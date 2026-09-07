Estados Unidos

Una pizzería en California fue el centro de una red de narcotráfico con 18 kilos de metanfetamina: el operador era un inmigrante ilegal

Un gran jurado federal presentó cargos contra un ciudadano indio sin residencia legal que habría convertido su local de Round Table Pizza en Dinuba en un punto de distribución de drogas a gran escala

Fachada de un edificio comercial con el letrero de Round Table Pizza, rodeado de palmeras junto a una calle
El caso Singh se suma a una serie de investigaciones federales que apuntan a estructuras de crimen organizado enquistadas en negocios legítimos del Valle Central de California (Google Maps)
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Una franquicia de Round Table Pizza en Dinuba, en el corazón del Valle Central de California, se convirtió en la fachada de una operación de narcotráfico.

El caso expuso, además, la presencia de una red más amplia de crimen organizado con raíces en comunidades de camioneros de origen indio en el estado, según la Fiscalía Federal del Distrito Este de California.

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Kawal Preet Singh, ciudadano indio de 50 años sin residencia legal en el país, era el operador del local. Un gran jurado federal lo imputó con cargos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas tras un operativo que incautó más de 18 kilogramos (40 libras) de metanfetamina y tres armas de fuego.

La investigación que derivó en su detención no empezó por la pizzería, sino por una denuncia anónima sobre un traficante apodado “Camy”, un nombre que las autoridades tardarían meses en vincular con Singh.

Dos pistolas, una celeste y gris y otra verde oscuro con negro, colocadas sobre una superficie de madera
Entre las armas incautadas figuraba una pistola semiautomática con marco de color verde azulado, detalle que quedó registrado en las fotografías difundidas por el Departamento de Justicia (U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of California)

La investigación comenzó con una denuncia y un apodo

A partir de esa pista, los investigadores comenzaron a trazar un perfil. La descripción apuntaba a alguien con acceso a rutas de larga distancia y conexiones dentro de una comunidad cerrada, lo que orientó la búsqueda hacia el sector del transporte de carga.

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“La información identificaba al narcotraficante como ‘Camy’ y lo describía como un hombre Sikh involucrado en el transporte de larga distancia”, precisó una declaración jurada del FBI, reproducida por The Fresno Bee. El documento añadió que el sospechoso trabajaba con una red de otros camioneros Sikh para trasladar narcóticos.

El Central Valley High Intensity Drug Trafficking Area Task Force (CVC HIDTA) identificó a Singh como objetivo de la pesquisa.

Los fiscales federales informaron que las órdenes de allanamiento, firmadas el 13 de agosto, abarcaban al imputado, su vivienda y el restaurante.

Una carpa negra con la inscripción CVC HIDTA cobija una mesa de atención a varias personas, junto a una patrulla policial al aire libre
El Central Valley High Intensity Drug Trafficking Area Task Force es una unidad interagencial creada para combatir el tráfico de drogas en una de las regiones con mayor flujo de narcóticos del país (CVC HIDTA)

El operativo que dejó al descubierto el arsenal

El 18 de agosto, agentes federales siguieron a Singh desde el restaurante hasta su domicilio y luego realizaron registros simultáneos en ambos lugares. En la vivienda, los investigadores hallaron aproximadamente 13,8 kilogramos (más de 30 libras) de metanfetamina, tal como informó The Fresno Bee.

Otros 4,9 kilogramos (casi 11 libras) de la misma sustancia fueron encontrados en el interior del Hyundai Sonata de Singh, estacionado frente al local. La droga estaba distribuida en cinco bolsas plásticas transparentes. Además, se incautó una pistola semiautomática.

El Departamento de Justicia difundió fotografías del operativo que muestran dos armas de mano —una de ellas con marco de color verde azulado— y bolsas con una sustancia cristalina identificada como metanfetamina.

Ante los investigadores, Singh declaró que no había vendido metanfetamina durante aproximadamente dos meses y sostuvo que guardaba la droga a pedido de un amigo, de acuerdo con lo consignado por The Fresno Bee.

Dos bolsas de plástico transparente con cierre hermético llenas de sustancia cristalina dentro de una bolsa de papel marrón
La metanfetamina incautada estaba distribuida en tres locaciones distintas: el domicilio, el vehículo y el restaurante, lo que sugiere un esquema de almacenamiento deliberadamente fragmentado (U.S. Attorney’s Office for the Eastern District of California)

La cadena de pizzerías deslindó responsabilidades

La empresa matriz de Round Table Pizza, FAT Brands, se desvinculó rápidamente del caso. Erin Mandzik, directora sénior de comunicaciones corporativas, aseguró ante The Fresno Bee que el local era de propiedad y operación independiente.

Mandzik también señaló que los dueños locales no tenían conocimiento de las actividades ilegales y que cooperaban de manera plena con las autoridades.

Logotipo en blanco y negro con el texto FAT BRANDS en letras mayúsculas y el lema FRESH AUTHENTIC TASTY en la parte inferior
FAT Brands cotiza en el Nasdaq y opera más de 1.200 restaurantes en todo el mundo bajo marcas como Round Table Pizza, Fatburger y Johnny Rockets, entre otras (Fat Brands Inc.)

El restaurante de Dinuba figura actualmente como cerrado de forma permanente en Google Maps.

La investigación también detectó vínculos con una red más amplia. Los fiscales determinaron que un grupo de camioneros transportaba cientos de kilogramos de cocaína desde México hacia territorio estadounidense para un cartel mexicano no identificado. Singh, sin embargo, no enfrenta cargos relacionados con cocaína.

Los investigadores no lograron identificar públicamente al cartel mexicano para el que habría operado la red de transporte de cocaína vinculada al caso (REUTERS/José Luis González/Archivo)
Los investigadores no lograron identificar públicamente al cartel mexicano para el que habría operado la red de transporte de cocaína vinculada al caso (REUTERS/José Luis González/Archivo)

Cargos y próximos pasos en el proceso judicial

El gran jurado federal imputó a Singh por distribución de metanfetamina, posesión con intención de distribuir y tenencia de un arma de fuego en el marco de un delito de narcotráfico. En su comparecencia, se declaró no culpable.

La Fiscalía aclaró que los cargos son acusaciones y que el imputado goza de presunción de inocencia.

De ser hallado culpable, Singh enfrentaría una pena mínima de 10 años de prisión por los cargos de drogas, a los que se sumarían al menos 5 años adicionales por el cargo relacionado con armas de fuego.

Actualmente está en libertad, según precisó el diario. Su próxima audiencia en el tribunal federal está fijada para el 4 de noviembre.

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