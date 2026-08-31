Karina se convirtió en huracán de categoría 4 en el océano Pacífico, lejos de tierra firme

El huracán Karina escaló a categoría 4 en el Pacífico con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, informó el NHC (NOAA vía AP)

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El huracán Karina escaló durante la madrugada del lunes a categoría 4 en el océano Pacífico, con vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora (145 mph) y una presión mínima central de 942 milibares, según el aviso oficial del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) emitido a las 23 (hora de Hawái) al cierre del domingo 30 de agosto.

La tormenta, que apenas dos días antes era tropical, se ubica a unos 1.640 kilómetros (1.020 millas) al oesuroeste del extremo sur de la Península de Baja California y no representa una amenaza directa para tierra firme.

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La rapidez con la que Karina ganó potencia sorprendió a los meteorólogos: el domingo por la mañana ingresó a la categoría 1 con vientos de 130 kilómetros por hora (80 mph), y en cuestión de horas saltó a categoría 3, superando los 205 kilómetros por hora (125 mph).

Según el NHC, el proceso fue impulsado por aguas oceánicas excepcionalmente cálidas en el Pacífico oriental, combinadas con condiciones atmosféricas favorables para la convección. Podría intensificarse aún más durante el lunes antes de registrar fluctuaciones en la segunda mitad de la semana.

Karina se ubica a 1.640 kilómetros al oesuroeste de la Península de Baja California y no representa una amenaza directa para tierra firme (REUTERS/Fernando Castillo)

Qué implica ser categoría 4

La Escala Saffir-Simpson de Vientos de Huracán clasifica los ciclones tropicales del 1 al 5 en función de la velocidad de sus vientos máximos sostenidos. Un huracán de categoría 4 alcanza vientos de entre 209 y 251 kilómetros por hora (130-156 mph) y entra en la clasificación de huracán mayor, denominación que comparte con las categorías 3 y 5.

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Según la escala, en esa franja de intensidad los daños son catastróficos: las viviendas de estructura de madera bien construidas pueden sufrir la pérdida parcial o total de la cubierta del techo y de algunos muros exteriores, la mayoría de los árboles se parten o se arrancan de raíz, y los cortes de energía eléctrica pueden extenderse durante semanas o incluso meses, dejando zonas enteras inhabitables por períodos prolongados.

La escala no contempla otros peligros asociados a los huracanes —como la marejada ciclónica, las inundaciones por lluvias y los tornados— que también pueden ser mortales con independencia de la categoría del sistema.

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El NHC advirtió que las marejadas generadas por Karina afectarán en los próximos días tramos costeros del suroeste de México y de la Península de Baja California, y que su influencia se extenderá hacia el norte hasta alcanzar el sur de California entre el lunes y mediados de semana. Esas oleadas, señaló el centro, pueden generar condiciones peligrosas de surf y corrientes de resaca.

El pronóstico del NHC indica que Karina avanza hacia el oeste y luego girará al nornoroeste antes de debilitarse sobre aguas más frías del Pacífico central (NOAA)

Trayectoria y perspectivas para Karina

De acuerdo con el pronóstico del NHC, Karina continúa desplazándose hacia el oeste a 15 kilómetros por hora (9 mph). Se espera que ese rumbo se mantenga durante el lunes, para luego virar gradualmente hacia el nornoroeste a partir del martes.

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Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 65 kilómetros (40 millas) desde el centro, mientras que los vientos de tormenta tropical abarcan un radio de 240 kilómetros (150 millas).

No hay alertas ni avisos costeros activos vinculados al sistema. El NHC prevé que Karina entre en una tendencia gradual de debilitamiento hacia la mitad y la segunda parte de la semana, a medida que avance hacia aguas más frías del Pacífico central y las condiciones ambientales se tornen menos favorables.

Tormenta tropical Lowell, otra amenaza en desarrollo

Mientras Karina domina el cuadrante occidental del Pacífico oriental, la tormenta tropical Lowell gana terreno desde el este. Según informó Associated Press, el sistema se encuentra a unos 1.376 kilómetros (855 millas) al estesureste de Hilo, Hawái, con vientos máximos sostenidos de 97 kilómetros por hora (60 mph). Los pronosticadores estiman que Lowell podría alcanzar la intensidad de huracán entre la noche del lunes y el martes.

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El NHC indicó que Lowell no representa una amenaza inmediata para tierra firme, pero que el sistema podría aproximarse al archipiélago hawaiano hacia la segunda mitad de la semana. La situación está bajo vigilancia permanente.

La tormenta tropical Lowell se fortalece en el Pacífico y podría convertirse en huracán mientras permanece bajo vigilancia por su posible aproximación a Hawái (NOAA)

El papel de “El Niño” en la temporada

El escenario de alta actividad ciclónica en el Pacífico oriental responde, en parte, a la dinámica global del fenómeno El Niño, cuyo fortalecimiento continuo eleva las temperaturas superficiales del océano en esa cuenca y crea condiciones favorables para el desarrollo de tormentas.

Según reportó Fox Weather, los modelos apuntan a que el evento en curso podría convertirse en el más intenso del que se tenga registro reciente.

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Ese mismo mecanismo actúa de manera opuesta en el Atlántico, donde las condiciones generadas por El Niño —vientos cortantes más fuertes y mayor estabilidad atmosférica— inhiben la formación de tormentas tropicales, lo que explica el contraste entre una temporada atlántica contenida y un Pacífico oriental particularmente activo. La temporada oficial en esa cuenca se extiende del 15 de mayo al 30 de noviembre.

Karina es la undécima depresión tropical nombrada del año en el Pacífico oriental. Se formó apenas dos días después de la tormenta tropical Julio, que se disipó con rapidez. El próximo aviso completo del NHC sobre el sistema está previsto para las 5 de la mañana (hora de Hawái), del lunes 31 de agosto.

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