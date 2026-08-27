Una madre rompió el vidrio de un autobús escolar en California, se metió por la ventana y fue arrestada mientras decenas de niños miraban

Las imágenes captadas desde adentro del autobús muestran el momento exacto en que la situación se salió de control (CBS13)

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Un lunes por la tarde en el condado de Calaveras, California, lo que empezó como un problema de conducta dentro de un autobús escolar derivó en un arresto, un video viral y un debate público sobre los límites del protocolo escolar.

El incidente del 24 de agosto expuso una tensión real: qué pasa cuando los padres sienten que sus hijos están retenidos y las autoridades insisten en seguir los procedimientos.

Un altercado entre estudiantes en el condado de Calaveras terminó con una madre detenida y un autobús fuera de servicio (CBS13)

Qué pasó en el autobús

El conflicto inició con un problema de comportamiento entre estudiantes a bordo de una unidad del Distrito Escolar Unificado de Calaveras (CCUSD).

El conductor detuvo el autobús sobre la Ruta 49, cerca de Russell Road, y decidió esperar la llegada de la policía antes de permitir que los alumnos bajaran.

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Un estudiante de 12 años que viajaba en el vehículo relató a KCRA 3 que la situación se descontroló cuando un compañero saltó por la ventana. “Todos estaban gritando porque estaban emocionados de bajarse”, contó el menor.

Ante eso, el conductor les ordenó cerrar las ventanas y permanecer en sus asientos. Los alumnos esperaron dentro del autobús detenido por aproximadamente una hora.

Ante la negativa del chofer a abrir la puerta, varios alumnos optaron por escapar por las ventanas laterales del vehículo detenido (CBS13)

La demora provocó que varios padres se acercaran al lugar. Nichole Wellington llegó al enterarse por una llamada de su hijo, quien le dijo que tenía miedo.

“Fui directo a la puerta y le dije: ‘Abrí la puerta, dame a mi hijo’. Y él me respondió: ‘No voy a hacer eso’”, narró Wellington a KCRA 3.

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Finalmente, le dio autorización a su hijo para salir por la ventana mientras ella esperaba afuera.

Wellington llegó al lugar tras recibir una llamada de su hijo y decidió que no iba a esperar más (CBS13)

Otra madre, Rebecca Glover, tomó el camino contrario: les indicó a sus dos hijos que no se movieran.

“No tenía que pensar solo en un niño, tenía que pensar en cada uno de los chicos que estaban en ese autobús”, afirmó Glover ante el mismo medio.

A diferencia de otros padres, Glover prefirió confiar en el criterio del conductor y pidió a sus hijos que no se movieran (CBS13)

El arresto y lo que dice la policía

La Oficina del Sheriff del Condado de Calaveras confirmó que sus agentes respondieron al llamado por una disputa entre una madre y el conductor.

La mujer fue detenida a pedido del distrito escolar por cargos de vandalismo, luego de romper el vidrio de la puerta.

Las autoridades no revelaron su identidad ni confirmaron si se trata de la misma mujer que aparece en las imágenes.

La Oficina del Sheriff del Condado de Calaveras recordó que las ventanas de un autobús escolar no son una salida habitual (CBS13)

Un video de tres minutos, obtenido por CBS Sacramento desde el interior del autobús, muestra a varios estudiantes saliendo por las ventanas del vehículo detenido y, más tarde, a una mujer adulta trepando para entrar y enfrentarse al conductor.

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La Oficina del Sheriff subrayó que las ventanas del autobús escolar solo deben utilizarse como salida en una emergencia y pidió a padres y estudiantes que permitan al personal escolar resolver los conflictos de forma ordenada.

El conductor mantuvo el vehículo detenido y las puertas cerradas por casi una hora, a la espera de que llegaran los agentes (CBS13)

La respuesta del distrito escolar

La superintendente del CCUSD, Kassandra Meeks, precisó que el incidente se originó en “un problema de comportamiento de un estudiante” a bordo del autobús.

“Debido a que el asunto involucra a estudiantes, el Distrito tiene limitaciones para brindar información específica a fin de proteger la privacidad de los alumnos”, declaró la funcionaria.

El CCUSD informó que revisó el material audiovisual del incidente y adoptó medidas disciplinarias contra los estudiantes involucrados.

La ruta afectada quedó sin servicio el martes 25 de agosto mientras el autobús estuvo en reparación.

La superintendente Kassandra Meeks defendió la actuación del CCUSD pero admitió que los detalles del caso no pueden hacerse públicos (Culver City)

Un debate que no cierra

El episodio abrió una discusión entre los padres sobre cómo deben manejarse este tipo de situaciones.

Wellington sostuvo que los conductores no deberían enfrentar solos el comportamiento de los alumnos mientras están al volante y planteó la posibilidad de sumar un adulto adicional en cada unidad.

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Glover, en cambio, apuntó a las familias: “Los padres están mandando a sus hijos a la escuela para que los críen en lugar de criarlos en casa”, dijo ante KCRA 3.