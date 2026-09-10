La inflación mayorista repuntó en EEUU por la suba del petróleo en el marco de la guerra con Irán

Una persona hace compras en un supermercado de Manhattan, Nueva York, en una imagen de archivo. La inflación mayorista en Estados Unidos repuntó en agosto por la suba del petróleo derivada de la guerra con Irán (REUTERS/Andrew Kelly)

Guardar

La inflación mayorista de Estados Unidos repuntó el mes pasado, después de haber mostrado señales de enfriamiento este verano boreal, ya que los mayores precios del petróleo y el gas derivados de la guerra con Irán mantienen los costos en niveles elevados.

El índice de precios al productor del Departamento de Trabajo —que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores— subió 5,4% interanual en agosto, frente al 4,7% de julio, informó el gobierno este jueves.

PUBLICIDAD

La inflación mayorista anual había tocado su pico de este año en 5,9% en mayo, tras la suba de los costos energéticos provocada por el conflicto con Irán. En la comparación mensual, los precios mayoristas subieron 0,4% entre julio y agosto, después de un aumento de 0,1% el mes anterior.

Precios que no dan tregua a los consumidores

La inflación mostró algunas señales de moderación en los últimos meses, pero sigue en niveles altos, algo que frustra a los consumidores, que enfrentan mayores costos de nafta, alimentos, ropa y otros bienes esenciales.

El precio del petróleo a nivel mundial superó los 100 dólares por barril esta semana, en medio de la reanudación de los combates en Medio Oriente, mientras el presidente Donald Trump intensificó una guerra comercial con Canadá, una señal de que los aranceles todavía podrían presionar los costos al alza. La suba de precios representa un problema político para el gobierno de Trump y para los republicanos que compiten en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

PUBLICIDAD

Excluyendo las volátiles categorías de alimentos y energía, los precios subyacentes subieron 0,2% entre julio y agosto, el mismo ritmo que el mes anterior. En la comparación interanual, esos precios subyacentes aumentaron 4,6%, frente al 4,2% de julio.

La mirada puesta en la Reserva Federal

Los datos de este jueves serán observados con particular atención, ya que podrían influir en la decisión de la Reserva Federal sobre si sube su tasa de interés de corto plazo en la reunión de política monetaria de la próxima semana. Los datos del índice de precios al productor ayudan además a calcular el indicador de inflación preferido por la Fed, que se publicará el 30 de septiembre.

PUBLICIDAD