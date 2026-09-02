Estados Unidos

Tiroteo en una escuela primaria de Virginia: evacuaron a alumnos y activaron un amplio despliegue policial

Las autoridades evacuaron a estudiantes y personal. La reunificación con las familias se organizó en una iglesia cercana

Una escuela primaria de Waynesboro, Virginia, fue evacuada tras un tiroteo reportado que activó un operativo policial y el cierre preventivo de otros centros educativos (Captura de video)
Una escuela primaria de Waynesboro, Virginia, fue evacuada tras un tiroteo reportado que activó un operativo policial y el cierre preventivo de otros centros educativos (Captura de video)
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Una escuela primaria de Waynesboro, en el estado de Virginia, fue evacuada este miércoles después de que las autoridades intervinieran por un tiroteo reportado en el establecimiento, en un episodio que activó un amplio despliegue policial y obligó además al cierre preventivo de otros centros educativos de la zona.

Tanto medios locales como autoridades citadas por la prensa estadounidense afirmaron que la situación quedó contenida en pocas horas y que los estudiantes y el personal fueron puestos a salvo.

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La información disponible hasta ahora sigue siendo parcial y proviene de distintos reportes de la prensa de Estados Unidos. Fox Carolina y KPTV, que replicaron un despacho de Gray News, indicaron que el hecho ocurrió en la escuela identificada como Westwood Elementary School.

Las autoridades dijeron que la escena quedó asegurada

Las autoridades de Waynesboro informaron que la escena en la escuela primaria quedó contenida y asegurada poco después de las 10 de la mañana (Captura de video)
Las autoridades de Waynesboro informaron que la escena en la escuela primaria quedó contenida y asegurada poco después de las 10 de la mañana (Captura de video)

De acuerdo con los reportes difundidos por Gray News y retomados por otros medios, el Departamento de Policía de Waynesboro intervino ante una situación de emergencia en la escuela. Un hospital local aseguró que en el lugar se había producido un tiroteo, aunque por el momento no trascendieron precisiones oficiales sobre heridos, víctimas fatales ni detenidos.

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La Oficina del Sheriff del condado de Augusta sostuvo que el incidente estaba “contenido y asegurado” hacia las 10:23 de la mañana, hora del Este. Esa declaración fue reproducida por los medios que siguieron el caso en tiempo real y marcó uno de los primeros mensajes oficiales destinados a ordenar la respuesta de las familias y del resto de la comunidad educativa.

El sheriff del condado, Donald Smith, afirmó además que “los estudiantes y el personal fueron evacuados de forma segura”, tal y como recogieron las publicaciones periodísticas.

Las familias fueron derivadas a una iglesia cercana para reencontrarse con los alumnos

La reunificación de las familias con los alumnos fue organizada en la Iglesia Presbiteriana Westminster, cerca de la escuela de Waynesboro (Captura de video)
La reunificación de las familias con los alumnos fue organizada en la Iglesia Presbiteriana Westminster, cerca de la escuela de Waynesboro (Captura de video)

A medida que avanzó el operativo, las autoridades escolares y policiales organizaron un punto de reunificación en la Iglesia Presbiteriana Westminster, ubicada en las cercanías. Según informó la cobertura de Gray News, ese fue el sitio elegido para que las familias pudieran reencontrarse con los alumnos una vez completada la evacuación.

Al mismo tiempo, los funcionarios pidieron a los padres que no se acercaran directamente a la escuela. La razón, según explicaron las autoridades citadas por la prensa, fue mantener despejadas las vías de acceso para permitir el movimiento de los servicios de emergencia y el traslado ordenado de los estudiantes.

Otros colegios del distrito quedaron bajo encierro preventivo

La situación en la primaria también impactó en el resto del sistema educativo local. Autoridades de Augusta County Public Schools señalaron, en declaraciones reproducidas por la prensa, que otras escuelas del distrito fueron colocadas bajo lockdown preventivo durante la mañana. En español, esa medida equivale a un encierro o resguardo interno para limitar movimientos mientras persiste una amenaza o una posible amenaza externa.

Hasta el momento, ninguna de las coberturas en desarrollo aportó una reconstrucción completa sobre lo ocurrido dentro de la escuela ni sobre el origen exacto de los disparos. Tampoco se publicaron identidades de posibles implicados ni balances médicos oficiales.

Al mismo tiempo, todavía sigue sin confirmación pública el dato más sensible del caso: si hubo personas heridas o fallecidas. Con el correr de las horas, se espera que las autoridades de Virginia y las fuerzas intervinientes ofrezcan más precisiones sobre este hecho que conmocionó a la comunidad escolar de Waynesboro.

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