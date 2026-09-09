Seguro Social: quiénes reciben su pago el 9, 16 y 23 de septiembre

La Administración del Seguro Social asigna el calendario de pagos del Seguro Social según la fecha de nacimiento de cada titular (AP foto/Jenny Kane).

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En septiembre de 2026, los pagos del Seguro Social para la mayoría de los beneficiarios en Estados Unidos se acreditarán el 9, 16 y 23 del mes, según el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA).

El esquema excluye a quienes comenzaron a cobrar prestaciones antes de mayo de 1997 y quienes reciben Seguro Social e Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

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Cronograma de pagos en septiembre

El calendario mantiene el criterio habitual de asignar los pagos según la fecha de nacimiento de cada titular.

De este modo, las personas nacidas entre el 1 y el 10 cobrarán el 9 de septiembre.

Quienes cumplen años entre el 11 y el 20 recibirán su pago el 16 de septiembre.

Los beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 lo harán el 23 de septiembre.

Los pagos del Seguro Social en septiembre de 2026 se acreditarán el 9, 16 y 23 (REUTERS/Dado Ruvic).

Quienes cobran desde antes de mayo de 1997 o reciben SSI quedan fuera de este esquema

El calendario escalonado no se aplica a todos los beneficiarios.

La SSA mantiene un régimen aparte para las personas que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 y para quienes perciben Seguro Social junto con SSI.

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En esos casos, el pago del Seguro Social se realiza el día 3 de cada mes.

El SSI se deposita el día 1, siempre que la fecha no coincida con un feriado o un fin de semana.

La SSA excluye de este esquema a quienes cobran desde antes de mayo de 1997 y a quienes reciben Seguro Social junto con SSI (REUTERS/Hyungwon Kang).

Los beneficios federales se pagan de forma electrónica por depósito o tarjeta Direct Express

La Administración del Seguro Social indica que las prestaciones federales deben recibirse por vía electrónica.

Los beneficiarios pueden optar por el depósito directo en una cuenta bancaria o por la tarjeta de débito Mastercard Direct Express.

Quienes eligen el depósito directo deben tener una cuenta activa para vincular sus pagos.

La gestión puede hacerse desde la plataforma My Social Security, con ayuda del banco o de una cooperativa de crédito, o por vía telefónica al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778).

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En el caso de la tarjeta Direct Express, la inscripción se tramita por separado a través del 1-877-212-9991.

Los beneficios federales del Seguro Social y del SSI se pagan de forma electrónica por depósito directo o tarjeta Direct Express (REUTERS).

La SSA recomienda esperar tres días antes de informar un atraso o una falta de pago

Si el dinero no se acredita en la fecha asignada, la agencia aconseja revisar primero con el banco o con la entidad emisora de la tarjeta.

Si el depósito no figura, el beneficiario debe aguardar tres días adicionales antes de comunicarse con el organismo.

Después de ese plazo, el titular puede informar un pago atrasado, faltante o robado ante la oficina local de la SSA o mediante el número de atención telefónica 1-800-772-1213.

La SSA recomienda esperar tres días antes de informar un atraso (REUTERS/Dado Ruvic).

La agencia puede reclamar devoluciones y retener parte del beneficio si detecta un sobrepago

La agencia también señala que puede ocurrir un sobrepago cuando una persona recibe más dinero del que le corresponde por información incorrecta o desactualizada sobre sus ingresos, su estado civil, su capacidad laboral o su domicilio.

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Cuando la SSA detecta un pago en exceso, envía una notificación con el monto reclamado y la razón del ajuste.

El beneficiario puede devolver el dinero, pedir una exención si considera que no tuvo responsabilidad o presentar una apelación si entiende que la cifra informada no es correcta.

Si la deuda no se cancela dentro de los 30 días posteriores a la notificación, la agencia puede retener parte del beneficio mensual hasta recuperar el saldo.

Cuando la persona ya no cobra prestaciones, la recuperación puede hacerse por otras vías previstas en la normativa, entre ellas reembolsos impositivos, ciertos pagos estatales o descuentos salariales.

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Si el titular fallece y deja una deuda pendiente, la SSA también puede reclamar ese dinero a quienes cobren beneficios vinculados con su historial.

Para reducir el riesgo de nuevos reclamos, el organismo recomienda informar sin demora cualquier cambio en la situación personal del beneficiario.