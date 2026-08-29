La razón por la que este centavo de 1969-S con error puede valer hasta USD 600 mil en subastas

El centavo de 1969-S con error de doble troquel puede valer hasta USD 605.000 en subastas por su extrema escasez (Foto Heritage Auctions)

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Un centavo de 1969-S con error de doble troquel puede alcanzar hasta USD 605.000 por una razón concreta: hoy se estima que existirían entre 40 y 50 ejemplares identificados de esta variedad, una cifra excepcional para una moneda de circulación.

La pieza es un Lincoln Memorial acuñado en San Francisco, reconocible por la marca “S”. Su atractivo no reside en el año, sino en una combinación rara: ceca “S” y un defecto de fabricación específico que dejó duplicaciones en el anverso.

De acuerdo con The Independent, la casa de subastas Stack’s Bowers estima que este 1969-S podría ser unas 100 veces más escaso que otros célebres centavos con doble troquel de 1955 y 1972.

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El “doble troquel” es un error que surge durante la elaboración del troquel con el que luego se estampan las monedas. Si ciertas imágenes o letras quedan desalineadas en esa etapa, el resultado puede ser una impresión duplicada o desplazada.

En el ejemplar de 1969-S, esa duplicación se aprecia en el anverso, en palabras, en la fecha y en otros elementos del diseño.

El precio se define por la conservación y el historial de subastas

El valor del centavo de 1969-S con error depende del estado de conservación y del historial de subastas de cada pieza (Foto Heritage Auctions)

La cotización de esta pieza depende de su estado, porque el grado de preservación determina cuánto del detalle original se mantiene sin desgaste, marcas o pérdida de relieve. Por eso, dos monedas con el mismo error pueden ubicarse en niveles de precio muy distintos dentro del mercado.

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Según SD Bullion, el valor de uno de estos centavos puede ubicarse entre USD 31.500 y USD 605.000, según su condición. La amplitud del rango responde a los distintos grados de conservación con los que llegan a manos de coleccionistas y casas de subastas.

Los registros disponibles muestran operaciones muy por encima del valor facial. Stack’s Bowers vendió un ejemplar por USD 72.000 en agosto de 2023; otro alcanzó USD 86.250 en noviembre de 2010; y una pieza de la misma variedad se adjudicó por USD 126.000 en marzo de 2018.

La propia firma especializada describió el efecto visual de este error como “muy dramático”. Ese rasgo —sumado al bajo número de ejemplares reconocidos— sostiene el interés de los coleccionistas, que buscan defectos claros, verificables y documentados.

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Millones acuñados, pero la mayoría no cumple el criterio

Los millones de centavos acuñados en 1969 no vuelven rara a la moneda, porque la clave es la combinación de ceca San Francisco y doble troquel (Foto Heritage Auctions)

Los centavos Lincoln Memorial de 1969 no son escasos por sí solos. Citado por el medio especializado, en San Francisco se produjeron cerca de 544,38 millones de piezas ese año, frente a unos 1.140 millones acuñados en Filadelfia y alrededor de 4.000 millones en Denver.

Ese volumen explica por qué, ante una moneda de 1969, la fecha no basta para definir si se trata de una rareza. El factor decisivo es que la pieza haya salido de la ceca de San Francisco y presente el doble troquel de esta variedad en particular.

El centavo de Lincoln ocupa además un lugar singular en la historia monetaria de Estados Unidos. Fue introducido en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln y se convirtió en la primera moneda estadounidense de circulación regular en mostrar a una persona real.

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El cambio de política monetaria que volvió a mirar al centavo

El interés por estas piezas también coincide con un giro reciente en la política monetaria del país. El año pasado, Estados Unidos dejó de fabricar monedas de un centavo para circulación después de que el Departamento del Tesoro concluyera que producirlas resultaba demasiado costoso.

Fabricar una sola moneda costaba 3,69 centavos. Con el fin de esa producción, el gobierno federal calcula un ahorro anual de aproximadamente USD 56 millones.

En ese contexto, mientras el centavo se discute por su costo industrial, el mercado numismático muestra el contraste: una variante extremadamente rara, como el 1969-S con doble troquel, puede valer cientos de miles de dólares.

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