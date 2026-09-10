Retiran 15.200 populares juguetes con bolitas de agua: actualizan la alerta y advierten a los padres sobre riesgos para niños

La CPSC retiró en septiembre de 2026 los juguetes con bolitas de agua Squeezy Dumplings y Rainbow Mystery Squishy Bun Toys por riesgo de ingestión, atragantamiento y obstrucción intestinal en niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) emitió dos retiros de juguetes blandos con bolitas de agua y pidió a los padres revisar los productos que tienen en sus hogares. Las medidas, publicadas el 3 de septiembre de 2026, abarcan unas 15.200 unidades de los modelos Squeezy Dumplings y Rainbow Mystery Squishy Bun Toys, debido a riesgos de ingestión, atragantamiento y obstrucción intestinal en niños, según la CPSC.

El primer aviso alcanza a cerca de 8.000 Squeezy Dumplings de la marca GIHNJSI, comercializados en Amazon.com entre mayo y junio de 2026. El segundo corresponde a unas 7.200 unidades de Rainbow Mystery Squishy Bun Toys, importados por OKK Trading y vendidos en comercios de terceros en Estados Unidos, de acuerdo con los dos comunicados de retiro difundidos por la CPSC.

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La actualización suma un segundo aviso a la alerta ya conocida por los juguetes vendidos en Amazon. Aunque los nombres comerciales, los importadores y los canales de venta son distintos, ambos productos contienen bolitas de agua que pueden expandirse tras ser ingeridas. La CPSC trata los casos como dos retiros separados, con números de identificación y procedimientos de reembolso propios.

La CPSC informó que no había reportes de incidentes ni lesiones por estos juguetes con bolitas de agua antes de anunciar los retiros, pero ordenó suspender su uso por el peligro potencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué juguetes con bolitas de agua retiró la CPSC en septiembre de 2026

El retiro identificado con el número 26-738 se refiere a los Squeezy Dumplings de GIHNJSI. Según la CPSC, se trata de pelotas blandas, redondas y translúcidas, con rostros de caricatura, partículas similares a purpurina y bolitas de agua dentro. El producto se vendía en un recipiente plástico beige, diseñado con apariencia de vaporera de bambú.

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La etiqueta removible del envase de los Squeezy Dumplings incluye las frases “SQUEEZY DUMPLINGS” y “SQUEEZE ME”. La agencia federal indicó que el juguete no tiene un código, una marca o una inscripción impresa sobre la pelota, por lo que la identificación depende de sus características físicas y de su presentación, según el aviso oficial de la CPSC.

La empresa señalada en ese retiro es Xiamen Liuhui Electric Technology Co., Ltd., que opera con el nombre comercial Chenyuanhui y tiene sede en China. Las unidades se vendieron exclusivamente en Amazon.com por alrededor de USD 20, de acuerdo con la CPSC. El organismo no atribuyó responsabilidad a la plataforma de comercio electrónico por el retiro.

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El segundo aviso, registrado con el número 26-737, abarca los Rainbow Mystery Squishy Bun Toys de OKK Trading. La CPSC informó que el producto está identificado con el modelo D08004 y que se vendió a través de tiendas de terceros. La agencia no detalló una distribución geográfica de las unidades retiradas ni precisó una cadena minorista específica.

Según el aviso de la CPSC, los Rainbow Mystery Squishy Bun Toys incumplen el estándar federal obligatorio para juguetes porque las bolitas de agua de su interior se expanden por encima del tamaño permitido. El organismo consideró que ese comportamiento representa un riesgo de ingestión para niños, aun cuando las piezas parezcan pequeñas antes de entrar en contacto con líquidos.

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El retiro de juguetes de la CPSC alcanza unas 15.200 unidades: cerca de 8.000 Squeezy Dumplings vendidos en Amazon y unas 7.200 Rainbow Mystery Squishy Bun Toys comercializados por terceros en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos retiros se refieren a productos similares, pero son casos distintos

Los comunicados oficiales muestran que los productos tienen una apariencia y un mecanismo de riesgo similares. Ambos pertenecen a la categoría de juguetes blandos conocidos como squishy y contienen bolitas de agua dentro de una estructura flexible. Sin embargo, la CPSC los incluyó en expedientes diferentes, con empresas, cantidades y vías de venta distintas.

La información oficial no establece que los Squeezy Dumplings y los Rainbow Mystery Squishy Bun Toys sean exactamente el mismo artículo con un nombre comercial diferente. Por ese motivo, para los padres y cuidadores, la recomendación es revisar tanto los juguetes vendidos en Amazon como los productos adquiridos en tiendas de terceros que puedan coincidir con las descripciones de la CPSC.

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La agencia también publicó una alerta más amplia sobre juguetes squishy falsificados o de imitación. En esa advertencia, la CPSC señaló que algunos productos pueden contener bolitas de agua, geles, líquidos, polvos u otros materiales cuya composición no se conoce. Sin embargo, las fichas de retiro de los Squeezy Dumplings y de los Rainbow Mystery Squishy Bun Toys se centran en incumplimientos de normas de seguridad y no los califican de manera expresa como falsificaciones.

