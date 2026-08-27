Estados Unidos

El Departamento de Estado eleva a 90 la cifra de estadounidenses desaparecidos en Nepal

Brigadas internacionales intensifican las tareas de búsqueda tras la catástrofe natural. Los operativos continúan en marcha ante la amenaza de nuevos deslizamientos

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene bajo seguimiento a 90 estadounidenses desaparecidos tras las inundaciones y aludes en la frontera entre Nepal y China. (AP Foto/Niranjan Shrestha)
El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene bajo seguimiento a 90 estadounidenses desaparecidos tras las inundaciones y aludes en la frontera entre Nepal y China. (AP Foto/Niranjan Shrestha)
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El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que mantiene bajo seguimiento la situación de 90 ciudadanos estadounidenses que permanecen en calidad de desaparecidos tras las inundaciones y aludes registrados en la frontera entre Nepal y China. Según el organismo, los equipos de rescate lograron poner a salvo a tres personas de esta nacionalidad.

Las autoridades diplomáticas precisaron, a través de una declaración oficial, que hasta el momento no tienen reportes confirmados de fallecidos estadounidenses a causa del desastre natural.

Qué ocurrió: la tragedia en la frontera entre Nepal y China

El desastre inició el miércoles cuando una serie de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra arrasaron aldeas e infraestructura en la región montañosa. El Servicio Geológico de Estados Unidos atribuyó el suceso al colapso de una masa de hielo glacial. Este fenómeno provocó la caída de una sección de hielo por la pendiente, lo cual generó un alud de lodo y escombros, según reportó la agencia CNN.

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Los equipos de rescate lograron poner a salvo a tres ciudadanos estadounidenses y no hay reportes confirmados de fallecidos de esa nacionalidad por el desastre natural. (REUTERS/Navesh Chitrakar)
Los equipos de rescate lograron poner a salvo a tres ciudadanos estadounidenses y no hay reportes confirmados de fallecidos de esa nacionalidad por el desastre natural. (REUTERS/Navesh Chitrakar)

La fuerza del agua sumergió viviendas y destruyó puentes en los distritos de Nuwakot, Rasuwa y Dhading. El saldo oficial en Nepal alcanzó los 270 fallecidos, cifra confirmada por la policía local en un comunicado, mientras que las autoridades chinas reportaron tres decesos en la región del Tíbet, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua y datos recogidos por AP News. La cifra total de personas desaparecidas en ambos países supera los 1.000 individuos.

Quiénes son los afectados: víctimas y desaparecidos de más de 30 países

La emergencia presenta un alcance global debido a la presencia de turistas y trabajadores extranjeros en la zona. Además del grupo de estadounidenses bajo monitoreo, el recuento oficial difundido por la junta de turismo de Nepal y AP News incluye a 288 indios, 55 ucranianos, 35 australianos y 33 británicos.

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La lista de víctimas abarca a ciudadanos de más de 30 naciones. Entre los desaparecidos también figuran 51 malasios, 25 canadienses, ocho alemanes, ocho rusos, ocho singapurenses, seis sudafricanos y seis letones. La diversidad de las personas afectadas complica las tareas de identificación y comunicación con los gobiernos correspondientes, según detalló la misma agencia de noticias.

Cómo avanzan los rescates y cuáles son las dificultades

Las brigadas de emergencia enfrentan barreras severas debido a la falta de energía eléctrica y la interrupción de las comunicaciones. La policía de Nepal desplegó equipos adicionales y utiliza drones para inspeccionar las áreas cubiertas por el lodo, según detalló el portavoz policial Abi Narayan Kafle a CNN.

La cifra de desaparecidos por las inundaciones en Nepal y China supera las 1.000 personas e incluye a ciudadanos de más de 30 países. (REUTERS/Navesh Chitrakar)
La cifra de desaparecidos por las inundaciones en Nepal y China supera las 1.000 personas e incluye a ciudadanos de más de 30 países. (REUTERS/Navesh Chitrakar)

Las autoridades emitieron una advertencia para que la población evite las zonas cercanas a los ríos y otros puntos de alto riesgo. El portavoz policial instó a los ciudadanos a ignorar noticias falsas y basar sus decisiones únicamente en los comunicados oficiales para evitar la desinformación.

La alerta de UNICEF

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que al menos 17.000 niños sufrieron las consecuencias directas del desastre. La representante de la organización en Nepal, Alice Akunga, advirtió sobre la pérdida de hogares, escuelas y centros de salud en las zonas afectadas, tal como recogió CNN.

Los menores sobrevivientes enfrentan riesgos graves como la desnutrición, la falta de acceso a agua potable y posibles brotes de enfermedades. UNICEF mantiene su alerta sobre la vulnerabilidad extrema de esta población ante la actual crisis humanitaria.

Las próximas horas: riesgos y advertencias

El pronóstico meteorológico para los próximos tres días anticipa la persistencia de lluvias intensas. Los expertos temen que estas precipitaciones provoquen nuevos deslizamientos de tierra en un terreno ya debilitado, según alertaron los medios estatales chinos citados por CNN y confirmaron despachos de AP News.

El mayor peligro actual radica en la formación de represas naturales inestables compuestas por lodo y escombros. La ruptura de estas estructuras naturales podría causar inundaciones repentinas adicionales. El personal de rescate mantiene sus operaciones en los sectores de los ríos Trishuli y Bhote Koshi mientras las condiciones climáticas lo permiten.

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