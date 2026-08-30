Estados Unidos

Un hombre se hizo pasar por jugador de la NFL y estafó a 26 mujeres por más de USD 1 millón

Las autoridades acusaron a Daejon Labrayae Love, de 35 años, y a Taylor Jamie Chan, de 18, por una presunta maniobra de fraude en varios estados

Fotografía compuesta de un hombre con camiseta roja y casco de los San Francisco 49ers en un campo deportivo
Love se presentaba como jugador de los San Francisco 49ers, como inversor inmobiliario o incluso como familiar del jugador Jordan Love para sostener la identidad falsa (X: @MLFootball).
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Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron a Daejon Labrayae Love, de 35 años, y a Taylor Jamie Chan, de 18, de haber defraudado a al menos 26 mujeres por alrededor de USD 1,3 millones mediante una maniobra en la que Love se presentaba como jugador de los San Francisco 49ers.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) arrestó a ambos el 24 de agosto en el aeropuerto de Boise, Idaho.

La Fiscalía Federal del Distrito de Oregón los imputó por conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico. Ambos permanecen bajo custodia, informó The Guardian

Tanto la NFL como los 49ers aseguraron a los investigadores que Love no tenía ninguna relación con ellos, precisó The Athletic.

La construcción de la identidad falsa

De acuerdo con ESPN, la operación comenzó en febrero de 2022 y se prolongó durante más de cuatro años. Los investigadores afirman que Love atraía a las víctimas a través de aplicaciones de citas y redes sociales, donde utilizaba perfiles falsos y distintos nombres, entre los que se encontraban Jon Love, Daejon Love y Avril Lyto Love.

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En algunas ocasiones, se hacía pasar por Jordan Love, mariscal de campo de los Green Bay Packers, o aseguraba que ambos eran familiares.

El plan consistía en presentar a Love como un receptor activo de los 49ers o incluso como un inversor inmobiliario acaudalado, miembro de una adinerada familia suiza.

Para respaldar esa historia, publicaba en internet imágenes con indumentaria oficial del equipo, vehículos de lujo y supuestos documentos financieros. A su vez, compartía contenido de jugadores reales de la NFL como si fuera propio y simuló la firma de un contrato en video.

Captura de pantalla de un perfil de Instagram con el nombre Daejon Love, varias fotografías de un hombre, cascos deportivos y vehículos de lujo
La maniobra comenzó en 2022 y Love captaba a las víctimas por aplicaciones de citas y redes sociales con perfiles falsos (U.S. Attorney's Office).

Según el reporte judicial, citado por The Athletic, los investigadores detectaron que había realizado compras por más de USD 1.160 dólares en Green Gridiron, un sitio especializado en cascos personalizados de fútbol americano.

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Además, efectuó adquisiciones en empresas que venden dinero falso para producciones audiovisuales y servicios para incrementar seguidores, “me gusta” y visualizaciones en redes sociales.

Los investigadores creen que estas compras se hicieron para mejorar la imagen en línea de Love y su supuesta posición social, en el marco de la estafa”, indicó la declaración jurada.

Varias víctimas comenzaron a sospechar y buscaron información sobre él en internet. Debido a las publicaciones falsas que había compartido en redes sociales, los motores de búsqueda y algunas herramientas de inteligencia artificial lo identificaban, en ciertos casos, como un jugador legítimo de los San Francisco 49ers.

En enero de 2026, los investigadores confirmaron ese efecto al introducir su nombre y apellido en los buscadores.

El rol de Chan: el supuesto asesor financiero

El segundo imputado, Taylor Jamie Chan, se presentaba ante las víctimas como asesor financiero de Love.

La declaración jurada alega que ambos creaban oportunidades de inversión inexistentes y utilizaban conversaciones, capturas de pantalla y saldos bancarios ficticios para dar una apariencia de legitimidad.

Asimismo, los investigadores afirman que Love llegó a asegurar a las víctimas que Chan poseía un algoritmo secreto de inversión que le había permitido acumular más de USD 30 millones, consignó The Athletic.

Una pantalla digital muestra el encabezado World Bank y una lista de cuentas bancarias con montos en dólares
Los investigadores sostienen que Love reforzó la identidad falsa con imágenes de indumentaria oficial, vehículos de lujo y documentos financieros falsos (U.S. Attorney's Office).

Como parte de la estafa, Chan enviaba mensajes a Love sobre supuestas nuevas oportunidades de inversión; Love, a su vez, compartía esas informaciones con las víctimas para convencerlas de enviar dinero.

Además, la pareja organizaba videollamadas por FaceTime, en las que mostraban a las víctimas las supuestas ganancias, reportó CBS News.

En privado, Love se burlaba de algunas de las mujeres junto con Chan, quien tenía solo 14 años cuando comenzó la maniobra, y se quejaba de tener que mantener esas relaciones.

El alcance del fraude y las víctimas detectadas

Los registros financieros analizados por los investigadores indican que Love y Chan habrían recibido aproximadamente USD 1,3 millones de 26 víctimas identificadas en California, Idaho, Washington y Oregón. El FBI sospecha que podría haber muchas más personas afectadas.

La Fiscalía de Oregón señaló que Love prometía rendimientos extraordinarios tanto para él como para las mujeres con las que iniciaba relaciones.

Cuando alguna de ellas no disponía de fondos suficientes, le solicitaba que pidiera préstamos personales bajo la promesa de devolver el dinero posteriormente.

Dos fotografías tipo ficha policial de dos hombres sonrientes sobre un fondo azul claro
Taylor Jamie Chan se hacía pasar por asesor financiero y, junto con Love, ofrecía inversiones inexistentes (U.S. Attorney's Office).

Si una víctima ya no tenía dinero disponible o comenzaba a hacer preguntas incómodas, Love interrumpía el contacto. Ninguna de las mujeres entrevistadas recibió ganancias, reembolso de préstamos ni información real sobre cuentas de inversión.

El acusado hacía creer a muchas de las víctimas que mantenían una relación sentimental auténtica con él. Una de las denunciantes, identificada en documentos judiciales como A.T., relató que tuvieron una relación durante casi un año antes de descubrir la estafa.

Según The Athletic, esta mujer perdió más de USD 87.000 en inversiones ficticias, alquiler de vehículos y otros pagos.

Otra víctima, identificada como G.H., aseguró que la amenazó con violencia física cuando se negó a entregarle sus ahorros.

Las autoridades no encontraron evidencias que demostraran que Love tuviera ingresos legítimos.

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