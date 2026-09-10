Nueva York refuerza la seguridad y restringe el tránsito en Lower Manhattan por el 25° aniversario del 11-S

Nueva York reforzará la seguridad y restringirá el tránsito en el Bajo Manhattan por la ceremonia del 25.º aniversario del 11 de Septiembre en el memorial del World Trade Center (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

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Nueva York reforzará la seguridad y restringirá el tránsito en el Bajo Manhattan este viernes 11 de Septiembre por la ceremonia del 25.º aniversario de los atentados.

También aumentará la vigilancia en sinagogas y otras instituciones judías por el comienzo de Rosh Hashaná, sin amenazas específicas ni creíbles identificadas.

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El alcalde Zohran Mamdani presentó el operativo junto con la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch.

Según ABC7 New York, canal local de Nueva York, el acto conmemorativo no estará abierto al público general y solo podrán ingresar las personas invitadas que superen los controles previstos.

La ceremonia reunirá en el memorial del World Trade Center a familiares de las víctimas, dignatarios, expresidentes y otros asistentes. Zohran Mamdani confirmó que participará de la conmemoración.

El alcalde Zohran Mamdani y la comisionada del NYPD Jessica Tisch informaron que el acto del 11 de Septiembre no estará abierto al público y solo ingresarán invitados con controles de seguridad (REUTERS/Brendan McDermid)

El tránsito vehicular quedará restringido al sur de Canal Street

Las restricciones comenzarán a las 06.00 y abarcarán el área entre Canal Street y Battery Place, desde Broadway hasta West Street.

El canal local FOX 5 NY, canal local de Nueva York, informó que los vehículos no podrán ingresar a ese perímetro durante el operativo.

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Broadway conservará la circulación en sentido sur, pero los camiones no podrán utilizar esa vía. El túnel Hugh L. Carey seguirá abierto y los automovilistas podrán salir hacia el sur para acceder a la FDR Drive, según el esquema difundido por las autoridades.

El alcalde pidió a los neoyorquinos que eviten conducir hacia esa zona por las interrupciones previstas. La ciudad anticipó cierres y cambios para vehículos y peatones.

Las restricciones de tránsito en el Bajo Manhattan comenzarán a las 06.00 y cerrarán el perímetro al sur de Canal Street entre Broadway y West Street (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Accesos peatonales y vallado del memorial

Los asistentes invitados deberán ingresar por Greenwich Street y Vesey Street o por Greenwich Street y Liberty Street. Los cruces peatonales habilitados estarán en Church Street y Barclay Street, Church Street y Liberty Street, West Street y Murray Street y West Street y Albany Street.

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El operativo incluirá un vallado del Servicio Secreto de Estados Unidos alrededor del memorial. FOX 5 NY agregó que las barreras también se extenderán al este de la West Side Highway, entre Liberty Street y Fulton Street.

Las autoridades prohibieron el ingreso de armas de fuego al evento. La policía, el Servicio Secreto y organismos federales, estatales y locales participarán de la custodia de la zona.

La NYPD desplegará agentes antiterroristas y unidades contra drones

Nueva York restringirá el tránsito en el Bajo Manhattan por el 25.º aniversario del 11 de septiembre (REUTERS/Sara K. Schwittek/File Photo)

Tisch definió el esquema como un despliegue “masivo”, con medidas visibles para quienes circulen por el área y otras fuera de la vista del público.

La comisionada anticipó la presencia de agentes uniformados, equipos antiterroristas, personal con armamento pesado y unidades contra drones.

“Hasta hoy, no hay amenazas creíbles específicas dirigidas contra las celebraciones de las Altas Fiestas en la ciudad de Nueva York”, dijo Jessica Tisch a ABC7 New York. La funcionaria sostuvo que la vigilancia continuará pese a la ausencia de un riesgo concreto identificado.

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La comisionada explicó que el Buró de Inteligencia y Contraterrorismo de la policía monitorea amenazas dentro y fuera de Estados Unidos.

