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Trump evalúa cambiar el nombre del Lago Ontario a “Lago América” en plena escalada de tensión comercial con Canadá

La propuesta del mandatario estadounidense surge después de nuevas medidas arancelarias que amenazan con profundizar el enfrentamiento entre Washington y Ottawa

Donald Trump anunció que Estados Unidos evalúa renombrar el Lago Ontario como Lake America en plena guerra comercial con Canadá. (Haiyun Jiang/The New York Times)
Donald Trump anunció que Estados Unidos evalúa renombrar el Lago Ontario como Lake America en plena guerra comercial con Canadá. (Haiyun Jiang/The New York Times)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el martes 25 de agosto de 2026 que su gobierno evalúa renombrar el Lago Ontario como “Lake America” (Lago América), en plena escalada de la disputa comercial con Canadá.

En un mensaje difundido por Truth Social, Trump afirmó: “Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del Lago Ontario a Lake America (Lago América), ya que no esperamos hacer mucho negocio con Ontario en adelante”.

La propuesta sobre el Lago Ontario surgió después de la imposición de aranceles del 50% y del colapso de las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá. (REUTERS/Bhargav Acharya)
La propuesta sobre el Lago Ontario surgió después de la imposición de aranceles del 50% y del colapso de las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá. (REUTERS/Bhargav Acharya)

La declaración se produjo después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50% a productos canadienses y Canadá preparara medidas de represalia.

La disputa se enmarca en uno de los mayores desacuerdos comerciales entre ambos países en décadas. Desde Washington y Ottawa, funcionarios de ambos gobiernos confirmaron la escalada del conflicto, que involucra a la industria automotriz, el sector del acero, la agricultura y otros rubros estratégicos.

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Una frontera líquida

El Lago Ontario, situado entre la provincia canadiense del mismo nombre y el estado estadounidense de Nueva York, es uno de los cinco Grandes Lagos de América del Norte y un punto clave para el comercio bilateral.

Donald Trump justificó la propuesta de rebautizarlo como una reacción directa a las dificultades en las relaciones comerciales con Canadá.

Esta idea tiene un antecedente en otra decisión de la administración Trump. En 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva para que las agencias federales estadounidenses utilizaran el nombre “Gulf of America” para referirse al Golfo de México.

La administración Trump ya había impulsado cambios de nombres geográficos con el uso de Gulf of America para el Golfo de México en documentación federal. (EFE/Al Drago/Pool)
La administración Trump ya había impulsado cambios de nombres geográficos con el uso de Gulf of America para el Golfo de México en documentación federal. (EFE/Al Drago/Pool)

¿Qué consecuencias tiene la disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá?

Los aranceles estadounidenses del 50% alcanzan importaciones canadienses por unos USD 20.000 millones anuales e incluyen automóviles, autopartes, acero, aluminio, vino, productos agrícolas y cemento, según The Associated Press.

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La administración Trump anunció que los aranceles sobre automóviles, camiones, autopartes y acero procedentes de Canadá comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027. Fox News y CNN reportaron que el primer ministro canadiense, Mark Carney, respondió con la promesa de aplicar aranceles equivalentes sobre importaciones estadounidenses a partir del 8 de septiembre de 2026.

La cadena de suministros industriales y la integración de los mercados automotriz y manufacturero entre ambos países resultan especialmente vulnerables ante estas medidas.

En declaraciones a The Associated Press, Michael Howard II, empresario de Michigan, afirmó: “Los aranceles dificultarán nuestra capacidad para poner comida en la mesa, además de afectar la posibilidad de contribuir a la comunidad”.

¿Qué dijeron los líderes políticos de ambos países?

El anuncio de Trump generó reacciones inmediatas de líderes políticos en Estados Unidos y Canadá. Según The Associated Press y Fox News, el presidente estadounidense advirtió a los líderes canadienses que “deben alinearse o enfrentar consecuencias mucho peores”.

Por su parte, Mark Carney consideró que la postura estadounidense representa una amenaza para la soberanía y la industria de Canadá. En una rueda de prensa, citada por The Associated Press, expresó: “Una actitud en la mesa de negociación que trate a Canadá como una subsidiaria de Estados Unidos no es algo que vayamos a aceptar”.

Mientras que el premier de Ontario, Doug Ford, calificó al presidente estadounidense como “dictador” y advirtió sobre la posibilidad de cortar las exportaciones eléctricas a Estados Unidos. Según reprodujeron medios estadounidenses y canadienses, Ford declaró: “Alimentamos a 1,5 millones de hogares y empresas. Todo está sobre la mesa. Haré lo que sea necesario”.

El gobierno canadiense anunció que este martes presentará medidas de apoyo a los trabajadores y empresas impactadas. La ministra de Finanzas, François-Philippe Champagne, detalló que el objetivo es mitigar los efectos negativos de los aranceles y defender los intereses del país, según información recogida por The Associated Press.

¿Qué antecedentes existen sobre cambios de nombres geográficos por motivos políticos?

La administración Trump ya cuenta con antecedentes en el uso de cambios de nombres geográficos como herramienta política durante disputas internacionales.

En su segundo mandato, el presidente firmó una orden ejecutiva para que las agencias federales estadounidenses se refirieran al Golfo de México como “Gulf of America”. Otros países y organismos internacionales, no obstante, no reconocieron oficialmente ese cambio.

El conflicto por el Lago Ontario representa un nuevo episodio en el uso de medidas simbólicas para presionar en negociaciones bilaterales.

El Lago Ontario es uno de los cinco Grandes Lagos y ocupa una posición clave para el comercio bilateral entre Ontario y el estado de Nueva York. (REUTERS/Carlos Osorio)
El Lago Ontario es uno de los cinco Grandes Lagos y ocupa una posición clave para el comercio bilateral entre Ontario y el estado de Nueva York. (REUTERS/Carlos Osorio)

¿Qué se puede esperar en adelante?

A corto plazo, la tensión comercial entre Estados Unidos y Canadá supone un riesgo para las cadenas de suministro, el empleo y los precios en ambos países, de acuerdo con informes de The Associated Press y CBS News. El impacto se extiende a consumidores, exportadores e importadores de productos industriales y agrícolas.

El anuncio sobre el posible cambio de nombre del Lago Ontario a Lake America (Lago América) añade un componente simbólico al conflicto, mientras ambos gobiernos evalúan nuevas acciones en el marco de la disputa arancelaria.

El desarrollo de la situación dependerá de la capacidad de las partes para retomar el diálogo y alcanzar acuerdos que garanticen la estabilidad comercial y la protección de los intereses nacionales.

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