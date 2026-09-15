Detienen a una mujer por el presunto robo de un Rolex valuado en USD 98.400 durante un encuentro en un club

Lynda Mae Crouse fue detenida en Broward por una investigación sobre el presunto hurto de un Rolex valuado en USD 98.400 en Hallandale Beach. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mujer de 32 años identificada como Lynda Mae Crouse fue detenida el 11 de septiembre en el condado de Broward, Florida, en el marco de una investigación relacionada con el presunto hurto de un Rolex tasado en USD 98.400. La pesquisa se originó tras una denuncia vinculada con un encuentro en Gulfstream Park, en Hallandale Beach, ocurrido el 12 de abril, según información atribuida a la Policía de Hallandale Beach por Local 10 y NBC Miami.

La detención fue realizada por la Policía Tribal Seminole y quedó registrada en el sistema de la Oficina del Sheriff de Broward, de acuerdo con las dos coberturas periodísticas. Sin embargo, no fue posible acceder a una ficha oficial individual que permitiera confirmar de manera independiente todos los cargos, el monto de una eventual fianza, la orden de arresto o la acusación formal de la fiscalía.

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El caso incluye una hipótesis de la Policía de Hallandale Beach sobre la posible administración de una sustancia a la víctima antes de la desaparición del reloj. Esa circunstancia debe mantenerse atribuida a la pesquisa, ya que no se localizó un informe toxicológico oficial ni una resolución judicial pública que establezca que la víctima hubiera sido drogada, según la información verificada a partir de los registros institucionales disponibles y las notas de Local 10 y NBC Miami.

¿Qué se sabe del arresto de Lynda Mae Crouse en Broward?

La información confirmada indica que Crouse ingresó al sistema de detención del condado de Broward el viernes 11 de septiembre. Local 10 informó que la Policía Tribal Seminole la puso bajo custodia en relación con el caso investigado por la Policía de Hallandale Beach, mientras que NBC Miami señaló que el arresto figuraba en los registros correspondientes a esa jurisdicción.

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La Oficina del Sheriff de Broward dispone de un portal institucional de búsqueda de arrestos, que permite consultar ingresos por nombre, fecha y número de detención. No obstante, ese sistema no permitió recuperar de forma automatizada la ficha completa de Crouse ni conocer el texto de los cargos, el expediente policial asociado o las condiciones de su eventual liberación.

La ausencia de la ficha individual obliga a diferenciar los datos confirmados de los elementos que permanecen sujetos a verificación. La detención se encuentra respaldada por los medios que consultaron los registros, pero la descripción exacta de las imputaciones presenta una discrepancia: Local 10 mencionó un cargo por hurto mayor, mientras que NBC Miami consignó cargos por robo y hurto mayor.

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Esa diferencia resulta relevante porque, en el sistema penal de Florida, la tipificación de un caso depende de los hechos que la fiscalía pueda sostener ante un tribunal. Hasta que aparezca una acusación formal, una declaración jurada de causa probable o una ficha de arresto oficial con el detalle de los cargos, no corresponde afirmar como definitivo que Crouse enfrente ambas figuras penales.

La víctima denunció que conoció a la sospechosa en Gulfstream Park y que luego la recibió en su residencia tras un encuentro en Carousel Club. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué denunció la víctima sobre el Rolex de Gulfstream Park?

Según el informe policial citado por Local 10, la víctima conoció a la sospechosa cerca de la medianoche del 12 de abril en Carousel Club, un espacio de eventos situado dentro de Gulfstream Park, en Hallandale Beach. Ambos intercambiaron sus cuentas de Instagram antes de separarse, de acuerdo con la reconstrucción divulgada por el medio.

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Más tarde, el hombre solicitó un viaje mediante una aplicación para que la mujer fuera a su residencia. La hora aproximada del traslado fue la 1:20 de la madrugada, según Local 10. La información publicada no identifica al denunciante ni precisa la ubicación de su vivienda.

Durante el encuentro, ambos habrían consumido bebidas alcohólicas. La víctima declaró que comenzó a sentirse extraña y muy cansada, aunque consideraba que la cantidad de alcohol ingerida no explicaba esos síntomas. Esa manifestación integra el reporte policial descrito por la prensa, pero no constituye por sí misma una prueba de que hubiera existido una intoxicación deliberada.