El organismo trabaja con otras agencias de seguridad para detectar riesgos que puedan surgir antes o durante las actividades previstas.

Rebecca Weiner, subcomisionada de inteligencia y contraterrorismo, afirmó ante el canal que el mapa de amenazas cambió de forma marcada desde 2001.

Según su evaluación, los riesgos actuales son más descentralizados, abarcan posiciones ideológicas diversas y pueden involucrar a actores individuales.

Rebecca Weiner señaló que la NYPD adaptó su estrategia frente a organizaciones terroristas extranjeras, grupos extremistas, teorías conspirativas y hechos de violencia contra el Gobierno.

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También afirmó que el refuerzo previsto para el memorial y los establecimientos religiosos será mayor que el de años anteriores.

Nueva York aumentará la vigilancia en sinagogas, yeshivas y centros culturales judíos por Rosh Hashaná, en un contexto de suba de delitos de odio y ataques antisemitas (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

El aumento de delitos de odio amplía la vigilancia en las comunidades judías

La ciudad reforzará la presencia policial en sinagogas, yeshivas y centros culturales judíos cuando comiencen las Altas Fiestas al atardecer.

La decisión surge en un contexto de preocupación por los ataques antisemitas y por los costos que las congregaciones asumen para proteger sus actividades.

ABC7 New York, canal local de Nueva York, informó que los delitos de odio confirmados en la ciudad crecieron 16% durante los primeros ocho meses del año.

Los incidentes antisemitas aumentaron 9%, mientras que más de la mitad de los casos confirmados tuvo como objetivo a personas judías.

Mamdani se dirigió a los residentes judíos antes del inicio de las celebraciones. “Su seguridad durante estos días sagrados es de máxima importancia para nuestra administración”, dijo el alcalde a CBS News New York, y prometió que el Gobierno municipal trabajará para que puedan celebrar con seguridad.

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En Nueva York, los delitos de odio crecieron 16% durante los primeros ocho meses del año (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

La policía incrementará los patrullajes a pie, destinará agentes a lugares de culto y coordinará tareas con responsables de seguridad de las sinagogas y líderes religiosos. El plan también prevé controles de tránsito en los alrededores de los centros de celebración.

Tisch mencionó una agresión durante los servicios de Shabat en Central Synagogue y el apuñalamiento de un hombre judío frente a una sinagoga del Upper West Side. Esos episodios formaron parte de la explicación oficial para ampliar la presencia policial en los cinco distritos.

El Estado destinará USD 70 millones a casi 300 organizaciones vulnerables

La gobernadora Kathy Hochul anunció el despliegue de más policías estatales en comunidades judías y en los alrededores de sinagogas.

El canal local CBS News New York, canal local de Nueva York, señaló que la medida incluye USD 70 millones en subvenciones para casi 300 organizaciones consideradas expuestas a crímenes de odio.

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Los fondos podrán financiar cámaras, cerraduras, botones de pánico, barreras y medidas de ciberseguridad. La gobernadora cuestionó que los espacios religiosos y las escuelas deban adoptar estructuras de protección frente a la violencia motivada por el odio.

La gobernadora Kathy Hochul anunció más policías estatales y USD 70 millones para casi 300 organizaciones vulnerables, con fondos destinados a seguridad física y ciberseguridad (REUTERS/Heather Khalifa)

Un sondeo citado por CBS News New York indicó que las sinagogas destinan, en promedio, más de USD 400.000 anuales a seguridad. Ese gasto compite con los recursos destinados a aulas, programas y otras necesidades de las congregaciones.

En una sinagoga del Upper East Side, dirigida por el rabino Chaim Steinmetz, las personas deben mostrar identificación y pasar por controles antes de entrar.

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“La seguridad se ha convertido esencialmente en un impuesto que se le ha impuesto a la comunidad judía”, dijo Steinmetz a CBS News New York.

El rabino valoró la ayuda pública, aunque consideró que no alcanza para cubrir las necesidades existentes. También afirmó que su congregación opera con “máxima seguridad” ante la preocupación de los fieles.