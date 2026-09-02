Estados Unidos

Vandalizaron la estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama de Hollywood y será reemplazada por una nueva

A una semana del fallecimiento de la cantante country, el homenaje ubicado en Los Ángeles apareció con rayones oscuros sobre su nombre. La nueva placa estará disponible el 4 de septiembre

Una estrella rosa sobre el suelo con el nombre Dolly Parton rayado en negro junto a una mujer rubia con ropa blanca
La Cámara de Comercio de Hollywood informó que la reparación de la estrella de Dolly Parton ya estaba prevista por fisuras previas en la placa (Imagen Ilustrativa Infobae/@wildsheroams.life/REUTERS).
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Una semana después de la muerte de Dolly Parton, su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood fue retirada para ser reemplazada tras un acto de vandalismo que dejó rayones oscuros sobre el nombre de la cantante.

El episodio ocurrió en Los Ángeles, sobre la estrella ubicada en el 6712 de Hollywood Boulevard, donde en los días posteriores al fallecimiento de la artista se había formado un memorial con flores, tarjetas y otros homenajes.

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De acuerdo con Ana Martinez, vocera de la Cámara de Comercio de Hollywood, las tareas de reparación ya estaban previstas porque la placa presentaba fisuras previas.

Según explicó Martinez en declaraciones recogidas por ABC7, el lugar había sido despejado para avanzar con esos trabajos cuando alguien rayó el nombre de la cantante.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron varias marcas oscuras sobre la inscripción, con un daño que, de acuerdo con Billboard, no parecía aleatorio.

El daño apareció sobre la estrella de Dolly Parton en Hollywood Boulevard, donde se había armado un memorial con flores y tarjetas tras su muerte (REUTERS/Mario Anzuoni).
El daño apareció sobre la estrella de Dolly Parton en Hollywood Boulevard, donde se había armado un memorial con flores y tarjetas tras su muerte (REUTERS/Mario Anzuoni).

Un video de una fan registró los daños

Una mujer identificada como Lore Corona publicó un video en redes sociales en el que mostró el estado de la estrella poco antes de dejar flores junto a sus hijas.

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Alguien decidió hacer esto unos 10 minutos antes de que llegáramos”, afirmó.

Corona agregó en la descripción del video que un trabajador de limpieza presente en la zona le contó que una mujer pateó las velas dejadas en el memorial y que luego habría usado fragmentos de una de ellas para rayar la superficie.

En el mismo texto, relató que otro hombre se robó las flores que estaban en el lugar, informó The Hollywood Reporter.

El recambio de la placa estará listo el 4 de septiembre

El Hollywood Historic Trust, entidad que concede y mantiene las estrellas del paseo, señaló en una publicación de Instagram que se sentía “orgulloso de honrar el legado de Dolly Parton con el reemplazo de su estrella”.

Al mismo tiempo, anunció que la nueva placa estará disponible para el público este viernes 4 de septiembre.

La artista había recibido la estrella el 14 de junio de 1984, en una ceremonia compartida con Sylvester Stallone durante la promoción de la película Rhinestone. Ese reconocimiento fue el que resultó dañado y luego retirado, reportó Billboard.

Parton recibió una segunda estrella en 2018 junto a Emmylou Harris y Linda Ronstadt por su trabajo en el grupo informal Trio.

Acera acordonada con cinta amarilla que rodea una estrella rosa en reparación y varias herramientas de construcción
El Hollywood Historic Trust anunció que la nueva estrella de Dolly Parton en el Paseo de la Fama estará disponible para el público el 4 de septiembre (Instagram: @hollywoodhistorictrust).

Tras su fallecimiento, Dolly Parton recibió tributos masivos y un récord de escuchas

Dolly Parton murió en Nashville el martes 25 de agosto, a los 80 años. Su deceso fue comunicado por su sobrino en un emotivo video en redes sociales, sin precisar la causa de muerte.

Posteriormente, sus representantes revelaron a la revista PEOPLE que la artista enfrentó una “breve lucha contra el cáncer”, aunque no se especificó el tipo.

En el mismo mensaje, su equipo escribió: “Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar”.

Dolly Parton recibió su primera estrella en Hollywood en 1984 y obtuvo una segunda en 2018 (Foto AP/John Russell).
Dolly Parton recibió su primera estrella en Hollywood en 1984 y obtuvo una segunda en 2018 (Foto AP/John Russell).

Tras conocerse la noticia, colegas, excompañeros de trabajo y amistades de larga data homenajearon a la artista country, entre ellos Miley Cyrus, Taylor Swift, Jane Fonda, Celine Dion, Beyoncé, Reba McEntire y Kevin Costner.

Asimismo, según datos de Luminate difundidos por Associated Press, un día después de su fallecimiento, su catálogo alcanzó 79,7 millones de reproducciones globales de audio bajo demanda y se convirtió en la artista más escuchada del mundo.

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