Nanni Moretti regresa a Venecia 37 años después con una película a ritmo de los Rolling Stones y Bruce Springsteen: un drama romántico alejado de su estilo

Jasmine Trinca y Louis Garrel en 'Sucederá esta noche' de Nanni Moretti, a competición en el Festival de Venecia

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El director Nanni Moretti ha regresado al Festival de Venecia con Sucederá esta noche, un drama romántico protagonizado por Louis Garrel y Jasmine Trinca que convierte los encuentros aplazados, las crisis familiares y el paso de los años en el eje de una historia de amor que se extiende durante casi dos décadas.

La película dura 103 minutos, compite en Venecia y sigue a Matteo y Greta a lo largo de cerca de 20 años, entre ciudades como Roma, Oslo, Turín, San Sebastián y Bombay. El guion parte de la colección de relatos Hungry Heart, del escritor israelí Eshkol Nevo, y ha sido adaptado por Moretti junto a Valia Santella y Federica Pontremoli.

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El cineasta italiano vuelve al festival veneciano 37 años después de Vaselina Roja y lo hace con un terreno nuevo dentro de su filmografía: el romance como género central. El propio director explicó en rueda de prensa que, tras años repitiendo que quería seguir haciendo “la misma película, pero cada vez más bella”, acabó decidiendo que quería probar cosas distintas y que, en esta ocasión, imaginó con sus guionistas “una historia de amor bastante poderosa”.

Nanni Moretti junto a Louis Garrel y Jasmine Trinca en la presentación en Venecia de 'Sucederá esta noche'. REUTERS/Yara Nardi

La trayectoria de Moretti sostiene esa expectativa. El director, de 73 años, ha competido nueve veces en Cannes y ha firmado títulos como Caro Diario, La habitación del hijo, Palma de Oro en 2001, Il caimano y Habemus Papam, obras que han combinado sátira política, observación autobiográfica y un humor seco que suele convivir con corrientes más sombrías.

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Una historia romántica a lo largo del tiempo

La película arranca presentando en paralelo a sus dos protagonistas, dos veinteañeros sumidos en crisis sentimentales en puntos distintos del mundo. Matteo acaba de tener un hijo en Oslo con su pareja noruega, que le abandona cuando decide volver a Roma para estar más cerca de su madre italiana. Greta vive en India cuando su novio expatriado le propone matrimonio de forma inesperada, lo que la obliga a preguntarse si realmente quiere casarse.

El relato salta siete años y organiza uno de sus encuentros decisivos en una pista de tenis de Roma. Matteo juega con su hermano cuando Greta, que está a punto de casarse con otro hombre, aparece con el vestido de novia desde el jardín contiguo y se une a un partido rápido. A partir de ahí, la historia encadena nuevos cruces, retrasos y oportunidades perdidas durante más de una década.

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Jasmine Trinca y Nanni Moretti durante el rodaje de 'Sucederá esta noche'

La crítica especializada sitúa ahí la apuesta de Moretti: una acumulación de coincidencias, nacimientos, enfermedades, muertes, matrimonios frustrados y carreras que empiezan y terminan, todo ello encaminado hacia una relación que tarda años en consumarse. Esa estructura empuja al director hacia un melodrama abierto, un territorio al que solo se había aproximado de forma parcial en títulos como La habitación del hijo.

Screen Daily coincide en que la película asume sin disimulo su condición melodramática y subraya una escena central: un baile íntimo de la pareja al ritmo de She’s a Rainbow, de los Rolling Stones, que se expande por una calle romana bañada por la luz del atardecer hasta convertirse en una secuencia ‘coreografiada’ de aire colectivo. Para esa cabecera, ese momento resume la idea de que el amor puede iluminar un barrio entero y concentra lo mejor de un filme. Otro de los grandes momentos musicales incluye también a Bruce Springsteen.

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Trailer de "El sol del futuro", por Nanni Moretti

La crítica también destaca varios elementos formales. La música corre a cargo de Alberto Iglesias, habitual colaborador de Pedro Almodóvar, y la película despliega localizaciones en Roma, Turín, Oslo y San Sebastián. La fotografía es de Francesco Di Giacomo, la dirección artística de Alessandro Vannucci y el montaje de Clelio Benevento.

El regreso de Moretti junto a la actriz Jasmine Trinca tiene además un valor biográfico dentro de su cine. La intérprete debutó con él en La habitación del hijo en 2001, cuando tenía 18 años, y volvió después a trabajar con el director en Il caimano. En Venecia, Trinca aseguró que había sido “muy emocionante” reunirse con él y añadió: “Nanni es la persona que forjó mi idea de cine. No consiste en ponerse delante de la cámara con afectación o con pose”.

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“El método Moretti”

La otra novedad de peso es la primera colaboración con Louis Garrel, actor y director francés conocido por títulos como Soñadores o Mujercitas. En la misma comparecencia, Garrel relató en tono de broma lo que llamó “el método Moretti”. Contó que, para una escena en la que debía jugar al baloncesto, llegó al rodaje y encontró al director en la pista. Moretti cogió el balón, encestó al primer intento con las cámaras ya grabando y le dijo: “Esto es lo que quiero que hagas”. Tras 25 tomas fallidas, añadió el actor, el director pidió al equipo que le enseñara su propio lanzamiento.

Entre los secundarios figuran Angela Finocchiaro, Elena Lietti, Antonio De Matteo, Andrea Lattanzi, Hippolyte Girardot, Pietro Ragusa y Paolo Sassanelli. La producción tiene participación española a cargo de Bteam Prods. e Irusoin y se estrenará en nuestro país el 25 de diciembre.

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