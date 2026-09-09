Estados Unidos

Trump derogó el TPS de 200.000 salvadoreños que deberán abandonar Estados Unidos para evitar ser deportados

Desde hoy los refugiados de El Salvador perderán sus permisos de trabajo y permanencia, en una medida migratoria que la administración republicana ya ejecutó para Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos
Guardar

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump privilegió su promesa de campaña frente a su alianza estratégica con Nayib Bukele, y desde hoy canceló la aplicación del TPS que protegía a 200.000 salvadoreños que actualmente viven en Estados Unidos.

Como sucedió con Haití, Venezuela, Honduras y Nicaragua, la administración republicana canceló un derecho excepcional que fue creado en 1990, diseñado por el senador demócrata Edward Kennedy y promulgado por George H. W. Bush.

PUBLICIDAD

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) era un permiso de trabajo y la protección frente a un eventual pedido de deportación para ciudadanos extranjeros que nacieron en países afectados por un conflicto armado, un desastre natural o una epidemia, por citar ejemplos históricos que justificaron su vigencia en el tiempo.

El Salvador desde 1991, y Honduras a partir de 1998, son casos emblemáticos en la aplicación del TPS. Este recurso legal no concede la residencia o la ciudadanía, y si el TPS caduca, los beneficiarios vuelven a un status irregular y están sujetos a una eventual deportación.

PUBLICIDAD

Es lo que podría suceder con los 200.000 salvadoreños que perdieron su TPS.

“El Estatus de Protección Temporal es exactamente eso: temporal. Durante demasiado tiempo, se ha permitido que el TPS funcione como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente”, aseguró Chandler Rebel, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca, miles de refugiados de 17 países eran protegidos por el TPS. Ahora sólo quedaron de tres: Ucrania, Líbano y Sudan.

Hijos de salvadoreños beneficiarios del TPS se movilizaron sin éxito en Washington para pedir una extensión legislativa
Hijos de salvadoreños beneficiarios del TPS se movilizaron sin éxito en Washington para pedir una extensión legislativa

Estados Unidos aún no informó oficialmente cómo los salvadoreños pueden regresar a su país. Se conoce que hoy caducó el TPS, pero todavía no hay un comunicado de la administración republicana que permita discernir en qué plazo se tienen que ir para evitar su deportación.

A la incertidumbre respecto al regreso, se suma que los salvadoreños ya sin TPS aún no saben cómo resolver la situación de sus hijos, que nacieron en Estados Unidos y tienen la nacionalidad.

Más de 150.000 niños con ciudadanía estadounidense tienen al menos un familiar salvadoreño que estaba protegido por el TPS. Ellos no pueden ser deportados -si sus padres-, pero la situación legal que empieza a regir hoy, significa que miles de familias quedan al borde de la desintegración.

Infografía con datos sobre el TPS salvadoreño, ilustraciones de trabajadores, banderas de Estados Unidos y cifras de empleo por sector y estado.
Los salvadoreños con Estatus de Protección Temporal generan 5.400 millones de dólares anuales y concentran su empleo en la construcción en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca de 152,000 salvadoreños que estaban amparados por el Estatus de Protección Temporal trabajaban en la construcción, el mantenimiento de edificios, el transporte, la manufactura y los servicios de comida.

Al año, después del pago de impuestos, los salvadoreños protegidos por el TPS, generaban USD 5,400 millones anuales de contribución económica neta en Estados Unidos.

Esos aportes económicos, a medida que los salvadoreños abandonen Estados Unidos, se perderán para siempre.

2 años de Nayib Bukele como presidente - Reuters Bukele y Trump
Donald Trump y Nayib Bukele en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

Pero el problema no es sólo para Estados Unidos: los trabajadores que estaban en el régimen del TPS aportan todavía millones de dólares a la economía de El Salvador a través de las remesas familiares.

Los cálculos oficiales establecen que las remesas familiares representan entre el 24% y el 26% del Producto Interno Bruto (PIB), y una reducción abrupta complicará las economías familiares y aumentaría -de manera geométrica- la pobreza estructural en El Salvador.

En Washington asumen que El Salvador, como Honduras y Haití, iniciarán negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para acceder a líneas de crédito de emergencia destinadas a contener los efectos económicos negativos causados por la cancelación del TPS.