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La denuncia incluye un detalle que los investigadores tuvieron en cuenta: el hombre dijo haber escuchado un golpe o un sonido similar a un aplauso desde la sala mientras se cambiaba de ropa. Cuando volvió, aseguró que Crouse tenía una actitud distinta y que le comunicó que regresaría a su casa, según la versión atribuida al informe de la Policía de Hallandale Beach.

Después de la salida de la mujer, el denunciante se quedó dormido. Al despertar, revisó una caja donde guardaba un reloj y detectó que faltaba la pieza. De acuerdo con Local 10, más tarde vinculó el sonido que había escuchado con el posible cierre de la caja del reloj.

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¿Cuánto valía el Rolex denunciado como robado en Hallandale Beach?

El reloj denunciado era un Rolex Presidential de oro de 40 milímetros, con marcadores horarios de diamantes talla baguette y diamantes redondos sobre el bisel, según la descripción incluida en el informe policial citada por Local 10 y NBC Miami.

La información disponible presenta dos valores distintos para el objeto. El precio de venta indicado era de USD 74.350, mientras que la víctima presentó una tasación firmada por USD 98.400. Los medios utilizaron esta segunda cifra en sus titulares y en la descripción del caso.

La valuación tiene relevancia para la investigación porque el monto atribuido a un bien puede influir en la calificación penal que solicite la fiscalía. Aun así, no fue posible consultar una copia de la tasación, verificar la fecha del documento ni establecer si la autoridad judicial adoptó ese valor como referencia para el expediente.

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La diferencia entre el precio de venta y la tasación no implica una contradicción. Un reloj con piezas de diamantes, características particulares o una valoración realizada por un especialista puede tener una cifra distinta de la que figura como precio de catálogo. Ese aspecto deberá ser acreditado en el proceso si la causa avanza ante un tribunal, según los documentos que eventualmente presente la fiscalía.

La denuncia sostiene que el Rolex desapareció después de que la víctima escuchó un sonido en la sala y se quedó dormida tras la salida de la mujer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La Policía de Hallandale Beach investiga otros casos similares?

La Policía de Hallandale Beach identificó cuatro investigaciones de Miami-Dade con una modalidad que consideró similar, según el informe atribuido al detective Kevin Hebert por Local 10. Esas pesquisas involucraban denuncias por la presunta sustracción de objetos de valor tras encuentros con hombres en bares o clubes nocturnos.

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La información divulgada indica que los casos eran investigados por autoridades de Miami, Miami Beach y Aventura. El informe policial citado por la prensa sostenía que las víctimas habrían sido seleccionadas por portar relojes u otros bienes costosos.

No obstante, la existencia de investigaciones con rasgos parecidos no confirma que Crouse haya sido imputada en esas cuatro causas. Local 10 informó que, al 14 de septiembre, los registros judiciales de Miami-Dade no mostraban cargos activos contra ella. Ese dato limita cualquier afirmación sobre responsabilidades penales fuera del expediente de Broward.

NBC Miami mencionó que uno de los casos similares habría incluido un resultado toxicológico con zolpidem, un medicamento utilizado para tratar el insomnio. Sin embargo, no fue posible acceder al informe policial de ese hecho ni a documentación médica oficial. Por esa razón, ese detalle debe quedar atribuido exclusivamente a la cobertura del medio y no presentarse como un dato judicialmente comprobado.

Qué puede cambiar en la investigación por el Rolex de USD 98.400

Los próximos pasos dependerán de la presentación de cargos por parte de la fiscalía del condado de Broward y de la eventual publicación de actuaciones judiciales. La fuente institucional que puede aclarar la calificación penal, el estado de libertad de Crouse y las futuras audiencias es el expediente de la corte competente en ese condado.

También será necesario conocer si la Policía de Hallandale Beach entrega una copia pública del informe de arresto, de la declaración jurada de causa probable o de los documentos que describan la identificación fotográfica mencionada por NBC Miami. Esos registros permitirían precisar qué elementos vincularon a la sospechosa con la denuncia.

Para los involucrados, el caso permanece en una etapa en la que la información pública confirma una detención y una investigación por la desaparición de un reloj valuado en USD 98.400. La hipótesis de una sedación, la eventual conexión con otros hechos y la totalidad de los cargos deberán ser determinadas mediante documentos policiales y judiciales oficiales.