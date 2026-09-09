Estados Unidos cambia el sello de Seguridad Nacional: el águila ahora mirará hacia las flechas

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos modificará por primera vez su sello oficial y el águila pasará a mirar hacia las flechas (REUTERS/Nathan Howard./File Photo)

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos modificará por primera vez un detalle central de su sello oficial: el águila dejará de mirar hacia la rama de olivo que sostiene y pasará a orientar la mirada hacia el haz de flechas de la otra garra. El rediseño busca reflejar la postura del organismo frente a las amenazas que identifica el gobierno.

La decisión fue anunciada por el secretario Markwayne Mullin cerca del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Según Newsweek, el nuevo diseño conservará casi todos los elementos del emblema.

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Mullin explicó el cambio durante una entrevista en Fox News, en el programa The Sunday Briefing. “Cuando mira hacia las flechas significa que estamos en guerra”, dijo el secretario de Seguridad Nacional. Añadió que la mirada hacia la rama representa una situación de paz.

Mullin afirmó que en el sello del Departamento de Seguridad Nacional la mirada del águila hacia las flechas representa una situación de guerra y hacia la rama de olivo una situación de paz (Imagen Ilustrativa Infobae)

La interpretación de Mullin sobre las amenazas actuales

Para Mullin, el cambio de orientación representa que Estados Unidos enfrenta amenazas permanentes en el territorio, el aire, el mar y el ciberespacio. El funcionario sostuvo que la agencia debe adaptar su identidad visual al escenario actual.

El secretario describió ese escenario como un conflicto diario, aunque no se limite a un frente militar convencional ni a un adversario único.

Entre los riesgos mencionó el terrorismo, las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, los ataques informáticos y el uso de drones.

Markwayne Mullin anunció el rediseño del sello del Departamento de Seguridad Nacional cerca del 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (@SecMullinDHS)

También afirmó que las amenazas cambian con rapidez y exigen ajustes continuos en las tareas de seguridad interior.

Mullin incluyó a los drones entre los recursos que podrían utilizarse para atacar al país. Advirtió que las cercas y los guardias armados ya no bastan para proteger instalaciones sensibles si un aparato comprado por internet puede llegar por aire.

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El emblema del Departamento de Seguridad Nacional conservará el escudo, el cielo azul oscuro y las 22 estrellas que aluden a las entidades originales de la cartera federal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los elementos que conservará el emblema

El resto del sello permanecerá prácticamente sin cambios. El águila seguirá con el escudo en el pecho, dividido en tres sectores que representan los ámbitos aéreo, terrestre y marítimo bajo responsabilidad del departamento.

Sobre el escudo también se mantendrá un cielo azul oscuro con 22 estrellas. Según información del propio Departamento de Seguridad Nacional, esa cifra alude a las entidades originales que se integraron para formar la nueva cartera federal.

Newsweek señaló que el diseño vigente muestra al águila con una rama de olivo en una garra y las flechas en la otra. La versión modificada conservará ambos objetos, aunque el ave dejará de mirar hacia el símbolo asociado con la paz.

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El sello fue creado después de los atentados de 2001, que impulsaron una reorganización de las agencias federales dedicadas a la protección del territorio estadounidense.

El Congreso aprobó la Ley de Seguridad Nacional en 2002 y reunió 22 agencias y oficinas dentro de una estructura ministerial. Desde entonces, el emblema no tuvo transformaciones sustanciales hasta la decisión anunciada por Mullin.

Terrorismo, cárteles y ataques informáticos

Mullin dijo que los grupos terroristas se vincularon con los cárteles mexicanos y afirmó que Estados Unidos recibe cientos de miles de ataques informáticos por semana (REUTERS/Marco Bello/Foto de archivo)

Mullin definió al terrorismo como una de las principales amenazas para Estados Unidos y afirmó que los grupos terroristas se vincularon con los cárteles mexicanos. “Los terroristas se han unido a los cárteles”, sostuvo durante la entrevista con el canal estadounidense.

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El funcionario elogió la decisión del presidente Donald Trump de incluir a los cárteles en las listas de Organizaciones Terroristas Extranjeras y de Terroristas Globales Especialmente Designados. También aseguró que esos grupos buscan aprovechar distintos recursos para atacar al país.

Mullin sostuvo que los ataques informáticos vinculados a actores de Irán, Corea del Norte, China y Rusia alcanzan “cientos de miles” por semana.

“Todos los días recibo un informe. Todos los días tenemos nuevas amenazas, y todos los días las amenazas están cambiando”, afirmó ante Fox News.

Según Newsweek, Mullin explicó que el emblema debe reflejar la misión actual de la agencia y el entorno de seguridad que analiza el gobierno.

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El medio indicó que consultó por correo electrónico al Departamento de Seguridad Nacional y al secretario para obtener comentarios adicionales.

El secretario también incluyó en su diagnóstico la violencia política contra dirigentes y candidatos. Sostuvo que una persona expuesta al público nunca está completamente a salvo y pidió moderación frente a las diferencias ideológicas.