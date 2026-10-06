Estados Unidos

Nueva York y Nueva Jersey figuran entre los estados con partos más costosos

Un informe de FAIR Health mostró que los cargos por partos vaginales y cesáreas en ambos estados superan el promedio nacional, mientras los precios aumentaron hasta 28 % desde 2022

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Los partos en Nueva York y Nueva Jersey superan los USD 23.000 dentro de la red médica, según un informe de FAIR Health (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El precio de tener un hijo en Estados Unidos continúa en alza y Nueva York y Nueva Jersey se ubican entre los estados con mayores costos por parto, de acuerdo con datos de la organización sin fines de lucro FAIR Health divulgados por el New York Post.

El informe citado por el medio indicó que, en ambos estados, el costo mediano facturado a través de la red de cobertura médica llega a USD 23.000 para un parto vaginal. En el caso de una cesárea, la cifra asciende a USD 27.000.

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Los montos contemplan consultas, anestesia, estudios de laboratorio, ecografías y cargos de hospitales y profesionales de la salud. FAIR Health aclaró, a través de los datos recogidos por el diario estadounidense, que esas cifras representan lo que los proveedores cobran a las aseguradoras y no, necesariamente, lo que terminan pagando las familias.

El promedio nacional está por debajo de los valores de Nueva York y Nueva Jersey

El costo mediano nacional para un parto dentro de la red se ubica entre USD 15.700 para vías vaginales y USD 20.000 para cesáreas (EFE/Zayra Mo)
El costo mediano nacional para un parto dentro de la red se ubica entre USD 15.700 para vías vaginales y USD 20.000 para cesáreas (EFE/Zayra Mo)

A escala nacional, el costo mediano de un parto vaginal dentro de la red médica es de USD 15.700, mientras que una cesárea ronda los USD 20.000, informó FAIR Health. Por esa diferencia, los valores de Nueva York y Nueva Jersey se encuentran por encima de la media del país.

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California también aparece entre los territorios con facturas elevadas. Los hospitales del estado cobran una mediana de USD 21.000 a las aseguradoras por un parto vaginal y USD 25.000 por una cesárea, detalló el reporte.

Alaska, sin embargo, encabezó la lista de los estados más caros. Allí, el costo mediano alcanzó USD 31.000 por un parto vaginal y USD 42.000 por una cesárea, tal como informó New York Post a partir de la investigación de FAIR Health.

Las diferencias entre estados responden a múltiples componentes del sistema sanitario, entre ellos los precios de los centros médicos, los honorarios profesionales y las condiciones de cada plan de seguro. El informe no atribuyó las disparidades a una única causa.

Los precios aumentaron hasta 28 % desde 2022

Los precios de las cesáreas en Estados Unidos registraron un incremento del 28 % desde el año 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los precios de las cesáreas en Estados Unidos registraron un incremento del 28 % desde el año 2022 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La suba no se limita a las regiones con mayores costos. Los registros analizados por FAIR Health mostraron que los precios vinculados al parto crecieron cerca de 3,6 % en el último año en el conjunto de Estados Unidos.

La variación resulta mayor al comparar las cifras con las de 2022. El costo de los partos vaginales aumentó 21 % durante ese período, mientras que las cesáreas registraron una suba de 28 %, aseguró la entidad en los datos citados por el periódico.

El crecimiento se produce en un contexto de caída de los nacimientos en Estados Unidos y de una tasa de fertilidad situada por debajo del nivel de reemplazo poblacional. La nota del New York Post vinculó ambos fenómenos como parte del escenario demográfico actual, aunque no estableció una relación causal entre el valor de los partos y la baja de la natalidad.

Dar a luz fuera de la red eleva aún más la factura médica

El incremento del costo de la atención médica para el parto coincide con la baja en la tasa de fertilidad en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)
El incremento del costo de la atención médica para el parto coincide con la baja en la tasa de fertilidad en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las familias que reciben atención fuera de la red contratada por su seguro afrontan cargos considerablemente más elevados. Una cesárea bajo esa modalidad alcanza una mediana nacional de USD 43.000, señaló FAIR Health.

Nevada registró el valor más alto entre los datos destacados: el precio de una cesárea fuera de red llegó a USD 79.000. En contraste, los estados de Dakota del Norte y Dakota del Sur presentaron los menores costos fuera de red para los partos vaginales, con cifras apenas inferiores a USD 21.000.

Dentro de la red médica, Alabama y Misisipi fueron los estados con los importes más bajos para un parto vaginal, con montos apenas superiores a USD 10.000, precisó el estudio.

El gasto directo de las pacientes puede ser distinto de los valores facturados. La organización de investigación sanitaria KFF calculó que las mujeres con seguro provisto por su empleador pagan en promedio unos USD 2.700 de su bolsillo por la atención durante el embarazo, el parto y el período posterior al nacimiento. Esa estimación fue incluida por el New York Post para diferenciar los cargos de los proveedores de los costos que asumen las familias aseguradas.

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