Estados Unidos

Tarifa reducida de la MTA en Nueva York: cómo solicitar el descuento para que mayores de 65 paguen USD 1,50 en metro y autobús local

Una iniciativa destinada a facilitar los traslados diarios de personas mayores en la red urbana. El esquema apunta a ampliar el acceso a servicios esenciales en la ciudad

Fila de molinetes de metal en el metro de Nueva York. Una persona de camisa rayada y pantalón blanco toca un lector digital con una tarjeta
La tarifa reducida de la MTA permite a mayores de 65 años y personas con discapacidades pagar la mitad del pasaje en parte del transporte público de Nueva York (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit)
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La tarifa reducida de la MTA permite que las personas de 65 años o más y los pasajeros con discapacidades que cumplan los requisitos paguen la mitad del valor habitual en parte de la red de transporte público de Nueva York. El beneficio se integra al sistema OMNY, que habilita viajes sin cargo después de alcanzar un límite semanal de pagos.

En el metro, el ferrocarril de Staten Island y los autobuses locales, de recorrido limitado y Select Bus Service, los usuarios registrados abonan USD 1,50 por viaje, frente a la tarifa general de USD 3. El descuento se aplica a cualquier hora del día.

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La medida también contempla a personas con ceguera o pérdida auditiva, discapacidades motrices, cognitivas u otras discapacidades físicas. Pueden acceder, además, quienes reciben la Renta de Seguridad Complementaria por enfermedad mental grave y los beneficiarios de Medicare por motivos distintos de la edad.

Descuentos en autobuses exprés y trenes de cercanías

Una persona con un blazer lila toca un teléfono inteligente sobre un lector de pago de torniquete con una pantalla azul que muestra "GO" y luces verdes
La tarifa reducida en autobuses exprés de la MTA es de USD 3,60 fuera de las horas pico de los días laborables, que van de 6:00 a 10:00 y de 15:00 a 19:00 (MTA New York City Transit )

En los autobuses exprés, la tarifa reducida es de USD 3,60 fuera de las horas pico de los días laborables. La franja de mayor demanda se extiende de 6:00 a 10:00 y de 15:00 a 19:00.

El programa también permite ahorrar hasta el 50% sobre el precio completo de determinados billetes de ida en hora punta del Long Island Rail Road y del Metro-North Railroad. La reducción se aplica a los pasajeros incorporados al sistema de tarifa reducida.

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Para recibir el beneficio por discapacidad, los solicitantes deben presentar documentos que respalden su condición. La MTA evalúa cada caso según los requisitos previstos para el programa.

Los adultos mayores, en cambio, deben acreditar su edad con una identificación válida. La documentación requerida puede presentarse al iniciar el trámite en un centro de atención, una unidad móvil o por correo.

Cómo funciona el tope semanal de OMNY

Terminal de pago OMNY con pantalla azul. Muestra logo OMNY, icono de pago sin contacto, 'TAP HERE' y logos de tarjetas de crédito y monederos digitales
El tope semanal de OMNY para usuarios con tarifa reducida es de USD 17,50 en metro y autobuses elegibles, y después de 12 viajes los trayectos restantes de siete días son gratuitos (Marc A. Hermann/MTA New York City Transit)

La tarjeta OMNY de tarifa reducida permite abonar el viaje con un toque en los lectores instalados en el transporte público. Los usuarios pueden cargar saldo en línea mediante una cuenta gratuita y consultar su historial de traslados y cobros.

El sistema conserva los transbordos gratuitos disponibles con MetroCard. Para que el traslado adicional no tenga costo, el pasajero debe usar el mismo método de pago durante ambos tramos y realizar el segundo toque dentro de las dos horas posteriores al primero.

OMNY establece un límite semanal para los viajes elegibles en metro, autobuses locales, de recorrido limitado y Select Bus Service. Los pasajeros con tarifa reducida pagan como máximo USD 17,50 en un período de siete días.

Ese monto equivale a 12 viajes de USD 1,50. Una vez alcanzado el tope, los trayectos posteriores dentro de la misma ventana de siete días son gratuitos y el ciclo se reinicia con el siguiente período.

Para acumular los pagos hacia el límite semanal, se debe utilizar siempre el mismo medio. Una tarjeta física, su versión digital en un teléfono y una tarjeta OMNY son identificadas por separado, por lo que no comparten el registro de viajes.

Los autobuses exprés no forman parte del tope estándar de USD 17,50. Sin embargo, OMNY aplica un límite independiente de USD 67 para viajes en autobuses exprés, locales y metro durante siete días.

Dónde solicitar la tarjeta de tarifa reducida

La solicitud de la tarjeta OMNY de tarifa reducida de la MTA se realiza en centros de atención, unidades móviles o por correo, y los trámites postales de nuevos usuarios pueden demorar hasta tres meses (MTA)
La solicitud de la tarjeta OMNY de tarifa reducida de la MTA se realiza en centros de atención, unidades móviles o por correo, y los trámites postales de nuevos usuarios pueden demorar hasta tres meses (MTA)

La inscripción al programa no está disponible en línea. La MTA permite gestionar la solicitud de manera presencial en centros de atención al cliente y vehículos móviles de venta, o enviando los documentos por correo.

Las personas de 65 años o más deben presentar una identificación válida con foto, como una licencia de conducir, un pasaporte, una tarjeta IDNYC o una tarjeta de Medicare. Quienes pidan el descuento por discapacidad deben adjuntar la documentación específica exigida para su caso.

El centro de atención al cliente de la MTA situado en 3 Stone St., en Lower Manhattan, recibe solicitudes de lunes a viernes. Los adultos mayores también pueden realizar el trámite en estaciones seleccionadas o unidades móviles y, según el punto de atención, recibir su tarjeta OMNY de tarifa reducida el mismo día.

La gestión postal requiere descargar el formulario, completarlo, incluir una fotografía tipo carnet y adjuntar una copia del documento de identidad. Durante la transición de MetroCard a OMNY, las solicitudes de nuevos usuarios enviadas por correo pueden tardar hasta tres meses en procesarse antes de la entrega de la tarjeta.

Para obtener ayuda con el programa o con una MetroCard de tarifa reducida, la MTA indica llamar al 511 y seguir las instrucciones del sistema.

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