California cancela las negociaciones con Paramount para la compra de Warner Bros.

La negociación por la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance quedó en suspenso tras la cancelación de una reunión por parte del fiscal general de California, Rob Bonta (REUTERS/Mike Blake)

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La negociación por la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance quedó en suspenso, después de que el fiscal general de California Rob Bonta cancelara una reunión prevista para este lunes y acusara a la compañía de filtrar y tergiversar conversaciones confidenciales sobre un posible acuerdo.

Esta cita iba a marcar el inicio formal de conversaciones para intentar resolver la demanda con la que California y otros 11 estados buscan bloquear la operación, valuada entre USD 110.000 y 111.000 millones según se difundió. La oficina de Bonta sostuvo que el encuentro se levantó después de una reunión previa celebrada el viernes y de la aparición de detalles en reportes periodísticos.

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La reunión se frustró porque Bonta atribuyó a Paramount Skydance una filtración sobre el contenido de las conversaciones reservadas. El funcionario afirmó que la empresa no actuó de buena fe y dejó en claro que solo retomará el diálogo si considera que existe una disposición genuina para negociar.

En contraparte, la compañía negó haber divulgado esa información y aseguró que mantiene su voluntad de alcanzar una salida pactada.

Bonta expuso que la empresa filtró “la supuesta sustancia de las conversaciones de conciliación” y además la presentó de forma incorrecta. “Tan pronto como Paramount deje de jugar y participe con sinceridad, mi oficina estará feliz de volver a reunirse”, señaló el fiscal general californiano.

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Rob Bonta acusó a Paramount Skydance de filtrar y tergiversar conversaciones confidenciales sobre un posible acuerdo para destrabar la demanda antimonopolio (REUTERS/Daniel Cole)

La demanda que mantiene congelada la operación

El conflicto judicial es el último gran obstáculo para una fusión que ya obtuvo autorizaciones regulatorias en más de 60 territorios fuera de Estados Unidos, entre ellos Australia, China y la Unión Europea.

De igual manera, en el plano interno persisten dos frentes: la demanda impulsada por 12 fiscales estatales y una causa paralela presentada por el Writers Guild of America (Gremio de Guionistas de Estados Unidos).

Desde los estados involucrados sostienen que la operación daría lugar a un grupo con demasiado poder en áreas sensibles del negocio audiovisual. La demanda alega un daño potencial para la competencia en la distribución de películas de gran estreno, en el segmento de filmes de alta recaudación y en la televisión por cable básica.

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La tesis oficial indica que la unión de ambas compañías podría traducirse en más capacidad para subir precios y concentrar mercado en cine y televisión.

Los fiscales estatales sostienen que la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery concentraría poder en la distribución de películas, el cine de alta recaudación y la televisión por cable básica (REUTERS)

Además, según esta visión, la compra uniría dos grandes estudios de cine, varias plataformas de streaming, canales de cable y activos informativos de primer nivel, entre ellos CNN y CBS News. Para Los Ángeles y el sur de California, la discusión tiene además un componente laboral por el peso de ambas firmas en la actividad de Hollywood.

David Ellison, director ejecutivo de Paramount Skydance, sostuvo que la fusión aumentaría la competencia y la producción. Entre sus compromisos figura el lanzamiento de 30 películas por año y una permanencia exclusiva de 45 días en salas de cine antes de su paso a otras ventanas.

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La empresa insiste en que la demanda de los estados se equivoca tanto en los hechos como en la interpretación legal.

David Ellison afirmó que la fusión entre Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery aumentaría la competencia y comprometió el lanzamiento de 30 películas por año con 45 días de exclusividad en salas (REUTERS/Jeenah Moon)

El costo del tiempo y la presión política

La disputa no solo abre un frente legal. También amenaza con encarecer de forma severa la operación. Si el acuerdo no se cierra antes del 1 de octubre, Paramount deberá empezar a pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery una tarifa diaria de USD 7 millones, una carga que equivale a unos 650 millones por trimestre, según reportaron NBC News y CNN.

Ese calendario explica por qué la empresa empuja una salida negociada antes del juicio previsto para marzo. También, la continuidad del litigio elevaría comisiones y costos para mantener viva la transacción.

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La presión política también creció en las últimas semanas. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió una resolución rápida al advertir que la incertidumbre alrededor de la fusión ya afecta producciones y empleo en Hollywood. Mientras que el gobernador Gavin Newsom también expresó inquietud por el posible impacto sobre la reputación del estado y sobre su industria audiovisual.

En este contexto, la posibilidad de abrir conversaciones era vista como una señal de avance. The New York Times indicó que no existían garantías de que la reunión derivara en una negociación sustantiva, pero sí se la consideraba un movimiento relevante después de que Paramount amenazara con abandonar California y desde el entorno político crecieran los llamados a destrabar el caso.

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Autoridades de California como el gobernador Gavin Newsom, exigen remedios estructurales en la fusión, para que la transacción y sus consecuencias no impacten en la reputación del estado (REUTERS/Mike Blake)

Qué tipo de acuerdo exige California

Antes de levantar la reunión, Bonta ya había dejado entrever que no le alcanzaría con promesas de conducta futura. El fiscal general manifestó en varias ocasiones su preferencia por remedios estructurales, es decir, cambios concretos en la forma de la empresa resultante. Ese criterio abre la puerta a ventas de activos, escisiones o límites operativos permanentes.

Según publicó The Wall Street Journal, una de las posibilidades bajo análisis consistía en exigir que Paramount se desprendiera de algunos canales de cable y mantuviera separado su estudio cinematográfico del de Warner Bros.. Esa clase de condiciones alteraría la lógica financiera del acuerdo y podría afectar el diseño industrial que defendió la dirección de la empresa.

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Diversos analistas advirtieron que esas medidas podrían vaciar parte del sentido económico de la operación. También señalaron que vender canales de cable no luce simple en un mercado con pocos compradores dispuestos a pagar valuaciones altas.

Con un juicio antimonopolio fijado para marzo y la fecha de vencimiento del acuerdo en junio de 2027, la distancia entre lo que pide California y lo que está dispuesta a aceptar Paramount Skydance sigue abierta.