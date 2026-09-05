Controles, cierres y restricciones en Dallas por la convención de mitad de mandato republicana

Dallas aplicará controles, cierres y restricciones por la convención republicana de mitad de mandato en el American Airlines Center (Captura de video)

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Dallas se prepara para una convención republicana con fuerte despliegue de seguridad en torno al American Airlines Center, donde la próxima semana se realizará la reunión de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano. El operativo incluirá controles de acceso, cierres de calles, restricciones para peatones y vehículos, y una zona de exclusión aérea, de acuerdo con lo informado por CBS Texas.

La cobertura de seguridad empezará antes del inicio formal del encuentro y afectará especialmente al área de Victory Park, en el centro de Dallas. La convención se desarrollará durante dos jornadas y reunirá a dirigentes, militantes y delegados republicanos, con la expectativa de una alta concurrencia por la presencia del presidente Donald Trump y del vicepresidente J.D. Vance, quienes, tal y como indicó el medio, participarán de un acto previsto para el miércoles.

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El perímetro de seguridad comenzará a operar desde el lunes en Victory Park

El operativo de seguridad en Victory Park comenzará el lunes antes del inicio formal de la convención republicana en Dallas (Captura de video)

Las autoridades federales y locales ya comenzaron a instalar carpas e infraestructura alrededor del estadio para poner en marcha el esquema de seguridad. Christina Foley, jefa de la oficina del Servicio Secreto de Estados Unidos en Dallas, aseguró que el plan se diseñó en coordinación con socios locales, estatales y federales.

“Estamos construyendo un plan integral de colaboración con nuestros socios locales, estatales y federales para garantizar que este lugar sea seguro”, afirmó Foley en declaraciones recogidas por CBS Texas. La funcionaria remarcó además que el operativo se organiza como si se tratara de un evento de gran escala, dado el impacto que tendrá sobre la circulación en el centro de la ciudad.

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A partir del lunes, las personas que vivan o trabajen dentro del perímetro asegurado deberán atravesar un puesto de control o una revisión de seguridad para ingresar. Ese requisito alcanzará tanto a quienes entren a pie como a quienes lo hagan en automóvil. Además, deberán presentar una identificación o algún documento que justifique su presencia en la zona.

Habrá demoras, restricciones y controles para residentes, trabajadores y servicios

Residentes y trabajadores del perímetro de seguridad en Dallas deberán pasar controles y mostrar identificación para ingresar a Victory Park (Captura de video)

Aunque los negocios y edificios residenciales seguirán abiertos, el acceso estará condicionado por las medidas de seguridad. Foley advirtió que habrá “restricciones, demoras y cierres”, y explicó que ese esquema busca que quienes no necesiten acercarse al área evalúen directamente evitarla. En español, su mensaje fue: “Va a haber restricciones, va a haber demoras y va a haber cierres; eso le da a la gente la oportunidad de decidir si realmente necesita ir a esa zona”.

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El medio precisó que también se verán afectados los servicios de transporte por aplicación y las entregas de comida, que estarán restringidos mientras el perímetro permanezca activo. Los controles se mantendrán hasta la medianoche del 11 de septiembre, una fecha que marca el final del dispositivo anunciado por las autoridades.

En cuanto a la ubicación de los accesos, los puestos de control estarán situados en Payne Street, sobre el lado este del estadio, y en otros dos puntos de Victory, uno al norte y otro al sur del recinto. Vecinos consultados por el canal local expresaron incomodidad por el esquema, aunque varios admitieron que esperaban medidas de este tipo por la magnitud del evento.

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Uno de ellos, Bradley Lambert, dijo que no estaba entusiasmado con las restricciones, pero consideró que eran previsibles. Otro residente del barrio señaló que comprendía la presencia reforzada de seguridad, aunque manifestó reparos sobre la exigencia de mostrar documentación para ingresar.

El operativo contempla protestas y una prohibición de vuelos durante la convención

El dispositivo también prevé posibles manifestaciones. De acuerdo con la policía de Dallas, el lugar público más cercano al American Airlines Center donde podrán concentrarse manifestantes será Pike Park. Sin embargo, algunos grupos comunitarios están promoviendo una convocatoria distinta para el 10 de septiembre, último día de la convención.

Entre ellos aparece la organización We the People TX, cuya representante Jasmin Flores sostuvo, en declaraciones difundidas por CBS Texas, que la protesta busca expresar una defensa del sistema democrático. Traducida al español, su frase fue la siguiente: “Estamos organizando esta movilización para alzar la voz y dejar en claro que nuestra democracia le pertenece al pueblo”.

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A ese cuadro se suma una restricción adicional en el espacio aéreo. Las fuerzas de seguridad informaron que durante la convención regirá una zona de exclusión aérea que prohibirá tanto el vuelo de aeronaves tripuladas, incluidos helicópteros, como el uso de drones. La medida apunta a blindar el área del evento en medio de la llegada de miles de asistentes y de la participación de las máximas figuras del oficialismo republicano.

Con el escenario ya en preparación y los accesos bajo vigilancia desde comienzos de la semana, el centro de Dallas entrará en un régimen excepcional de circulación y seguridad hasta el cierre de la convención republicana, previsto para el 11 de septiembre.

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