El Partido Republicano celebra en Dallas una inédita Convención de Mitad de Mandato para destacar los “logros” de la Administración Trump (REUTERS)

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Los republicanos de Estados Unidos inauguran este miércoles en Dallas una convención extraordinaria que coloca a Donald Trump en el centro de la campaña para las elecciones legislativas del 3 de noviembre, con el objetivo de movilizar a sus votantes ante unas previsiones electorales desfavorables para el partido y el riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes y enfrentar una dura disputa por el Senado.

El encuentro, bautizado “Trumpapalooza”, se extenderá durante dos días y busca convencer a los seguidores del presidente de que su figura estará en juego en los comicios de noviembre. Trump pronunciará el discurso principal durante la primera jornada y regresará el jueves para el cierre de la reunión.

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“Así que lo que realmente quiero que hagan es imaginar, por favor, que estoy en la boleta. Simplemente vayan y voten. Es muy importante”, afirmó Trump durante un acto reciente en Carolina del Sur.

La estrategia republicana se produce en un contexto adverso para el partido. Decision Desk HQ proyecta una victoria demócrata en la Cámara de Representantes por 230 a 205 escaños, mientras que calcula que el Senado quedaría en manos demócratas por 51 a 49, después de revisar una previsión anterior que situaba la composición en 50-50.

Trump cuenta además con una aprobación del 33 por ciento en sondeos recientes. El presidente, de 80 años, intervendrá en las dos noches de la convención, que tendrá lugar en el American Airlines Center de Dallas.

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El desafío para los republicanos consiste en movilizar a los electores que mantienen su respaldo personal a Trump sin alejar todavía más a los independientes, en un contexto marcado por la inflación, precios de la gasolina superiores a cuatro dólares por galón y la guerra con Irán.

El presidente, de 80 años, intervendrá en las dos noches de la convención, que tendrá lugar en el American Airlines Center de Dallas (EP)

“Muchos partidarios de Trump solo votan cuando él está en la boleta”, afirmó Matthew Green, profesor de Ciencias Políticas de la Catholic University of America.

“No son votantes republicanos acérrimos; son votantes acérrimos de Trump. Así que, en ese sentido, tiene cierto sentido destacar a Trump con la esperanza de conseguir que esas personas acudan a votar en noviembre”, añadió.

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Sin embargo, Green puso en duda que el llamado de Trump consiga revertir la debilidad que muestran sus niveles de aprobación.

“Cuando estás entre los 30 y los 35 puntos, eso tradicionalmente está asociado con unas elecciones de mitad de mandato muy malas para tu partido”, señaló el académico.

Una convención centrada en Trump

La reunión constituye la primera convención nacional republicana organizada específicamente para unas elecciones de mitad de mandato. Los demócratas realizaron encuentros de características similares durante las décadas de 1970 y 1980.

No habrá nominaciones de candidatos ni asuntos formales de partido. Los organizadores prepararon, en cambio, un programa de dos noches centrado en la figura de Trump, su gestión y los candidatos republicanos para los comicios legislativos.

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La reunión constituye la primera convención nacional republicana organizada específicamente para unas elecciones de mitad de mandato (REUTERS)

Más de 100 miembros de la Cámara y candidatos tienen previsto participar, mientras que el programa contempla más de 50 oradores o presentaciones cada noche.

El vicepresidente JD Vance intervendrá antes del cierre de Trump el jueves. También forman parte del programa miembros del gabinete, líderes del Congreso y candidatos que disputan elecciones consideradas competitivas para la Cámara y el Senado.

Los republicanos prevén destacar los recortes de impuestos, el control migratorio, la producción manufacturera y los precios de los medicamentos con receta. Al mismo tiempo, buscarán presentar a los demócratas como una fuerza política situada muy a la izquierda.

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Algunos republicanos, sin embargo, esperan en privado que Trump mantenga el foco sobre esos asuntos y evite sus habituales enfrentamientos personales y otros temas que pueden apartar el mensaje de campaña.

Candidatos que prefieren quedarse en casa

La convocatoria tampoco reunirá a todos los legisladores republicanos. Numerosos representantes que enfrentan elecciones competitivas decidieron permanecer en sus distritos porque consideran que su presencia allí resulta más importante a menos de dos meses de la jornada electoral.

Green identificó dos motivos para que los republicanos en riesgo mantengan distancia de Trump: la baja popularidad del presidente y el costo electoral de abandonar sus distritos durante varios días.

“Si eres un republicano que compite en un distrito disputado, probablemente quieras mantener la mayor distancia posible de Trump”, sostuvo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció el dilema y afirmó que algunos legisladores deben permanecer en sus distritos porque se trata de un “momento crítico” antes de que aumente el voto anticipado en todo el país.

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El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (REUTERS)

Los republicanos que participan de la convención también recibieron la solicitud de aportar al menos 25.000 dólares para entradas y alojamiento.

El encuentro representa además una importante oportunidad de recaudación para el partido. Una mesa redonda con Trump tiene un precio de 250.000 dólares por persona, mientras que las fotografías con el presidente cuestan 88.600 dólares.

La exposición nacional que los republicanos prepararon para las dos noches de la convención tendrá, además, competencia en las audiencias televisivas: ambas jornadas coinciden con el inicio de la temporada de la NFL.

“Pasar tres o cuatro días lejos de tu distrito para asistir a una convención no es una buena forma de utilizar tu tiempo si enfrentas una reelección ajustada”, concluyó Green.

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(Con información de AFP)