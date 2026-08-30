Huracán Karina se origina sobre el Océano Pacífico: ¿Impactará costas mexicanas?

El ciclón presentó vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 160 kilómetros por hora y una presión mínima central de 980 hectopascales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El huracán Karina se mantiene este domingo 30 de agosto como un sistema de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson sobre aguas del Océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el aviso número 12, emitido a las 09:15 horas, el centro del fenómeno se ubicaba a mil 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, en la latitud norte 17.3 y longitud oeste 122.1.

Aunque los modelos meteorológicos anticipan que Karina podría alcanzar la categoría 3, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) aclaró que no representa peligro para México debido a su lejanía y desplazamiento hacia el oeste-noroeste, es decir, en dirección contraria a las costas nacionales.

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¿El huracán Karina impactará las costas de México?

El huracán Karina no impactará las costas mexicanas, según la trayectoria pronosticada por el SMN. El sistema se mueve hacia el oeste-noroeste a una velocidad aproximada de 15 kilómetros por hora, por lo que continuará internándose en el Pacífico.

El #Huracán #Karina, de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza sobre el #Pacífico a mil 415 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento lejos del territorio nacional sin generar efectos en #México. Detalles, en la imagen pic.twitter.com/fx2wefTYJs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 30, 2026

A las 09:00 horas de este domingo, el ciclón presentaba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, rachas de hasta 160 kilómetros por hora y una presión mínima central de 980 hectopascales.

Su amplia distancia respecto de Baja California Sur impide que genere efectos directos sobre la entidad. El reporte oficial tampoco establece zonas de vigilancia, alertas costeras o recomendaciones especiales para la población mexicana.

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Las condiciones actuales del fenómeno son:

Categoría: huracán 1 en la escala Saffir-Simpson.

Ubicación: mil 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

Vientos sostenidos: 130 kilómetros por hora.

Rachas: 160 kilómetros por hora.

Desplazamiento: oeste-noroeste a 15 kilómetros por hora.

Presión mínima central: 980 hectopascales.

Nivel de peligro para México: ninguno debido a su distancia y trayectoria.

La ruta proyectada muestra que la distancia entre el centro de Karina y el territorio nacional aumentará progresivamente durante los próximos días. Para el jueves 3 de septiembre podría encontrarse a más de 2 mil 200 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, mientras que el viernes 4 estaría aproximadamente a 2 mil 470 kilómetros de ese punto de Baja California Sur.

Karina podría convertirse en huracán categoría 3

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que Karina todavía encontrará condiciones favorables para intensificarse sobre el Pacífico.

Durante la tarde del domingo 30 de agosto podría alcanzar la categoría 2, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora y rachas de hasta 195 kilómetros por hora. Para la mañana del lunes 31 se prevé que sus vientos aumenten a 175 kilómetros por hora, con rachas de 215 kilómetros por hora.

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La evolución estimada por el organismo es la siguiente:

Domingo 30 de agosto, 18:00 horas: huracán categoría 2, a mil 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur. Lunes 31 de agosto, 06:00 horas: categoría 2, con vientos de 175 kilómetros por hora. Lunes 31 de agosto, 18:00 horas: alcanzaría la categoría 3, con vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de 240. Martes 1 de septiembre: permanecería como categoría 3 mientras continúa alejándose de México. Miércoles 2 de septiembre: comenzaría a debilitarse nuevamente a categoría 2. Viernes 4 de septiembre: descendería a categoría 1, ya a más de 2 mil 400 kilómetros de las costas nacionales.

En su momento de mayor intensidad, el centro del fenómeno podría localizarse a alrededor de mil 650 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, por lo que incluso durante esa fase no representaría una amenaza directa para el país.

¿Cuándo se formó el ciclón Karina?

El historial de seguimiento del SMN muestra que Karina era una tormenta tropical durante la tarde del jueves 27 de agosto. En ese momento se encontraba a mil 330 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95.

Durante el viernes 28 mantuvo su categoría de tormenta tropical mientras avanzaba hacia el oeste y aumentaba gradualmente la velocidad de sus vientos. Para la noche del sábado 29 alcanzó una intensidad de 110 kilómetros por hora, con rachas de 140.

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Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, Karina se fortaleció hasta convertirse en huracán categoría 1. A las 03:00 horas ya tenía vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora, intensidad que conservó durante la actualización de las 09:00 horas.

El SMN continuará vigilando la evolución del ciclón y programó una nueva actualización para las 15:15 horas de este domingo. No obstante, el pronóstico vigente señala que su trayectoria continuará sobre mar abierto, sin aproximarse a costas mexicanas.