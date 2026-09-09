Retiran dos suplementos para perros vendidos en Amazon y Chewy por posible contaminación con salmonella

La FDA alertó que perros sin síntomas pueden transmitir Salmonella a otros animales y a personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó que perros sin síntomas pueden transmitir Salmonela a animales y personas.

Por ese riesgo, la empresa neoyorquina Fi retiró dos suplementos para perros vendidos de forma directa y a través de Amazon y Chewy.com.

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La medida alcanza a los productos Fi Calming y Fi 8-in-1 Formula, ambos elaborados como suplementos para perros en presentaciones de 180 g.

La compañía suspendió la producción mientras investiga el origen de la posible contaminación, que vinculó con un ingrediente provisto al fabricante.

El retiro afecta al suplemento para perros Fi Calming de 180 g, identificado con el lote 26118 y el código UPC 8 50064 80011 1.

También comprende al suplemento para perros Fi 8-in-1 Formula de 180 g, lote 26159 y código UPC 8 50055 11168 4.

Fi retiró los suplementos para perros Fi Calming y Fi 8-in-1 Formula de 180 g por una posible contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante los productos retirados

Las personas que compraron alguno de esos productos deben dejar de administrárselo a sus mascotas, mantener el envase cerrado y desecharlo en la basura. Fi informó que notificará a los clientes alcanzados por la alerta.

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La posible contaminación puede afectar a los perros que ingieran el suplemento y a las personas que manipulen un envase contaminado o entren en contacto con los desechos de un animal tras el consumo.

El riesgo puede aumentar cuando no hay un lavado adecuado de manos después de esas situaciones.

Según la FDA, los animales infectados que no presenten signos clínicos también pueden convertirse en portadores. En esas condiciones, pueden propagar la bacteria a otros perros o a humanos, aun cuando no parezcan enfermos.

Fox Business, medio estadounidense informó que la empresa atribuyó el problema a un ingrediente suministrado a su fabricante.

La Salmonella en perros puede causar letargo, vómitos, fiebre, diarrea, reducción del apetito y dolor abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación indicó que los suplementos se distribuyeron de manera directa a consumidores y mediante minoristas en línea.

Los perros que consumieron los suplementos retirados pueden presentar letargo, vómitos, fiebre, diarrea o diarrea con sangre. La FDA incluyó esos signos entre los síntomas asociados con una infección por Salmonella en mascotas.

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La posible infección puede causar vómitos, fiebre y diarrea en perros

Algunos animales pueden manifestar un cuadro distinto, con reducción del apetito, fiebre y dolor abdominal. La ausencia de diarrea o vómitos no descarta por sí sola que el perro pueda estar infectado, según advirtió el organismo.

La empresa recomendó consultar a un veterinario si una mascota ingirió alguno de los suplementos incluidos en el retiro y luego muestra síntomas.

Esa indicación también alcanza a los animales que hayan tenido contacto con otros perros que pudieran haber consumido los productos afectados.

Fi suspendió la producción de los suplementos para perros mientras investiga un ingrediente vinculado con la posible contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para las personas expuestas

La alerta publicada por la FDA detalla que la bacteria no solo supone un riesgo por la ingesta directa. El contacto con el envase o con los residuos del animal puede exponer a quienes conviven con la mascota.

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Fox Business señaló que las personas que desarrollen síntomas después de haber manipulado los productos retirados deben comunicarse con un profesional de la salud.

El medio remarcó que la advertencia contempla tanto a los dueños de mascotas como a cualquier persona que haya tenido contacto con los suplementos.

La compañía pidió a los consumidores que no continúen usando los lotes señalados. La indicación de desecharlos apunta a evitar que los perros los ingieran y a reducir el contacto de las personas con el material potencialmente contaminado.

Los síntomas en humanos incluyen malestar digestivo y fiebre

En las personas, la Salmonella puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales y fiebre, según la Administración de Alimentos y Medicamentos.

El retiro de Fi Calming alcanza al lote 26118 y al código UPC 8 50064 80011 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad sanitaria añadió que, en situaciones poco frecuentes, la infección puede derivar en otros problemas de salud.

Entre esas posibles afecciones, la FDA mencionó infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas urinarios.

El organismo difundió esa información como parte de las recomendaciones vinculadas con el retiro.

Para consultas, Fi habilitó el teléfono 1-888-434-3647, disponible todos los días entre las 10 y las 20, hora del Este de Estados Unidos. También informó el correo electrónico support@tryfi.com.

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La FDA indicó que los eventos adversos y los problemas de calidad asociados con alimentos o suplementos para animales pueden informarse al Center for Veterinary Medicine. El trámite puede realizarse mediante el Formulario FDA 1932a, disponible en el sitio oficial del organismo.