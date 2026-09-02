Millones de estadounidenses podrían sufrir apagones a medida que la ola de calor sobrecarga las principales redes eléctricas

El Departamento de Energía de Estados Unidos autorizó de emergencia generación eléctrica de respaldo en el Atlántico Medio para evitar cortes masivos durante la ola de calor (REUTERS)

Guardar

El Departamento de Energía de Estados Unidos autorizó de emergencia la activación de generación eléctrica de respaldo en la región del Atlántico Medio ante el riesgo de cortes masivos durante una intensa ola de calor que afecta este miércoles a millones de personas desde el Medio Oeste hasta la costa este del país.

La medida, emitida la noche del martes, busca evitar que la red eléctrica más grande de Estados Unidos colapse bajo la presión de la demanda, informó Reuters.

PUBLICIDAD

El secretario de Energía, Chris Wright, firmó la orden de emergencia que habilita al operador PJM Interconnection (PJM) a despachar unidades de generación específicas y a ordenar su funcionamiento según las necesidades del sistema.

La decisión también faculta a PJM para recurrir a la generación de respaldo como último recurso antes de declarar una Alerta de Emergencia Energética de nivel 3, uno de los pasos previos al ordenamiento de apagones rotativos. La orden estará en vigor desde el 1 de septiembre hasta el 8 de septiembre de 2026.

Chris Wright habilitó a PJM Interconnection a despachar unidades específicas y a usar generación de respaldo antes de una Alerta de Emergencia Energética de nivel 3 (EFE/Graeme Sloan)

PJM gestiona la red que alimenta a más de 60 millones de personas

PJM es el operador de la red eléctrica más grande de Estados Unidos y cubre un territorio de 13 estados que se extiende desde Washington D.C. hasta Chicago. Sirve a 67 millones de personas y concentra, en el estado de Virginia, el mayor conjunto de centros de datos del mundo, cuyo consumo energético provocó picos de precios significativos en varios estados del Atlántico Medio durante los últimos años.

PUBLICIDAD

Reuters adelantó que este miércoles 2 de septiembre, las temperaturas en Chicago, San Luis y Washington D.C. podrían superar los 32℃ (90℉) en el horario de mayor demanda eléctrica.

Ante esa situación, PJM activó una alerta de “emergencia de generación máxima” que instruyó a los generadores con unidades en mantenimiento programado a informar con qué rapidez podían reintegrarlas al servicio.

Operador del Medio Oeste con demanda cercana al récord histórico

En paralelo, el Midcontinent Independent System Operator (MISO), operador regional para 15 estados del Medio Oeste y el Sur, proyectó para ese miércoles una demanda máxima de alrededor de 121 gigavatios, cerca del récord histórico absoluto de 127,1 GW.

PUBLICIDAD

MISO advirtió sobre condiciones ajustadas en el sistema e incrementó su reserva de generación habitual para protegerse ante salidas inesperadas de plantas o congestión en líneas de transmisión.

El Departamento de Energía estimó que existen más de 35 GW de generación de respaldo disponibles en todo el país sin utilizar, aunque no precisó qué proporción de esa capacidad se encuentra en la región del Atlántico Medio.

PJM gestiona la red eléctrica más grande de Estados Unidos, abastece a 67 millones de personas y enfrenta picos de demanda en algunas regiones (PJM Interconnection)

La orden a centros de datos del Atlántico Medio

Una de las medidas incluidas en las órdenes firmadas por Wright apuntó directamente a los grandes consumidores industriales, en particular los centros de datos ubicados en Virginia.

El secretario les instruyó que utilizaran sus sistemas de generación de respaldo propios en lugar de extraer electricidad de la red pública, con el objetivo de liberar capacidad para el consumo residencial, especialmente el de los sistemas de aire acondicionado.

PUBLICIDAD

El uso de esos generadores de emergencia, sin embargo, conlleva consecuencias ambientales. Muchos de ellos funcionan con gas o diésel, son menos eficientes que las plantas de generación a escala de servicios públicos y producen mayor contaminación y problemas de calidad del aire en las zonas aledañas a los centros de datos.

A diferencia de estados como Texas y California, que cuentan con mayor cantidad de baterías de almacenamiento energético, la región de PJM dispone de una capacidad de almacenamiento más limitada para absorber picos de demanda.

Los centros de datos de Virginia, principales consumidores de la red PJM, recibieron instrucciones de desconectarse de la red pública y activar sus generadores de respaldo (REUTERS/Leah Millis)

Zonas rurales: cooperativas solicitaron a sus clientes apagar aparatos

En la región de los Ozark, en el área rural de Misuri, la cooperativa eléctrica Howell-Oregon Electric Cooperative le pidió a sus clientes que desconectaran cargadores y electrodomésticos en desuso como consecuencia del calor extremo sostenido. Además, les pidió considerar subir los termostatos para reducir el consumo de aire acondicionado.

PUBLICIDAD

La situación en Nueva York siguió una dinámica diferente: la ciudad no forma parte de la red de PJM y enfrentó sus propios problemas. Más de 15.000 clientes de la distribuidora Con Edison quedaron sin electricidad en la zona metropolitana y en áreas más al norte, según el mapa de interrupciones de la empresa citado por Reuters.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó en la red social X un llamado a los residentes para que ajustaran sus aires acondicionados a 26℃ (78℉) y desconectaran electrodomésticos para aliviar la carga sobre la red.