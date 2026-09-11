Estados Unidos

Las tapas que contaron el 11 de septiembre: 25 años atrás, así reflejaron los diarios los atentados

Una selección de las portadas de los diarios de Estados Unidos permite volver a mirar cómo la prensa registró los atentados y la conmoción que provocaron en el país y en el mundo

"Terrorífico" tituló el medio The Oakland Tribune junto a una foto que muestra la explosión en las torres gemelas
"Terrorífico" tituló el medio The Oakland Tribune junto a una foto que muestra la explosión en las torres gemelas
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Este 11 de septiembre se cumplen 25 años de los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos, una jornada que alteró la historia contemporánea y dejó una huella permanente.

Cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por miembros de Al Qaeda: dos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, otro contra el Pentágono y un cuarto cayó en Pensilvania luego de que los pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.

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El medio Anchorage Daily News usó la palabra "terror" para definir el suceso en la tapa de su diario
El medio Anchorage Daily News usó la palabra "terror" para definir el suceso en la tapa de su diario

Los ataques causaron la muerte de 2.977 personas y provocaron el derrumbe de las torres, imágenes que comenzaron a circular en tiempo real por la televisión y que, al día siguiente, ocuparon las primeras planas de los diarios estadounidenses. Esta selección de 35 tapas de periódicos de distintos puntos del país permite observar cómo la prensa registró, narró y dimensionó una tragedia que conmocionó al mundo.

El diario The Examiner calificó de "Bastardos" los ataques del 11 de septiembre de 2001
El diario The Examiner calificó de "Bastardos" los ataques del 11 de septiembre de 2001
El medio People utilizó una foto que muestra el momento previo a que el avión impacte una de las torres gemelas
El medio People utilizó una foto que muestra el momento previo a que el avión impacte una de las torres gemelas
El diario The Salt Lake Tribune recurrió a una palabra: "impensado"
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"Actos de asesinato en masa", en la tapa del diario Newsday
"Actos de asesinato en masa", en la tapa del diario Newsday
"El día más oscuro de Estados Unidos" se puede leer en la tapa del diario Detroit Free Press
"El día más oscuro de Estados Unidos" se puede leer en la tapa del diario Detroit Free Press
El diario Los Ángeles Times destacó el ataque doble: en Nueva York y en el Pentágono
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"América bajo ataque" se puede leer en la tapa del diario The State
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Lincoln Journal Star retrató el acontecimiento como "Estos actos malvados"
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The Atlanta Constitution eligió destacar una palabra: "atrocidad"
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The Sun Herald resumió el hecho con una pregunta: "¿Y ahora qué?", junto a una foto de los bomberos entre los escombros
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Union Tribune consideró que toda la nación estaba bajo la angustia
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El diario Rocky Mountain News tituló "Nuestra nación vio el mal" en su portada
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El Daily News llevó a su portada la frase “Es la guerra”
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El The Arizona Republic abrió su edición con “Terror” en su portada
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El reconocido diario The New York Times eligió "Estados Unidos fue atacado" como título principal
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El Akron Beacon Journal puso en primera plana “¿Quién hizo esto?”
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El Herald Tribune prefirió narrar el suceso de esta manera: "Aviones secuestrados impactan contra las Torres Gemelas en Nueva York y se estrellan contra el Pentágono"
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El diario The Gazette tituló con la frase "un nuevo día de infamia"
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"La libertad bajo asedio" se puede leer en el diario Times Union
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The News Leader eligió "Ira implacable" junto a una infografía de las torres gemelas en su portada
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"Estados Unidos, brutalmente atacado y transformado para siempre" se lee en la tapa del diario The Detroit News
"Estados Unidos, brutalmente atacado y transformado para siempre" se lee en la tapa del diario The Detroit News
The Philadelphia Inquirer sintetizó el hecho como "Estados Unidos atacado"
The Philadelphia Inquirer sintetizó el hecho como "Estados Unidos atacado"
The Washington Post describió los atentados así: "Terroristas secuestran cuatro aviones comerciales, destruyen el World Trade Center y atacan el Pentágono; hay cientos de muertos"
The Washington Post describió los atentados así: "Terroristas secuestran cuatro aviones comerciales, destruyen el World Trade Center y atacan el Pentágono; hay cientos de muertos"
"Guerra en casa" se lee en la portada del diario The Dallas Morning News
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Tribune-Review definió el suceso como "Terror e incredulidad"
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El USA Today tituló con "Acto de guerra"
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El diario Democrat and Chronicle sintetizó los ataques con la palabra "Terror"
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""Nuestra nación vio el mal", sintetizó Chicago Tribune
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El diario Statesman Journal tituló: "Encontrar el valor"
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Portland Press Herald optó por "Acto de guerra" en la tapa de su diario
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The Miami Herald tituló el hecho como "Actos malvados" junto a una foto del avión a punto de impactar contra una de las torres
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The Dallas Morning News escribió "Guerra en casa" junto a una foto de los escombros
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Por último, el New York Post equiparó los atentados a un "acto de guerra"
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