La CPSC advirtió que las bolitas de agua pueden absorber líquidos dentro del organismo y causar aspiración, vómitos, deshidratación, obstrucción intestinal y riesgo de muerte en niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las bolitas de agua pueden causar obstrucción intestinal

Las bolitas de agua son materiales pequeños que absorben líquidos y aumentan de tamaño. De acuerdo con la CPSC, si un niño las ingiere, pueden expandirse dentro del organismo y provocar atragantamiento, aspiración u obstrucciones intestinales. El riesgo puede persistir después de la ingestión debido a que las piezas continúan absorbiendo líquido.

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En el retiro de los Squeezy Dumplings, la CPSC advirtió que las consecuencias posibles incluyen malestar intenso, vómitos y deshidratación. El comunicado también menciona el riesgo de muerte entre los efectos potenciales para un niño que ingiera bolitas de agua. La agencia no detalló la cantidad de piezas necesaria para causar una obstrucción.

El aviso sobre los Rainbow Mystery Squishy Bun Toys describe el mismo tipo de peligro. Según la CPSC, una bolita que se expande dentro del cuerpo puede bloquear el sistema digestivo, además de producir riesgos de ingestión y atragantamiento. La medida se adoptó por el incumplimiento de límites de expansión incluidos en el estándar federal de seguridad.

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En ambos casos, la CPSC consignó que no tenía reportes de incidentes ni lesiones asociados a los productos antes de anunciar los retiros. La ausencia de casos informados no modificó la orden de suspender su uso, ya que la decisión se basó en el peligro potencial que presentan los materiales internos.

La CPSC trató a Squeezy Dumplings y Rainbow Mystery Squishy Bun Toys como dos retiros separados, con números de identificación, empresas responsables y procedimientos de reembolso distintos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar los juguetes retirados y pedir el reembolso

Los consumidores que compraron los Squeezy Dumplings deben revisar si conservan una pelota transparente, redonda y flexible con bolitas de agua, brillo y un rostro de caricatura. Según la CPSC, el envase beige con forma de vaporera y las leyendas “SQUEEZY DUMPLINGS” y “SQUEEZE ME” son elementos centrales para identificar las unidades alcanzadas.

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La CPSC indicó que los compradores de Squeezy Dumplings deben dejar de usar el producto de inmediato. Para solicitar la devolución del dinero, deben escribir “RECALLED” con un marcador permanente sobre el juguete y sobre el recipiente plástico, desechar ambos elementos y enviar una fotografía a Chenyuanhui mediante el correo electrónico indicado en el aviso oficial.

En el caso de los Rainbow Mystery Squishy Bun Toys, los consumidores deben comprobar si el producto corresponde al modelo D08004. La CPSC pidió suspender su utilización y contactar a OKK Trading para tramitar un reembolso. La agencia publicó instrucciones específicas de devolución en la ficha del retiro y recomendó no dejar el juguete al alcance de menores mientras se realiza la verificación.

Los padres también pueden revisar artículos blandos rotos, abiertos o separados de sus envases. Según el centro de información sobre bolitas de agua de la CPSC, los materiales absorbentes pueden estar presentes en productos de juego, decoración, jardinería y actividades sensoriales, por lo que conviene identificar cualquier objeto que contenga piezas pequeñas capaces de expandirse.

El nuevo estándar federal para juguetes con bolitas de agua rige desde el 12 de marzo de 2026 y exige límites de expansión, pruebas de seguridad, advertencias y certificación para vender en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cambió con la nueva norma federal sobre bolitas de agua

El 12 de marzo de 2026 entró en vigencia un nuevo estándar federal para juguetes con bolitas de agua. La CPSC informó que la norma fija límites de expansión, exige pruebas de seguridad y establece condiciones de advertencia y certificación antes de que un producto infantil pueda ingresar al mercado estadounidense.

La agencia recordó que la legislación federal prohíbe importar y vender juguetes que no cumplan los requisitos aplicables. De acuerdo con la CPSC, los artículos destinados a niños deben ser evaluados por laboratorios externos aceptados por el organismo y contar con una certificación de cumplimiento de las reglas vigentes.

En agosto, la CPSC informó que había identificado 55 cargamentos de juguetes squishy que violaban normas de seguridad en puertos de Estados Unidos. La agencia señaló que, junto con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, evitó el ingreso de 355.683 unidades al país.

La actualización implica que las familias que ya verificaron sus hogares tras el retiro de los Squeezy Dumplings deben sumar ahora los Rainbow Mystery Squishy Bun Toys, modelo D08004. Según la CPSC, los dos avisos mantienen la misma indicación: interrumpir el uso de los productos identificados, mantenerlos fuera del alcance de los niños y contactar a los distribuidores para solicitar el reembolso.