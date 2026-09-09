Las acciones de Wall Street cayeron por tercera sesión seguida en medio de la suba del crudo

El Brent cerró en 101,21 dólares tras los ataques entre Estados Unidos e Irán, que paralizaron el tráfico en el estrecho de Ormuz. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

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Los precios del petróleo superaron el miércoles la barrera de los 100 dólares por barril por primera vez desde julio, un salto que arrastró a las bolsas de Wall Street a su tercera jornada consecutiva de pérdidas en medio de la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán. El repunte del crudo se sumó a la suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro y a la caída de las acciones de Apple, en una sesión marcada por la espera de los datos de inflación que se publicarán en los próximos días.

El crudo Brent, la referencia internacional, subió 3,4% y cerró en 101,21 dólares el barril. El salto se produjo después de que Estados Unidos destruyera el martes cinco petroleros iraníes en una serie de ataques entre ambas naciones, en un conflicto que comenzó en febrero y que ya lleva siete meses. Los combates han paralizado el tráfico en el estrecho de Ormuz, por donde circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

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Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 36,36 puntos, o 0,47%, y cerró en 7.637,16 unidades. El Nasdaq Composite bajó 164,77 puntos, o 0,62%, hasta 26.256,64, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó 403,65 puntos, o 0,76%, hasta 52.382,42 unidades. Los tres índices acumulan pérdidas en lo que va de la semana.

Las bajas fueron generalizadas y afectaron especialmente a las cadenas minoristas. Amazon cayó 1,8%, Starbucks perdió 1,9% y Home Depot retrocedió 1%. Todos los sectores del S&P 500 cerraron en rojo con excepción de la energía, que subió impulsada por las petroleras: Exxon Mobil avanzó 2,2% y Chevron sumó 1,9%.

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En una nota diferenciada dentro de la jornada, las acciones de Meta Platforms subieron 6,6% después de que la empresa matriz de Instagram y Facebook lanzara Muse, un agente de inteligencia artificial personal destinado a mayores de 18 años que buscan ayuda con tareas cotidianas como agendas y compras.

El precio del petróleo superó los 100 dólares por barril por primera vez desde julio y arrastró a Wall Street a su tercera rueda seguida de pérdidas. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

La guerra entre Estados Unidos e Irán ha reavivado el temor a un conflicto regional más amplio, en el que los precios elevados del petróleo alimentan una inflación que ya era persistente antes del inicio de las hostilidades. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que es probable que la guerra mantenga los precios del petróleo elevados al menos hasta las elecciones legislativas de noviembre en el país.

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La suba del petróleo a lo largo del conflicto ya se refleja en los surtidores. La nafta en Estados Unidos se encuentra un 32% más cara que hace un año, a 4,22 dólares el galón. Los precios de combustible más altos golpean directamente los presupuestos de los hogares por el costo de conducir, pero también elevan de forma indirecta los precios de otros bienes debido al encarecimiento del transporte.

El diésel, que tiene un impacto desproporcionado sobre los consumidores por su uso en el transporte de mercancías y la producción, alcanzó un máximo histórico el viernes y continuó en ascenso desde entonces. El precio promedio del galón llegó a 5,94 dólares durante la noche, 9 centavos por encima del valor registrado el viernes.

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El S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones cerraron en baja y extendieron las pérdidas semanales en medio de la escalada bélica y la expectativa por la inflación en Estados Unidos. (REUTERS/Brendan McDermid)

La inflación en Estados Unidos ya era elevada antes del inicio de la guerra contra Irán debido a la disputa comercial en curso con buena parte del mundo, un frente que también se ha intensificado, en particular entre Estados Unidos y su socio comercial Canadá.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años, una referencia que suele influir en las tasas hipotecarias, se ubicó en 4,85%, su nivel más alto desde fines de octubre de 2023, antes de moderarse a 4,84% desde el 4,80% del cierre del martes. El rendimiento del bono a dos años, que suele anticipar las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal, subió a 4,43% desde 4,39%.

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El movimiento se produjo después de que el Departamento del Tesoro anunciara que recomprará hasta 6.000 millones de dólares en bonos a plazos de entre 10 y 20 años, en un esfuerzo por contener el alza de los rendimientos que encarece el financiamiento de las empresas estadounidenses y presiona a la baja otras inversiones, como las acciones. Algunos analistas esperaban una compra mayor, de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares. Los rendimientos se habían mantenido estables antes del anuncio, pero avanzaron poco después de conocido.

Guy LeBas, estratega jefe de renta fija de Janney Montgomery Scott, cuestionó la eficacia de este tipo de medidas: “la versión más simple aquí es que las intervenciones de mercado tienen una larga historia de no funcionar muy bien”. Por su parte, Rob Haworth, estratega sénior de inversiones de U.S. Bank Wealth Management, señaló: “esto está generando cierta preocupación en los mercados, sobre todo porque no disponemos de muchos datos en los que basarnos en cuanto a las expectativas de ganancias hasta que comience la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre”.

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Wall Street tendrá esta semana nuevas señales sobre la inflación: el jueves se conocerá el índice de precios al productor de agosto, que mide lo que pagan las empresas por bienes antes de que lleguen a los consumidores, y el viernes se publicará el índice de precios al consumidor del mismo mes, que refleja el impacto directo sobre los hogares. Se espera que ambos reportes muestren una inflación que se mantiene por encima del 3%, por encima de la meta del 2% que persigue la Reserva Federal.

Los operadores descuentan una probabilidad del 62% de que la Fed suba su tasa de interés de referencia en la reunión de política monetaria de la próxima semana, según datos de CME Group. Tasas más altas encarecen el crédito, con el objetivo de desacelerar la economía y enfriar la inflación. En Europa las bolsas cerraron en baja, mientras que los mercados asiáticos terminaron con resultados mixtos.

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