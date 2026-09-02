Estados Unidos

Una bebé recién nacida fue hallada muerta al costado de una ruta en California: buscan al padre acusado de incesto y a su hija

Las autoridades del condado de Monterey emitieron una orden de arresto contra el hombre de 38 años y la adolescente de 14, ambos acusados de asesinato, tras el hallazgo del cuerpo con signos de lesiones traumáticas

Varios vehículos estacionados junto a un cerco gris en un camino de tierra y un memorial con flores, velas y juguetes en el suelo
El cuerpo de una recién nacida fue hallado el 1 de agosto en Struve Road, al norte del condado de Monterey, California, junto a un campo de frutillas (KRON 4)
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El cuerpo de una recién nacida fue hallado el 1 de agosto a las 8:30 de la mañana en la banquina de Struve Road, al norte del condado de Monterey, California, junto a un campo de frutillas.

Los bomberos que respondieron al llamado confirmaron la muerte en el lugar. Un examen forense posterior determinó que la bebé, a quien las autoridades llamaron como “Baby Angelita”, presentaba signos de lesiones traumáticas.

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La investigación del Departamento del Sheriff del Condado de Monterey (MCSO, por sus siglas en inglés) estableció que una adolescente de 14 años dio a luz en ese tramo de la carretera y dejó a la recién nacida en el suelo antes de abandonar el lugar.

Debido a esto, la menor es sospechosa de asesinato y las autoridades emitieron una orden de arresto en su contra. Mientras que su padre, Sergio Gálvez Pérez, de 38 años, enfrentará seis cargos por delitos graves: incesto, actos lascivos con una menor de 14 años, actos lascivos con una menor de edad, relaciones sexuales ilegales, ocultamiento de un menor y puesta en peligro de un menor.

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En las revisiones realizadas durante las últimas horas, las autoridades determinaron que Pérez es el padre biológico tanto de la adolescente como de la bebé fallecida.

Un hombre con cabello oscuro viste una camiseta deportiva blanca con detalles amarillos y granates sobre un fondo gris
Sergio Gálvez Pérez, de 38 años, enfrenta seis cargos graves y las autoridades lo identificaron como el padre biológico de la adolescente y de la bebé fallecida (Monterey County Sheriff’s Office)

Pérez es acusado de ocultar a la menor y de impedir que la policía la encuentre

La Sheriff del condado de Monterey, Tina Nieto, explicó en una conferencia de prensa que la investigación involucra a dos menores, lo que limita la cantidad de detalles que pueden divulgarse públicamente.

Al describir a la adolescente, la oficial fue directa: “En el centro de este caso hay dos niños: Baby Angelita, que perdió la vida, y una niña de 14 años que ahora es objeto de una serie de acusaciones vinculadas a la muerte de un bebé, y que también es víctima por el abuso sexual de su propio padre”.

Las autoridades creen que Pérez mantiene a la adolescente oculta y obstaculiza activamente su localización por parte de las fuerzas del orden. Durante esa misma conferencia, Nieto se dirigió directamente al sospechoso prófugo. “Tienes que entregarte”, sentenció la sheriff.

Tres oficiales vestidos de uniforme permanecen junto a un podio y a un panel con cuatro fotografías durante un anuncio público
La sheriff Tina Nieto afirmó que la adolescente de 14 años también es víctima de abuso sexual de su propio padre y señaló que Pérez la mantiene oculta (Monterey County Sheriff’s Office)

La madre biológica de la adolescente ya fue detenida

En el marco de la investigación, el MCSO arrestó a Ofelia Garcia Ortega, de 36 años, residente de Castroville/Salinas, por sospecha de puesta en peligro de un menor.

Nieto confirmó que Ortega es la madre biológica de la adolescente desaparecida. La mujer fue trasladada a la cárcel del condado de Monterey, pagó fianza y quedó en libertad.

La detención de Ortega fue uno de los primeros resultados concretos de la pesquisa. En un primer momento, las autoridades no revelaron su vínculo con el caso; fue recién en la conferencia de prensa del martes cuando la sheriff aclaró la relación familiar.

Tres agentes de policía permanecen junto a vehículos estacionados y una cinta de seguridad en un área cercada con alambre de púas
El Departamento del Sheriff del condado de Monterey arrestó a Ofelia Garcia Ortega, madre biológica de la adolescente, por sospecha de puesta en peligro de un menor (ABC 7)

Las cámaras Flock permitieron identificar un vehículo de interés en pocas horas

Un elemento central de la investigación fue el uso de cámaras Flock, un sistema de lectura automática de patentes instalado en distintos puntos del condado.

Según informó el MCSO, los detectives utilizaron esa tecnología para identificar un vehículo vinculado a la investigación. En menos de 53 horas, los investigadores lograron asociar ese vehículo con los individuos de interés para la causa, de acuerdo con lo informado por ABC 7.

Nieto valoró el uso de esas herramientas: “Proporcionarles a nuestros detectives herramientas investigativas efectivas fortalece su capacidad para resolver crímenes y proteger a nuestras comunidades”.

Las cámaras Flock generaron controversia en California y otros estados durante las últimas semanas, por las preocupaciones que suscitan en materia de privacidad.

Un automóvil gris estacionado a un costado de una carretera asfaltada bajo la niebla, junto a un poste de madera y una señalización
Las cámaras Flock permitieron identificar en menos de 53 horas un vehículo de interés en la investigación, en medio de la controversia por la privacidad en California (KRON 4)

Por otra parte, Nieto enfatizó en que “cuando un bebé es asesinado, cuando una niña es violada y cuando hay un delincuente violento que debe ser encontrado, las horas importan para los detectives”.

Las autoridades del caso solicitaron que aquella persona que sepa del paradero del hombre de 38 años o la adolescente, debe llamar al 911 sin intentar acercarse o confrontarlos.

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