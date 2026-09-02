Retiran suplemento para adelgazar por contener sustancias no declaradas vinculadas con convulsiones y problemas cardíacos

La FDA informó el retiro en Estados Unidos de Lipofit Extreme Fat Burner 2.0 tras detectar fluoxetina y DNP no declarados en la etiqueta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La empresa Ana Salazar Modela Tu Cuerpo Inc. retiró del mercado estadounidense el suplemento Lipofit Extreme Fat Burner 2.0 después de que un análisis de laboratorio de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) detectara fluoxetina y 2,4-dinitrofenol, conocido como DNP, que no figuraban en su etiqueta. El producto se promocionaba para la pérdida de peso y se vendía por internet de forma directa a consumidores.

El retiro incluye las unidades del lote 25M12F, con fecha de vencimiento en septiembre de 2027. La compañía anunció la medida el 27 de agosto de 2026 y la FDA publicó el comunicado el 31 de agosto. El producto se presentaba en dos tipos de tabletas: las AM, para el día, y las PM, para la noche.

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La alerta identifica riesgos que incluyen náuseas, vómitos, convulsiones, alteraciones cardíacas y paro cardíaco. La empresa afirmó que no había recibido informes conocidos de eventos adversos asociados con este retiro hasta la fecha de su anuncio, aunque pidió a quienes hayan tenido problemas después de consumirlo que consulten a un profesional de la salud.

¿Qué suplemento para bajar de peso retiró la FDA en Estados Unidos?

El producto alcanzado por la medida es Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, un suplemento dietario destinado a la pérdida de peso. La marca comercial es Lipofit y la empresa responsable del retiro es Ana Salazar Modela Tu Cuerpo Inc., radicada en Davie, Florida.

El comunicado difundido por la FDA señala que el producto se distribuyó en Estados Unidos mediante ventas online directas a consumidores individuales. No detalla cuántas unidades llegaron al mercado ni los sitios web a través de los cuales se realizaron las operaciones.

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La compañía indicó que suspendió la venta y la promoción del producto afectado. También informó que puso en cuarentena todo el inventario restante bajo su control, con el objetivo de impedir que otras unidades sean comercializadas.

Los consumidores pueden identificar los envases retirados por el número de lote 25M12F y la fecha de vencimiento 09/2027. La advertencia se refiere específicamente a esas unidades y no informa sobre otros lotes ni otras presentaciones de la marca.

La empresa pidió que las personas que conservan el producto dejen de usarlo de inmediato. También solicitó mantenerlo separado de niños y de otras personas, además de no venderlo, regalarlo ni transferirlo.

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Ana Salazar Modela Tu Cuerpo Inc. retiró del mercado el suplemento Lipofit Extreme Fat Burner 2.0, vendido online para la pérdida de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sustancias encontró la FDA en Lipofit Extreme Fat Burner 2.0?

El análisis de laboratorio de la FDA detectó fluoxetina no declarada en las tabletas AM de Lipofit Extreme Fat Burner 2.0. La fluoxetina es un principio activo presente en medicamentos aprobados por la agencia para tratar condiciones como depresión, bulimia y trastorno obsesivo-compulsivo.

La etiqueta del suplemento no informaba la presencia de esa sustancia. El comunicado tampoco precisa la cantidad de fluoxetina que fue detectada en las tabletas para uso diurno.

En las tabletas PM, destinadas al uso nocturno, el laboratorio encontró 2,4-dinitrofenol (DNP) sin declarar. La FDA describe al DNP como una sustancia tóxica que se utiliza como pesticida, colorante, preservante de madera y herbicida.

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La agencia federal indicó que el DNP se comercializa de forma ilegal como producto para bajar de peso y que no está aprobado por la FDA para ningún uso. El texto no especifica la concentración hallada en el suplemento ni el período durante el cual el compuesto pudo haber estado presente en las unidades afectadas.

Según el comunicado, los productos que contienen fluoxetina y DNP no pueden venderse como suplementos dietarios. La empresa sostuvo que, por esa razón, Lipofit Extreme Fat Burner 2.0 constituye un medicamento nuevo no aprobado, cuya seguridad y eficacia no fueron establecidas.

¿Cuáles son los riesgos de tomar un suplemento con fluoxetina y DNP?

La compañía advirtió que la presencia conjunta de fluoxetina y DNP puede causar una variedad de reacciones graves y potencialmente mortales. Entre los síntomas mencionados figuran náuseas, vómitos, sudoración, mareos y dolores de cabeza.

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El comunicado también enumera problemas peligrosos del ritmo cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca y paro cardíaco. La empresa señaló que un paro cardíaco puede provocar muerte súbita.

La lista de efectos posibles incluye convulsiones, sangrado anormal y pensamientos suicidas. La fuente no establece qué cantidad del producto sería necesaria para generar esas reacciones ni identifica grupos de población con mayor riesgo.

La advertencia menciona consecuencias vinculadas con la exposición prolongada. Entre ellas, figuran daños en los ojos, la piel, la médula ósea, el sistema nervioso y el corazón.

También se incluyen el aumento peligroso de la temperatura corporal y la respiración acelerada. La empresa indicó que el peligro de episodios cardíacos fatales puede incrementarse si el suplemento se combina con determinados medicamentos, aunque no precisó cuáles.

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Las personas que hayan experimentado problemas que puedan estar relacionados con el uso del producto deben comunicarse con su médico u otro profesional de la salud. Esa recomendación figura en el aviso difundido por la FDA junto con las instrucciones para interrumpir el consumo.

La FDA advirtió que la fluoxetina y el DNP en un suplemento para bajar de peso pueden causar náuseas, convulsiones, alteraciones cardíacas y paro cardíaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer quienes compraron Lipofit Extreme Fat Burner 2.0?

Quienes adquirieron el suplemento del lote retirado deben contactar a Ana Salazar Modela Tu Cuerpo Inc. para conocer el procedimiento de disposición o devolución. La compañía pidió expresamente que los consumidores no envíen el producto por correo ni lo desechen antes de recibir esas indicaciones.

La empresa proporcionó el número telefónico (954) 305-1004 y el correo electrónico yandrydy@gmail.com para responder consultas sobre las unidades afectadas. El comunicado no detalla si habrá reembolso ni establece un plazo para que los compradores se contacten.

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La FDA recordó que los consumidores pueden notificar reacciones adversas o problemas de calidad a través de MedWatch, su programa de reporte de eventos relacionados con productos regulados. El sistema permite presentar informes por internet, correo postal o fax.

La agencia publica este tipo de anuncios como servicio público cuando una empresa comunica un retiro, una retirada del mercado o una alerta de seguridad. La FDA aclara que la difusión del comunicado no implica respaldo al producto ni a la compañía.

El retiro se realiza con conocimiento de la FDA y alcanza a los consumidores que recibieron el suplemento por ventas online dentro de Estados Unidos. La medida se concentra en impedir el uso, la transferencia y una eventual nueva distribución de las unidades identificadas con el lote 25M12F.

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