Estados Unidos

Murió el chef de un restaurante Nobu de Los Ángeles tras ser atropellado por un adolescente

El gastronómico Ryo Uchimiya descansaba en su automóvil estacionado cuando una camioneta conducida por un menor de 16 años se desvió hacia el carril de emergencia

Cámaras de vigilancia captaron el momento en que el Range Rover conducido por un adolescente de 16 años embistió el automóvil donde dormía Ryo Uchimiya (KTLA 5)
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El chef de sushi Ryo Uchimiya, quien tenía más de 25 años de antigüedad en el reconocido restaurante Nobu Malibu, murió atropellado el sábado 4 de octubre de 2026 mientras dormía en su automóvil estacionado sobre la Pacific Coast Highway (PCH), al norte de Los Ángeles.

Según las reconstrucciones medios como KTLA 5, un adolescente de 16 años que conducía una camioneta Range Rover impactó su vehículo por detrás, minutos antes de las 7. Debido a que, Uchimiya (de 51 años) había llegado temprano al restaurante para prepararse para un turno de catering.

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Un automóvil negro severamente dañado de frente junto a una camioneta oscura, acordonados con una cinta amarilla de seguridad en una calle
El chef de sushi Ryo Uchimiya falleció tras el impacto de una camioneta contra su vehículo estacionado en la Pacific Coast Highway (NBC4)

La oficina forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte fueron traumatismos múltiples por impacto contuso y clasificó el hecho como accidente.

Su automóvil estaba estacionado en el carril de emergencia del bloque 22600 de PCH, a menos de media cuadra del restaurante, cuando la colisión lo empujó hacia dos vehículos más que también se encontraban estacionados y sin ocupantes. Este choque en cadena quedó registrado por cámaras de vigilancia.

Captura de cámara de seguridad que muestra una calle con vehículos oscuros, una acera y texto digital con la fecha y las palabras West Gate
La oficina forense del Condado de Los Ángeles determinó que la causa de muerte de Ryo Uchimiya fueron traumatismos múltiples por impacto contuso (KTLA 5)

El adolescente conducía solo y sus padres nunca aparecieron en la escena

El conductor del Range Rover, cuya identidad no fue divulgada por ser menor de edad, viajaba en dirección este cuando se desvió del carril de tránsito hacia el carril de emergencia.

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El Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD) indicó que el joven aparentaba conducir a exceso de velocidad, aunque los investigadores descartaron que estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas. El adolescente permaneció en la escena y cooperó con los investigadores.

Una testigo presente en el lugar relató a KTLA 5 que el conductor parecía desorientado tras el choque y que posiblemente no tenía licencia. “Parecía muy joven y muy confundido, y sus padres nunca vinieron a buscarlo. Estuvo sentado aquí solo durante dos horas”, dijo la muje.

Hasta el momento, no se formularon cargos en su contra y la investigación continúa abierta a manos de las autoridades locales.

Dos agentes con chalecos tácticos permanecen junto a un automóvil negro destruido detrás de una cinta amarilla de seguridad
El Departamento del Alguacil descartó el uso de alcohol o drogas en el adolescente que manejaba la camioneta (KTLA 5)

Nobu Malibu cerró sus puertas por duelo

Uchimiya era recordado por sus colegas como un cocinero de alto nivel, esposo y padre de dos hijos. El gerente del restaurante confirmó a KTLA 5 que el personal estaba canalizando sus esfuerzos para apoyar a la familia del chef en este período. “Fue un día muy, muy difícil para tanta gente”, declaró el directivo.

Un compañero de cocina describió a Uchimiya como “un tipo muy bueno, un chef con mucho talento” y aclaró que esa mañana descansaba en su vehículo antes de iniciar las tareas de catering: “Todos llegamos muy temprano”. En el lugar del accidente, vecinos y colegas colocaron flores y velas en señal de homenaje.

Fachada de un edificio con el letrero NOBU y varios automóviles estacionados al frente bajo un cielo despejado
El restaurante Nobu Malibu cerró sus puertas para apoyar a la familia del cocinero tras el hecho (Google Maps)

La autopista acumula un importante promedio de muertes anuales en ese tramo

El tramo de 34 kilómetros (21 millas) de la autopista Pacific Coast que cruza Malibú figura entre las vías más peligrosas del estado de California, con un promedio de aproximadamente cuatro muertes anuales vinculadas a accidentes de tránsito durante la última década, según datos del Los Angeles Times.

El antecedente más reciente y resonante ocurrió en octubre de 2023, cuando Fraser Bohm, entonces de 22 años, conducía un BMW a una velocidad estimada de 167 km/h (104 mph) en una zona con límite de 72 km/h (45 mph). El vehículo golpeó varios automóviles estacionados antes de impactar y matar a cuatro integrantes de la hermandad Alpha Phi de la Universidad Pepperdine.

Bohm enfrenta cargos de homicidio en segundo grado y homicidio vehicular, con juicio previsto para diciembre. Aquel episodio llevó al Concejo Municipal de Malibú a declarar una emergencia local por las condiciones de peligrosidad en la PCH.

Las cámaras de velocidad registraron más de 100.000 infracciones en ocho días

En respuesta a la cadena de accidentes fatales, las autoridades municipales y estatales pusieron en marcha una serie de medidas de seguridad vial, entre ellas nuevos pasos peatonales y un sistema de cámaras de control de velocidad.

Sin embargo, las cámaras aún no emiten multas formales: en apenas ocho días de prueba detectaron alrededor de 100.000 infracciones por exceso de velocidad, lo que llevó a la ciudad a posponer la fase de notificaciones hasta el mes siguiente para terminar de calibrar el sistema.

Residentes de la zona señalaron al canal CBS Los Angeles otro factor que contribuye al riesgo: la falta de estacionamiento adecuado para los empleados de los establecimientos comerciales aledaños a la PCH, que obliga a muchos trabajadores a dejar sus vehículos sobre el propio carril de emergencia de la autopista.

Dos automóviles oscuros con daños por colisión en una calle junto a dos conos de tráfico de color naranja y blanco
La escasez de plazas de estacionamiento obliga a los trabajadores locales a dejar sus vehículos sobre el carril de emergencia (NBC4)

Los incendios de enero de 2025, que destruyeron viviendas y negocios en el área, sumaron zonas de construcción activa con límites de velocidad reducidos a lo largo del corredor.

Por su parte, los oficiales señalaron que cualquier persona que haya presenciado el accidente fatal o cuente con información relacionada, puede comunicarse con la estación Malibu/Lost Hills del LASD.

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