Y otra vez dependerá de Trump: Estados Unidos controla políticamente los directorios del FMI y el BM, y los fondos serían necesarios para evitar una profunsa crisis regional causada por la derogación del TPS

Temas Relacionados

El SalvadorTPSEstados UnidosDonald TrumpNayib Bukele

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miami ya no se ve igual desde el espacio: las fotos de la NASA que lo demuestran

El astronauta Donald Pettit capturó el condado floridano desde la ISS en 2012 y nuevamente en 2025. Lo que muestran ambos registros es una transformación visible: la cuadrícula urbana ya no tiene el mismo color de noche

Miami ya no se ve igual desde el espacio: las fotos de la NASA que lo demuestran

El abogado de Patrick Clancy amenaza con acciones legales por la campaña de difamación en su contra

Tras el juicio nulo en el caso de su exesposa, el padre de los tres niños fallecidos denuncia teorías conspirativas difundidas por influencers que ya derivaron en amenazas concretas

El abogado de Patrick Clancy amenaza con acciones legales por la campaña de difamación en su contra

El accidente en Miami expone antiguas denuncias por seguridad contra 21 Air

Ex pilotos y exempleados de la aerolínea que operaba el carguero de Amazon habían advertido sobre fallas de mantenimiento, reportes omitidos y presiones sobre las tripulaciones antes del choque que dejó cinco muertos

El accidente en Miami expone antiguas denuncias por seguridad contra 21 Air

Seguro Social: quiénes reciben su pago el 9, 16 y 23 de septiembre

El cronograma de la Administración del Seguro Social (SSA) divide los depósitos en tres miércoles según la fecha de nacimiento. Este esquema excluye a quienes cobran Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) o comenzaron a percibir prestaciones antes de mayo de 1997

Seguro Social: quiénes reciben su pago el 9, 16 y 23 de septiembre

El Partido Republicano celebra en Dallas una inédita Convención de Mitad de Mandato para destacar los “logros” de la Administración Trump

El encuentro, bautizado “Trumpapalooza”, se extenderá durante dos días y busca convencer a los seguidores del presidente de que su figura estará en juego en los comicios de noviembre

El Partido Republicano celebra en Dallas una inédita Convención de Mitad de Mandato para destacar los “logros” de la Administración Trump

TECNO

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy miércoles 9 de septiembre

Criptomonedas: valor de las principales divisas digitales hoy miércoles 9 de septiembre

Un jefe de seguridad de Anthropic admite que hay más de 10% de probabilidad de que la IA “mate a todos los humanos”

Apple Event 2026: todo sobre el iPhone 18 y la llegada del nuevo CEO John Ternus que reemplaza a Tim Cook

El aviso oculto del iPhone que protege la vista cuando se usa el teléfono demasiado cerca

Harry Potter ya tiene su propio smartphone: el universo de Hogwarts en Android

ENTRETENIMIENTO

Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, llega con una historia de encierro y denuncia

Cautiva, la nueva serie de TNT y Flow, llega con una historia de encierro y denuncia

Rita Wilson reveló el secreto de su matrimonio con Tom Hanks: “No se trata solo de un compromiso”

Robert Pattinson habló sobre el personaje de Primetime: “Sentí que era un papel irresistible, aunque su acento era difícil”

Netflix cambia sus planes para los estrenos en cines: ‘La bola negra’ tendrá la ventana de exhibición más larga de toda la plataforma

El director Werner Herzog recuerda sus últimas conversaciones con David Lynch: “Estaba absorto en la meditación”

MUNDO

Un oficial israelí describe cómo Hezbollah usa escuelas como infraestructura militar: “Crearon dos países dentro del Líbano”

Un oficial israelí describe cómo Hezbollah usa escuelas como infraestructura militar: “Crearon dos países dentro del Líbano”

Quedó inconsciente a 3.000 metros, cayó contra un árbol y sobrevivió de milagro

Rusia lanzó un ataque contra el suroeste de Ucrania y la frontera con Moldavia: al menos tres muertos y cuatro heridos

El régimen iraní reforzará el uso obligatorio del hiyab en las universidades y las advertencias en las calles sobre la vestimenta

Rusia atormenta a Ucrania con nuevos drones de combate “horribles”