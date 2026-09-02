Ya están a la venta en Estados Unidos las monedas de USD 1 con la cara de Trump

La Casa de la Moneda fijó un tope de 150.000 rollos y 50.000 bolsas para esta primera tanda de venta (Departamento del Tesoro/Casa de la Moneda de Estados Unidos/vía REUTERS)

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La Casa de la Moneda de Estados Unidos puso a la venta este miércoles una moneda de USD 1 con el rostro del presidente Donald Trump, en el marco de los festejos por el 250° aniversario de la independencia del país.

La pieza puede circular como moneda de curso legal, aunque su valor de venta supera ampliamente su denominación nominal.

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El diseño fue aprobado por la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, cuyos miembros fueron designados por el propio Trump. En la cara principal figura el rostro del mandatario con traje y semblante serio, flanqueado por la inscripción “LIBERTY” y las fechas “1776 ~ 2026”, además de la leyenda “In God We Trust”.

En el reverso aparece el Gran Sello de los Estados Unidos, con el águila calva, flechas y una rama de olivo, junto a la leyenda en latín “E Pluribus Unum” —“de muchos, uno”—.

El presidente se convierte en el primer mandatario vivo en aparecer en una moneda de curso legal en Estados Unidos en más de un siglo (REUTERS/Jonathan Ernst)

La moneda genera una controversia legal que el Tesoro sorteó con una excepción

La legislación federal prohíbe de forma expresa la representación de un presidente vivo en la moneda estadounidense. El Código citado por CBS News es contundente: “Solo el retrato de una persona fallecida puede aparecer en la moneda y los valores de Estados Unidos”.

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Un portavoz del Departamento del Tesoro aclaró, no obstante, que la emisión se ampara en una ley de 2020 que habilita “diseños emblemáticos del semiquincentenario de Estados Unidos durante el período de un año que comienza el 1 de enero de 2026”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sostuvo en X que la pieza “honra el legado perdurable de la libertad y es un símbolo eterno de patriotismo”, y añadió que “celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos”.

Trump se refirió al proyecto en comentarios anteriores. La idea de estampar su cara en una moneda le resultó “muy inusual”, pero aclaró que se sentía “honrado” por el gesto, tal como informó AP.

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El secretario del Tesoro fue quien presentó oficialmente el diseño de la pieza en julio y gestionó la excepción legal que habilitó su producción (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

El precio de venta triplica el valor nominal de las piezas

La Casa de la Moneda ofrece el producto en dos presentaciones. Un rollo de 25 monedas tiene un precio de USD 61, mientras que una bolsa de 100 unidades cuesta USD 154,50.

Ambas opciones incluyen, de forma aleatoria, piezas especiales marcadas con la inscripción “July 4th”, acuñadas el 4 de julio —fecha del aniversario de la Declaración de Independencia—.

Cada hogar tiene un límite de dos pedidos, aunque la Casa de la Moneda informó que esa restricción se levanta a las 2 p.m. del jueves, hora del este.

Las piezas fueron acuñadas en Filadelfia y tienen acabado dorado, aunque no contienen oro en su composición (REUTERS/Rachel Wisniewski)

La iniciativa despertó críticas de legisladores de ambos partidos

La emisión generó cuestionamientos en el Congreso, tanto entre republicanos como entre demócratas.

Entre ellas, la del representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, quien objetó la medida y advirtió sobre posibles imitaciones sin valor.

El representante republicano fue uno de los pocos miembros de su propio partido en pronunciarse públicamente contra el lanzamiento (REUTERS/Al Drago)

La senadora Maggie Hassan, demócrata por New Hampshire, fue más directa y calificó las monedas de “ridículas y antiestadounidenses”.

“El pueblo estadounidense se merece un presidente que se preocupe más por poner dinero en los bolsillos de la gente que por poner su rostro en el dinero de la gente”, afirmó Hassan, según recogió The New York Times.

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La senadora demócrata por New Hampshire fue una de las voces más críticas dentro del Congreso tras el anuncio del lanzamiento (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

La moneda es parte de una política más amplia de Trump por dejar su huella en la historia

El lanzamiento se inscribe en una serie de iniciativas del gobierno para vincular la imagen de Trump a instituciones y símbolos nacionales.

Entre ellas figuran los intentos de colocar su nombre en el Centro Kennedy y en el Instituto de Paz de Estados Unidos, varios de los cuales enfrentan disputas judiciales.

El intento de renombrar el centro cultural forma parte de una serie de iniciativas frenadas por disputas judiciales que aún no tienen resolución (REUTERS/Daniel Heuer)

The New York Times también informó que la administración impulsa la creación de un billete de USD 250 con el retrato de Trump, y que este año se incorporó su firma a los nuevos billetes en circulación.

El debate sobre quién aparece en el dinero estadounidense tiene antecedentes. El gobierno de Barack Obama impulsó colocar a la abolicionista Harriet Tubman en el billete de USD 20, un proyecto que quedó frenado durante el primer mandato de Trump. Este mes, Bessent confirmó que el Tesoro no tiene planes de retomar esa iniciativa.

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