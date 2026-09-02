Venezuela firmó acuerdos con Chevron y ENI para impulsar su producción petrolera con el respaldo de Estados Unidos

PDVSA y Chevron adecuaron los contratos de Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia a la reforma de la legislación de hidrocarburos y al nuevo régimen fiscal venezolano. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

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Venezuela formalizó este miércoles una nueva batería de acuerdos con empresas estadounidenses e italianas para ampliar la producción petrolera, desarrollar yacimientos y recuperar infraestructura eléctrica, en una ceremonia encabezada por Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. Los convenios involucran a Petróleos de Venezuela (PDVSA), Chevron, Eni y General Electric Vernova y constituyen uno de los principales pasos de la nueva relación energética entre Caracas y Washington.

El acuerdo de mayor dimensión económica quedó establecido entre PDVSA y Chevron. Ambas partes acordaron adecuar los contratos de las empresas mixtas Petroboscán, Petropiar y Petroindependencia a las disposiciones de la legislación de hidrocarburos reformada en enero. También se incorporaron modificaciones a sus respectivos planes de negocios para ajustarlos al nuevo régimen fiscal y jurídico venezolano.

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Dentro del paquete firmado también figura un convenio para regular el pago del bono asociado al acceso a las reservas correspondientes al área de Petroindependencia. Chevron, además, anunció un ambicioso programa de expansión que contempla inversiones superiores a USD 7.000 millones durante los próximos cinco años.

“Junto con nuestros socios, esperamos invertir más de 7.000 millones de dólares y duplicar la producción”, afirmó Mike Wirth, director ejecutivo de Chevron

Chevron anunció inversiones por más de USD 7.000 millones en Venezuela durante cinco años para duplicar la producción petrolera. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La petrolera estadounidense prevé que ese desembolso permita elevar progresivamente su producción en Venezuela hasta unos 600.000 barriles diarios, aproximadamente el doble del nivel registrado por sus operaciones en 2026. El plan representa una ampliación sustancial de la actividad de la compañía en el país y requiere condiciones contractuales que permitan ejecutar nuevas inversiones de capital.

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Wright presentó estos acuerdos como parte de una estrategia más amplia de Washington para impulsar la recuperación económica venezolana mediante el desarrollo de sus recursos naturales.

“Los acuerdos que se firman el día de hoy, miles de millones de dólares de inversión, finalmente muchísimos empleos creados, son críticos esenciales para comenzar a traer la paz, la oportunidad y la prosperidad para todos en Venezuela”, afirmó el funcionario durante el acto.

El secretario estadounidense sostuvo además que la política impulsada por el presidente Donald Trump busca modificar la relación entre ambos países a partir de proyectos económicos.

Venezuela formalizó acuerdos con PDVSA, Chevron, Eni y GE Vernova para ampliar la producción petrolera y recuperar infraestructura eléctrica. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela”, declaró.

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En paralelo al acuerdo con Chevron, PDVSA suscribió con la italiana Eni un contrato de participación productiva para el desarrollo del bloque Junín 5, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco. El convenio contempla además una etapa de transición para la operación del área. El presidente ejecutivo de Eni, Claudio Descalzi, señaló que la compañía comenzará inmediatamente con las actividades de perforación vinculadas al nuevo acuerdo y describió el convenio como el inicio de una etapa de mayor desarrollo.

El paquete energético se extendió también al sector eléctrico. La estatal venezolana firmó con GE Vernova una alianza para recuperar instalaciones eléctricas utilizadas por la industria petrolera, mientras que la compañía estadounidense alcanzó otro acuerdo con Corpoelec para ejecutar proyectos destinados a reforzar el Sistema Eléctrico Nacional.

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Roger Martella, directivo de GE Vernova, indicó que los proyectos requerirán alrededor de 1.000 trabajadores y anticipó una ejecución acelerada de las obras.

PDVSA firmó con Eni un contrato de participación productiva para desarrollar el bloque Junín 5 en la Faja Petrolífera del Orinoco. (REUTERS/Remo Casilli)

“Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos”, afirmó.

Además, PDVSA suscribió un contrato de participación productiva para el bloque Budare-Elotes con la empresa Primavera. Los acuerdos se producen pocos días después de que Washington y Caracas anunciaran un entendimiento de mayor alcance para el desarrollo de los recursos petroleros venezolanos.

Más temprano durante una entrevista en Caracas, Chris Wright también defendió las previsiones de Washington sobre el crecimiento de la producción venezolana. Aseguró que el volumen nacional podría aumentar 50% en un período de entre 12 y 18 meses, y estimó que Venezuela podría superar los 1,5 millones de barriles diarios durante la primera mitad de 2027.

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“Yo dije desde el principio, cuando el presidente (Donald) Trump aprobó estas medidas, que en un plazo de doce a 18 meses la producción venezolana aumentaría un 50 %. Me reafirmo en esa predicción”, explicó Wright en una entrevista concedida a la cadena CNBC.

Chris Wright presentó los acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela como parte de una estrategia para impulsar la recuperación económica mediante recursos naturales. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

“Hoy la cifra (de producción diaria) supera los 1,2 millones de barriles al día. Creemos que para la primera mitad del próximo año superaremos ampliamente el millón y medio de barriles diarios, y que la producción venezolana superará los dos millones de barriles al día para finales de esta década”, subrayó Wright.