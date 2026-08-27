Estados Unidos

Un juez suspende los cargos contra el exmarine detenido cerca del campo de golf de Donald Trump

Jeanine John Taele, de 38 años, fue considerado “no apto mentalmente” para ser juzgado y derivado a un Tribunal de Salud Mental, donde deberá comparecer el 9 de septiembre

Retrato de un hombre en un círculo superpuesto a la entrada de piedra del Trump National Golf Club con vehículos al fondo
El magistrado John J. Lonergan Jr. derivó el caso al Tribunal de Salud Mental de Hollywood y rechazó fijar una fianza hasta la audiencia del 9 de septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).
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Un juez de California suspendió el proceso penal contra Jeanine John Taele, un exmarine de 38 años detenido cerca del campo de golf de Donald Trump en Rancho Palos Verdes, en Los Ángeles, al considerar que no está “mentalmente apto” para enfrentar el juicio.

Taele, residente de Downey, había sido arrestado pocos días antes de una visita prevista del presidente para participar en una cena de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano en el Trump National Golf Club, reportó Associated Press.

Según las autoridades, en el momento de su detención llevaba munición consigo y tenía un arma cargada dentro de su vehículo estacionado en el predio.

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El acusado enfrenta varios cargos estatales, entre ellos portación de arma oculta en un vehículo, recepción o posesión de un cargador de gran capacidad. Además, enfrenta un cargo federal por posesión de un fusil recortado no registrado, un delito que puede acarrear una pena máxima de 10 años de prisión.

Al momento de la detención, ya tenía un cargo de robo en segundo grado vinculado a otro episodio previo. En noviembre de 2025, fue arrestado en una tienda de AT&T por alegar que un empleado lo espiaba con unas gafas Meta y robarlas. Luego fue hallado mientras murmuraba solo en el estacionamiento.

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Jeanine John Taele fue detenido cerca del campo de golf de Donald Trump en Rancho Palos Verdes antes de una visita prevista del presidente a Los Ángeles (REUTERS/David Swanson REFILE - QUALITY REPEAT).
Jeanine John Taele fue detenido cerca del campo de golf de Donald Trump en Rancho Palos Verdes antes de una visita prevista del presidente a Los Ángeles (REUTERS/David Swanson REFILE - QUALITY REPEAT).

La decisión judicial y la evaluación de salud mental

El magistrado John J. Lonergan Jr. resolvió derivar el caso al Tribunal de Salud Mental de Hollywood y rechazó fijar una fianza, por lo que Taele permanecerá detenido al menos hasta la audiencia programada para el 9 de septiembre, precisó The New York Times.

La decisión se basó en una evaluación preliminar en la que Taele afirmó falsamente haber trabajado durante 14 años para el Departamento de Estado.

Durante la comparecencia, el acusado se presentó con un chaleco de prevención de suicidio o autolesiones. Su abogado, Anthony Bayne, sostuvo ante el tribunal que su cliente no estaba en condiciones de comprender la naturaleza del proceso ni de colaborar en su defensa, informó CBS News.

Más tarde, el defensor público expresó: “Es un veterano, sirvió a nuestro país y, aunque no tengo suficiente información ahora mismo, tiene una familia que lo quiere y que le brinda un gran apoyo”. A su vez, alegó que “la gente da por sentado demasiados motivos” sobre el arresto de Taele.

Taele es un exintegrante condecorado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Según un portavoz del cuerpo, sirvió entre 2008 y 2016, con despliegues en Irak y Afganistán, alcanzó el rango de cabo y recibió varias distinciones por su servicio.

La evaluación preliminar indicó que Taele afirmó falsamente haber trabajado durante 14 años para el Departamento de Estado (REUTERS/Evelyn Hockstein).
La evaluación preliminar indicó que Taele afirmó falsamente haber trabajado durante 14 años para el Departamento de Estado (REUTERS/Evelyn Hockstein).

Las dos visitas al campo de golf y las armas secuestradas

De acuerdo con la acusación, Taele fue visto en el club de golf en al menos dos ocasiones antes de la visita de Trump. En una primera visita tomó fotografías y filmó a agentes federales mientras realizaban tareas de planificación de seguridad.

En una segunda visita, volvió a observar los preparativos, llevaba un auricular y se acercó a agentes federales de civil para decirles que trabajaba para el Departamento de Estado y que estaba allí como parte de un operativo de seguridad, indicó The New York Times.

El propio Taele les dijo a los agentes que tenía un arma cargada en su automóvil. Después de que se dio aviso a la oficina del sheriff, los agentes hallaron en uno de sus bolsillos un cargador de 16 cartuchos con munición de punta hueca.

En el vehículo, encontraron una pistola de 9 milímetros cargada, más munición, binoculares y una placa con la inscripción “agente de protección de seguridad”.

Posteriormente, durante un registro en su vivienda, los investigadores incautaron un arsenal que incluía un fusil estilo AR-15 modificado ilegalmente, una pistola calibre .45, chaleco antibalas, cargadores de gran capacidad, abundante munición y equipos de radio.

Un fusil con correa junto a una regla y una tarjeta, y una placa metálica con forma de estrella sobre una mesa
Los investigadores hallaron una placa con la inscripción “agente de protección de seguridad”, además de binoculares, un arma cargada y municiones (Instagram: @fbilosangelesdivision).

Los escritos que encendieron la alarma

Uno de los elementos que más preocupación generó en el tribunal fueron los cuadernos y escritos encontrados en el allanamiento de su domicilio. El juez dijo haber revisado un cuaderno con bocetos del campo de golf de Trump y una lista que supuestamente contenía nombres de agentes del Servicio Secreto, junto con sus funciones y horarios.

Entre los escritos también figuraban cronogramas de la primera dama, Melania Trump, y de integrantes del equipo de seguridad presidencial, además de listas detalladas para sobrevivir “fuera de la red”.

Este caso en sí mismo es alarmante en estos tiempos, con la violencia que se está infiltrando en nuestra vida cotidiana, especialmente con el partidismo que impera en el entorno político”, aseguró el juez Lonergan.

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