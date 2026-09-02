Estados Unidos

Apple Maps cambió el nombre del lago Ontario a “Lago América” para los usuarios estadounidenses

La decisión de la compañía llegó días después de que Google adoptara la misma medida, en medio de una disputa comercial por los aumentos arancelarios de Estados Unidos a los productos provenientes de Canadá

Mapa digital con un panel lateral titulado Lake America y coordenadas, junto a la vista geográfica del lago Ontario entre Canadá y Estados Unidos
Apple Maps actualizó el nombre del lago Ontario a "Lake America" para usuarios de Estados Unidos tras el decreto de Donald Trump (Apple Maps)
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La empresa tecnológica actualizó el servicio de Apple Maps para mostrar el nombre “Lake America” (lago América), la nueva denominación que recibió el lago Ontario tras el decreto ejecutivo del presidente Donald Trump.

El cambio se aplicó este martes 1 de agosto para los usuarios de iOS, iPadOS y macOS ubicados en Estados Unidos. Mientras que quienes acceden desde Canadá continúan viendo el nombre original, y el resto del mundo visualiza ambas denominaciones de forma simultánea.

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Según informó Reuters, el Sistema de Información de Nombres Geográficos de Estados Unidos (GNIS, por sus siglas en inglés) ya había incorporado formalmente el cambio antes de que la compañía actualizara su plataforma.

La decisión de Apple sigue a la de Alphabet, empresa matriz de Google, que había modificado Google Maps para usuarios estadounidenses el sábado anterior, tras recibir presiones directas de la administración Trump para cumplir con el decreto.

El decreto de Trump sobre el lago Ontario solo aplica al uso federal de Estados Unidos y no obliga a Canadá, a los estados ni a entidades privadas (REUTERS/Evan Vucci)
El decreto de Trump sobre el lago Ontario solo aplica al uso federal de Estados Unidos y no obliga a Canadá, a los estados ni a entidades privadas (REUTERS/Evan Vucci)

Google lideró la adopción del nombre y MapQuest tomó el camino opuesto

La secuencia de cambios entre las plataformas de mapas refleja la tensión que atraviesan las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos ante decretos con implicancias geopolíticas.

Tanto Google como Apple ya habían aplicado un esquema similar en enero de 2025, cuando Trump ordenó rebautizar el Golfo de México como “Golfo de América”. En aquella ocasión, las dos empresas también segmentaron la visualización por país de origen del usuario.

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MapQuest, por su parte, adoptó una postura distinta. La plataforma anunció que mantendrá el nombre “lago Ontario” y habilitó una plantilla para que los usuarios elijan cómo denominar el cuerpo de agua.

Esa decisión le valió un repunte de descargas que la llevó al primer puesto entre las aplicaciones de navegación en la App Store de Apple en Estados Unidos, por delante de Google Maps y Waze.

MapQuest
MapQuest mantuvo el nombre lago Ontario y permitió que los usuarios elijan la denominación del lago en la plataforma (X/MapQuest)

El decreto aplica solo al uso federal y no obliga a otros países ni a los estados

El decreto ejecutivo de Trump tiene alcance limitado, debido a que rige únicamente para el uso oficial del gobierno federal de Estados Unidos y no tiene jurisdicción sobre cómo denominan al lago las autoridades canadienses, organismos internacionales, gobiernos estatales ni entidades privadas.

La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, cuyo estado comparte la orilla sur del lago, anunció horas después del decreto que el nombre oficial en su jurisdicción seguirá siendo lago Ontario.

Canadá concentra aproximadamente el 52% de la superficie del lago Ontario. El primer ministro canadiense Mark Carney descartó el cambio de nombre con una publicación en la red X: “Los canadienses saben que nombrar la realidad significa llamarlo lago Ontario, ayer, hoy y siempre”.

En una misma sintonía, el premier de Ontario, Doug Ford, comparó la medida con un sketch del programa humorístico televisivo Saturday Night Live.

El primer ministro canadiense Mark Carney retiró a los negociadores de las conversaciones comerciales antes de que Trump firmara el decreto (Adrian Wyld/AP)
El primer ministro canadiense Mark Carney retiró a los negociadores de las conversaciones comerciales antes de que Trump firmara el decreto (Adrian Wyld/AP)

Naciones indígenas alertan sobre la violación de un tratado de 1794

La Nación Seneca, integrante de la Confederación Haudenosaunee —también conocida como los iroqueses—, instó a Trump a reconsiderar el decreto, al señalar que la medida contradice lo establecido en el Tratado de Canandaigua de 1794, firmado entre las naciones haudenosaunee y el presidente George Washington. Ese acuerdo reconoce los límites territoriales de la Nación Seneca a partir del lago Ontario.

En lengua seneca, el lago se denomina “sga:nyodai:yoh”, que se traduce como “lago hermoso”. J. Conrad Seneca, presidente de la Nación Seneca, expresó en un comunicado citado por The Hill: “El Presidente no puede reclamar la propiedad de nuestra cultura ni borrarla mediante una acción política irresponsable”.

El nombre “lago Ontario” tiene más de 400 años de historia y es mencionado por el Segundo Congreso Continental en 1776, apenas una semana después de que las colonias declararan su independencia.

También figura en el Tratado de París de 1783, que formalizó el reconocimiento de Estados Unidos como nación soberana. Según la ciudad de Toronto, la denominación proviene del vocablo wendat (hurón) “Ontarí:io”, que significa “lago grande”, o bien del término haudenosaunee “Skanadario”, que se traduce como “agua hermosa”.

El lago Ontario es el más pequeño de los cinco Grandes Lagos de América del Norte y el único cuyo nombre figura tanto en la declaración de independencia de 1776 (REUTERS/Carlos Osorio)
El lago Ontario es el más pequeño de los cinco Grandes Lagos de América del Norte y el único cuyo nombre figura tanto en la declaración de independencia de 1776 (REUTERS/Carlos Osorio)

Estadounidenses se oponen al cambio de nombre y a los aranceles sobre Canadá

Una encuesta entre Reuters e Ipsos difundida esta semana indicó que más de la mitad de los estadounidenses rechaza tanto el decreto de renombrar el lago como las nuevas cargas arancelarias del 50% sobre productos canadienses, que Trump anunció luego de que Carney retirara a los negociadores canadienses de las conversaciones comerciales.

Frente a este contexto, autoridades de Canadá respondieron con aranceles equivalentes “dólar por dólar”, medidas que entrarán en vigor el 8 de septiembre.

Donald Trump firmó el decreto de renombrar el lago Ontario en medio del conflicto comercial con el país fronterizo. Aunque, señaló que llevaba “mucho tiempo” contemplando la idea y sugirió que “ahora solo les falta un océano”, en referencia a los cambios aplicados al lago Ontario y el Golfo de México.

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