acompañamiento formal.

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“El individuo tenía 18 años en el momento de nuestra comunicación, lo que significa que ambos éramos adultos”, declaró en un comunicado recogido por Fox 5 Atlanta.

Williams insistió en que el programa municipal no era una mentoría formal y que su vínculo con el estudiante comenzó antes de que asumiera el cargo (@City of Stockbridge Government)

Una historia de ascenso acelerado y caída precipitada

Williams llegó al cargo con un perfil poco común para la política municipal: tenía 22 años, estudiaba en la universidad y nunca había ocupado un cargo público.

Su campaña en Stockbridge, una ciudad de poco más de 30.000 habitantes, terminó con un resultado que lo proyectó a escala nacional.

El proceso en su contra se extendió durante varios meses. El 17 de julio de 2026, el cuerpo le retiró ciertos privilegios oficiales mientras la investigación avanzaba. Williams nunca enfrentó cargos penales por ninguna de las dos acusaciones.

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El juicio político, conducido por el propio Concejo, fue el mecanismo que puso fin a su mandato.