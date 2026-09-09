Estados Unidos

Retiran dos suplementos para perros vendidos en Amazon y Chewy por posible contaminación con salmonella

La Administración de Alimentos y Medicamentos pidió suspender Fi Calming y Fi 8-in-1 Formula, identificados mediante los lotes 26118 y 26159, mientras la empresa analiza el ingrediente implicado

Un perro sentado mira hacia arriba mientras dos manos sostienen un frasco de suplemento canino sobre una mesada de granito.
La FDA alertó que perros sin síntomas pueden transmitir Salmonella a otros animales y a personas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) alertó que perros sin síntomas pueden transmitir Salmonela a animales y personas.

Por ese riesgo, la empresa neoyorquina Fi retiró dos suplementos para perros vendidos de forma directa y a través de Amazon y Chewy.com.

PUBLICIDAD

La medida alcanza a los productos Fi Calming y Fi 8-in-1 Formula, ambos elaborados como suplementos para perros en presentaciones de 180 g.

La compañía suspendió la producción mientras investiga el origen de la posible contaminación, que vinculó con un ingrediente provisto al fabricante.

El retiro afecta al suplemento para perros Fi Calming de 180 g, identificado con el lote 26118 y el código UPC 8 50064 80011 1.

También comprende al suplemento para perros Fi 8-in-1 Formula de 180 g, lote 26159 y código UPC 8 50055 11168 4.

Mano con guante azul que sostiene un frasco blanco de suplemento sobre un bote de basura abierto.
Fi retiró los suplementos para perros Fi Calming y Fi 8-in-1 Formula de 180 g por una posible contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones ante los productos retirados

Las personas que compraron alguno de esos productos deben dejar de administrárselo a sus mascotas, mantener el envase cerrado y desecharlo en la basura. Fi informó que notificará a los clientes alcanzados por la alerta.

PUBLICIDAD

La posible contaminación puede afectar a los perros que ingieran el suplemento y a las personas que manipulen un envase contaminado o entren en contacto con los desechos de un animal tras el consumo.

El riesgo puede aumentar cuando no hay un lavado adecuado de manos después de esas situaciones.

Según la FDA, los animales infectados que no presenten signos clínicos también pueden convertirse en portadores. En esas condiciones, pueden propagar la bacteria a otros perros o a humanos, aun cuando no parezcan enfermos.

Fox Business, medio estadounidense informó que la empresa atribuyó el problema a un ingrediente suministrado a su fabricante.

Un perro Labrador de pelaje claro permanece sentado en una mesa metálica de examen mientras una persona con ambo azul lo toca.
La Salmonella en perros puede causar letargo, vómitos, fiebre, diarrea, reducción del apetito y dolor abdominal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación indicó que los suplementos se distribuyeron de manera directa a consumidores y mediante minoristas en línea.

Los perros que consumieron los suplementos retirados pueden presentar letargo, vómitos, fiebre, diarrea o diarrea con sangre. La FDA incluyó esos signos entre los síntomas asociados con una infección por Salmonella en mascotas.

La posible infección puede causar vómitos, fiebre y diarrea en perros

Algunos animales pueden manifestar un cuadro distinto, con reducción del apetito, fiebre y dolor abdominal. La ausencia de diarrea o vómitos no descarta por sí sola que el perro pueda estar infectado, según advirtió el organismo.

La empresa recomendó consultar a un veterinario si una mascota ingirió alguno de los suplementos incluidos en el retiro y luego muestra síntomas.

Esa indicación también alcanza a los animales que hayan tenido contacto con otros perros que pudieran haber consumido los productos afectados.

Caja de cartón abierta con un frasco de suplemento para perros y un teléfono sobre una mesa, con un perro al fondo junto a la puerta.
Fi suspendió la producción de los suplementos para perros mientras investiga un ingrediente vinculado con la posible contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para las personas expuestas

La alerta publicada por la FDA detalla que la bacteria no solo supone un riesgo por la ingesta directa. El contacto con el envase o con los residuos del animal puede exponer a quienes conviven con la mascota.

Fox Business señaló que las personas que desarrollen síntomas después de haber manipulado los productos retirados deben comunicarse con un profesional de la salud.

El medio remarcó que la advertencia contempla tanto a los dueños de mascotas como a cualquier persona que haya tenido contacto con los suplementos.

La compañía pidió a los consumidores que no continúen usando los lotes señalados. La indicación de desecharlos apunta a evitar que los perros los ingieran y a reducir el contacto de las personas con el material potencialmente contaminado.

Los síntomas en humanos incluyen malestar digestivo y fiebre

En las personas, la Salmonella puede provocar náuseas, vómitos, diarrea, calambres abdominales y fiebre, según la Administración de Alimentos y Medicamentos.

Mano que agarra un frasco de suplemento canino junto a un plato de comida de acero en el suelo frente a un perro.
El retiro de Fi Calming alcanza al lote 26118 y al código UPC 8 50064 80011 1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autoridad sanitaria añadió que, en situaciones poco frecuentes, la infección puede derivar en otros problemas de salud.

Entre esas posibles afecciones, la FDA mencionó infecciones arteriales, endocarditis, artritis, dolor muscular, irritación ocular y síntomas urinarios.

El organismo difundió esa información como parte de las recomendaciones vinculadas con el retiro.

Para consultas, Fi habilitó el teléfono 1-888-434-3647, disponible todos los días entre las 10 y las 20, hora del Este de Estados Unidos. También informó el correo electrónico support@tryfi.com.

La FDA indicó que los eventos adversos y los problemas de calidad asociados con alimentos o suplementos para animales pueden informarse al Center for Veterinary Medicine. El trámite puede realizarse mediante el Formulario FDA 1932a, disponible en el sitio oficial del organismo.

Temas Relacionados

FDASalmonellaPerrosAlerta sanitariaEstados UnidosMascotasEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una jueza ordenó que Andrew y Tristan Tate sigan detenidos mientras avanza su extradición al Reino Unido

La magistrada Lauren Louis rechazó la excarcelación solicitada por la defensa y sostuvo que los acusados no probaron que no haya peligro de fuga, riesgos para la comunidad ni circunstancias especiales que justifiquen su liberación

Una jueza ordenó que Andrew y Tristan Tate sigan detenidos mientras avanza su extradición al Reino Unido

El FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares por el hombre buscado por el robo de más de un millón de dólares a una joyería

El acusado permanece prófugo y las autoridades lo consideran armado y peligroso tras el asalto ocurrido en Cape Coral, Florida

El FBI ofrece una recompensa de 50.000 dólares por el hombre buscado por el robo de más de un millón de dólares a una joyería

Choque entre dos camiones provoca una “lluvia” de paquetes de Amazon y graves demoras en una autopista de Indiana

Un conductor residente en Chicago salió expulsado de la cabina, sufrió lesiones graves y recibió atención médica mientras equipos retiraban envíos y restos del pavimento

Choque entre dos camiones provoca una “lluvia” de paquetes de Amazon y graves demoras en una autopista de Indiana

Fin del TPS: “Realmente se llegó el día, pero siempre sigue la esperanza”

La fecha límite del 9 de septiembre venció sin una definición de la administración de Donald Trump, y unas 170 mil personas siguen a la espera de una renovación, una cancelación o un período de transición

Fin del TPS: “Realmente se llegó el día, pero siempre sigue la esperanza”

Un joven nadador es atacado por un enorme caimán tras entrar en una zona donde está prohibido nadar

El hecho ocurrió el lunes en Weekiwachee Preserve, donde equipos de emergencia tuvieron que rescatar al menor junto con otros jóvenes que habían quedado aislados en un banco de arena

Un joven nadador es atacado por un enorme caimán tras entrar en una zona donde está prohibido nadar

TECNO

Apple tuvo su primer lanzamiento con John Ternus como CEO: en video cuando Tim Cook le da la bienvenida “el protagonista eres tú”

Apple tuvo su primer lanzamiento con John Ternus como CEO: en video cuando Tim Cook le da la bienvenida “el protagonista eres tú”

La carrera por la superinteligencia: qué preocupa a los investigadores que están desarrollando los modelos más avanzados

Nuevo iOS 27 para iPhone: cuándo se puede actualizar y lista de iPhones compatibles

Todos los lanzamientos de Apple Event: iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, AirPods, iPhone Duo plegable y más

Nuevos iPhone 18 Pro y iPhone18 Pro Max: cuánto valdría en España y características

ENTRETENIMIENTO

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko

Fue capturada a los 2 años, convertida en estrella de cine y gracias a 400 mil llamados volvió a ser libre: la historia real de Keiko

Entre el recuerdo de Marilyn Monroe y su apuesta por Scorsese: los momentos que marcaron a Ellen Burstyn

Bianca Censori reaparece con un atrevido bikini dorado y revive las comparaciones con Kim Kardashian

De Alan Ritchson a Daniel Craig: los cuatro actores que se probaron el traje de Thor antes que Chris Hemsworth

Lady Gaga podría haber tenido una boda secreta con Michael Polansky tras semanas alejada del ojo público

MUNDO

Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”

Netanyahu afirmó que Israel está “muy cerca” de derrotar al régimen de Irán: “Todo el eje terminará cayendo”

Consejo de Europa alerta sobre el deterioro continuado de los derechos humanos en Ucrania ocupada

Un barrio londinense, en pie de guerra contra un centro de datos

El petróleo volvió a cerrar por encima de los USD 100 tras otra escalada militar entre Irán y Estados Unidos

El OIEA cerró el expediente de incumplimiento nuclear que mantenía contra Siria desde 2011